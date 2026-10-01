Básník Kamil Bouška patří k tomu nejlepšímu, co lze u nás číst a rozčílit se u toho

Obkličování Kamilem Bouškou se stále stupňuje. Po jarní básnické sbírce Viktor je zde nyní svazek zápisků z let 2003–2024 s názvem Chvála nepříčetnosti. Zdá se tedy, že nedávný tichý přelom polistopadové české literatury, kdy spousta nakladatelů skončila či výrazně utlumila činnost, jde pražskému básníkovi paradoxně k duhu.
První tři sbírky publikoval Kamil Bouška (1979) v nakladatelství Fra. Toto nakladatelství i stejnojmenná kavárna, kde se odehrávala proslulá autorská čtení, jsou však již minulostí. Až do poslední chvíle se pražský básník snažil zůstat této značce věrný, nicméně ke změně nakonec muselo dojít – a tato změna mu opravdu svědčí.
„Česká literatura je… česká. Opravdu rád bych psal česky psanou německou, anglickou, americkou, holandskou, ruskou nebo dánskou literaturu.“
Už velkoformátový box s třemi svazky s názvem Dokumenty (2023) prozrazoval, že Bouškova tvůrčí nádrž trpěla nízkým odčerpáváním. A i když samozřejmě obecně platí zlaté pravidlo, že méně bývá více, tady cítíme, že pražský básník skutečně odmítl – a správně – střídmost, jelikož v tu chvíli nebyla namístě. Někdy prostě musíte psát. A někdy prostě musíte rovněž vydávat.
O tom, že nakladatelství Trigon a jeho redaktorka básnířka Božena Správcová dokážou Kamilu Bouškovi vyhovět, svědčí konečně i to, že Chvála nepříčetnosti je letos již jeho druhým titulem. To, co by bylo u řady jiných autorů nepřijatelné a člověk by jenom znuděně protočil oči, se v tomto případě snese velmi snadno. A nejen proto, že novinka přináší jiný žánr. Zkrátka: publikační zdrženlivost se v případě Kamila Boušky odkládá na neurčito, teď je čas hojnosti.
Zahlcení velkým světem
Dvacet let je hodně času, zvlášť v dnešní těkavé době. Na druhou stranu: dvacet let je nic. Kdo by tak čekal, že Chvála nepříčetnosti bude obdobný špalek jako modly tuzemské autentické literatury – Celý život (1993) Jana Zábrany či Teorie spolehlivosti (1994) Ivana Diviše –, bude zklamán. Je to pouhých sto stran. A není to příliš brzy? Vždyť básníkovi není ani padesát, nelze to tedy brát jako bilanci, sumu…
|
Literární událost roku: nový konec Švejka. Nalezené fragmenty Haškova románu ledacos mění
Ve Chvále nepříčetnosti je o obou jmenovaných velkých předchůdcích řeč. Pozoruhodné je především to, co je poznamenáno k Celému životu: „Svět deníku Jana Zábrany je přehledný, je to malý svět uzavřeného komunistického totalitního státu a jeho poměrů. Vše, k čemu se Zábrana ve svém deníku vyslovuje, důvěrně znal. Ví, o čem mluví. Dnes jsme všichni, bez ohledu na to, v jakém koutě země kdo žije, a nehledě na sociální situovanost, zahlcení velkým světem. Neexistuje žádná zaznamenaná událost ve světě, která by nepronikla do zasutých koutů země. Každý ví o každé události totéž – totéž, co zprostředkovávají média.“
A dále Kamil Bouška zdůrazňuje to, co je evidentní, ale jako by to bylo naprosto podružné. Totiž že opovrhované a otravné donašeče vystřídali lidé ochotní na sebe prozradit cokoli jen proto, aby si jich někdo všiml: „Dnes každý o každém všechno ví nebo může vědět, právě kvůli technologiím, které významně formují veškeré volnočasové i pracovní aktivity. Co se komunismu nezdařilo násilím, to se kapitalismu daří měkkou cestou prostřednictvím zábavy a draze placeného pohodlí.“
Jde ovšem o to, zda se nejedná o nepatřičné záchvaty výjimečnosti: nejdříve tím, že si lidé myslí, že někoho zajímá, co dělají a co si myslí, a proto to vyjevují. A když následně hystericky reagují na to, že takové dobrovolně zveřejněné informace by mohl někdo zneužít. Protože těchto informací je tolik, že panuje stav přehlcenosti, a hlavně se většinou můžeme spolehnout na to, že to bude lidem úplně jedno. Ostatně Chválu nepříčetnosti si taky nekoupí statisíce ukrutně zvědavých čtenářů.
Já je Witold Gombrowicz
Kniha týdne
Autor tohoto článku v recenzi sbírky Viktor charakterizoval závěrečnou báseň Po smrti jakožto gombrowiczovskou. Taktéž polský prozaik napsal slavný Deník. I o něm je řeč ve Chvále nepříčetnosti – jako by si Kamil Bouška ohledával žánrový terén. Terén jaksi archaický, jelikož v současné době, kdy chceme slávu a chceme ji hned, se nikomu nechce psát deník a čekat desítky let, než vznikne a bude svědčit o proměnách doby. Proto tento žánr v současné literatuře téměř absentuje – naopak mu nahrávala doba totalitních režimů, kdy nebylo možné tak snadno publikovat (pro některé to bylo vůbec nemožné) a kdy se právě lidé snažili ustrážit hranici mezi soukromým a veřejným.
Dnes se nanejvýš vezme deník německé prababičky ze Sudet a využije se při psaní „románu“ – což je mimochodem ukázkovým příkladem toho, kdy se naprosto nerespektuje hranice mezi soukromým a veřejným. Kdyby totéž někdo provedl těm, kdo toto provádějí svým bezmocně mrtvým předkům, to by bylo paranoidního hněvu! Protože nejpodstatnější není, jací jsme, nýbrž jak budeme vypadat – což je nepominutelné téma, co se týče psaní a čtení deníků.
Když se vrátíme k Witoldu Gombrowiczovi, pro něj pražský básník pochopení nenachází: „Gombrowicz je mistrem světa ve vyhlazování světa. Jedinou neotřesitelnou figurou Gombrowiczova deníku je sám Gombrowicz.“ Otázka je, zda by to nemohlo být vnímáno rovněž jako výraz osamělosti: jeho literární druhové z velké trojky meziválečné polské literatury Stanisław Ignacy Witkiewicz a Bruno Schulz se konce druhé světové války nedočkali a on se zachránil pouze díky tomu, že uprchl do exilu. Navíc jeho deník má slavný úvod: „Pondělí: Já. Úterý: Já. Středa: Já. Čtvrtek: Já.“
|
Jemná pěstounka nám dala pěstí. I třetí kniha Jany Guljuškiny je o jejím ruském manželovi, Rusku a útlaku
Chce se též dodat, že Witold Gombrowicz si svou nesmrtelnost zajistil, minimálně románem Ferdydurke (1937), kde se mimochodem geniálně nasazují pseudodospělácké „držky“ a dětské „zadničky“. Mohli bychom tak říct, že autor Chvály nepříčetnosti si při hodnocení Gombrowicze sice nasadil dospěláckou držku, ale my vidíme spíš to, že mu byla nasazena legrační dětská zadnička.
Kamil Bouška má tu nevýhodu, že když se vymezuje vůči takovým literárním veličinám, těžko lze o nějakém jeho díle mluvit jako o tom, které již prokázalo svou nesmrtelnost. Dalším handicapem je, že přestože pražský básník předkládá „správné“ náhledy ohledně literární tvorby, jsou to pořád jen předpoklady či návody. Přičemž vedle toho, co můžeme považovat za pozoruhodné či relevantní, nacházíme to, co mohlo být v našich očích klidně pominuto.
A když jsme se už dotkli časové roviny, dodejme, že zápisky jsou rozděleny do tří oddílů, avšak postrádají časové ukotvení, data vzniku. Jsou řazeny chronologicky? Postradatelnější a okázalejší výkřiky nacházíme v úvodu. Jedná se o efektní výpady, které stejně tak platí, jako neplatí: „Kdo nikdy nepsal do šuplíku, ten ještě nezačal psát.“ Nebo: „Život autora je tiráží jeho díla. Nikoli naopak.“ Případně: „Pozorují ti, kteří nemilují.“
Bohatí stále bohatnou
Pokud si přečtete takové postřehy, asi dojdete k dojmu, že Chvála nepříčetnosti nestojí za řeč. Že nás v ní někdo, kdo zatím nestvořil nic, co by vešlo v širší povědomí, oblažuje naprázdno čvachtajícími moudry, bez nichž se velmi dobře obejdeme. A že recenzent, jenž na začátku vyzdvihoval fakt, že se literát příjemně ustájil v chápajícím prostředí nového nakladatelství, měl spíš jasně říct, že si všichni mohli tu zbytečnou námahu ušetřit, protože tohle my číst nebudeme. My chceme to dobré, to podstatné a to atraktivní: nějaký román, který budou číst i kamarádky, a tak si o něm budeme moct popovídat, nejlépe v rámci nějakého lokálního knižního klubu.
Ale už jsme si mohli zvyknout, že Kamil Bouška v bezpečně depilovaném světě není od toho, aby nás hladil po srsti – aby přinášel něco strašně krásného, hřejivě příjemného. Ne, je to ministr věčného znepokojování v jednočlenné stínové vládě. Přičemž pochopitelně začíná u sebe, tedy u svého psaní: „Psaní je ponižující činnost. Každý, kdo píše, ponižuje sám sebe, protože chce napsat něco většího, než je on sám. Pisatel neustále trpce bojuje s vlastní neschopností a s limity média. Bojuje se stávající kulturou, která jeho psaní fatálně podmiňuje, umožňuje, ale tím vším mu také brání napsat, co chce.“
|
Starý prasák, nebo velký spisovatel? Ludvík Vaculík i po smrti provokuje
A jelikož je Kamil Bouška básník český, pokud by někdy obsadil zmíněné ministerské křeslo, jistě by jako první krok učinil zákaz falešného konejšení, neupřímného sebeujišťování se o tom, že jsme sice malí, nicméně dobří: „Česká literatura je… česká. Opravdu rád bych psal česky psanou německou, anglickou, americkou, holandskou, ruskou, maďarskou, polskou, dánskou literaturu.“
Pozoruhodný, „zvrhle zvrácený“ náhled nabízí básník i ve chvíli, kdy mluví o často přetřásané „zvrhle zvrácené“ praxi (ne)odměňování dnešních tvůrců: „V kulturních podmínkách je nutné, aby spisovatelé, básníci a vůbec umělci vždy obdrželi odměnu, honorář, za svůj tvůrčí výkon. Stávající ekonomický systém neposkytuje jiný způsob, jakým hodnotit tvůrčí výkony. Podléhají trhu jako jakékoli jiné zboží. To je v souladu s kulturní logikou v kapitalistickém systému.“ Přičemž bychom zde neměli přehlédnout především onen sarkasmus ohledně absence jiného hodnocení tvůrčích výkonů.
Práce je vůbec Bouškovým velkým tématem: „Co všechno dnes není prací? 80 % populace obsluhuje předem daný systém, ale nepracují. Pracuje ten, kdo svou činností vytváří prokazatelné hodnoty. Kdo to je? Ale skoro všemu se přitom říká ,práce’ – běžné sociální interakci, péči o blízké… Každý lidský projev musí být ekonomizován a vytěžen.“
Soused buší do zdi
Tichý vztek našeho básníka pomalu stoupá a skrze téma práce obhajuje rovněž generaci neprávem nazývanou „sněhové vločky“: „Jaký div, že mladí lidé cítí úzkost ze současného světa a že jim není lhostejný! Jaké perspektivy nabízí společnost mladým citlivým lidem? Pracovat a platit daně téměř až do smrti. Pracovat pro co, pro koho, s jakým cílem a smyslem? S tím, že bohatí budou nadále bohatnout a chudí chudnout?“ A od rozzuřenosti je pouze krok k marnosti: „Environmentální krize nemá řešení, dokud ti nejbohatší budou stále bohatnout na každé krizi.“ A k odevzdanosti: „Prasata si vždycky (v jakémkoli systému) najdou cestu ke korytu.“
|
Se Slonem v obýváku. Běloruský exilový spisovatel vydává satirickou alegorii
Chvála nepříčetnosti je tedy dobrá nejen k tomu, abychom nad ní přemýšleli, který postřeh se nám zdá literárně hodnotný a který nikoli. Je přínosná i v tom, že nás nutí přemýšlet o tom, co a k čemu literatura je a měla by být. A do jaké společnosti dnes literární texty vstupují.
Nutno ještě jednou zdůraznit, že Kamil Bouška nepíše proto, aby byl pochvalně hlazen po tvářičce. Ne, jeho psaní si koleduje o to, aby člověk o půlnoci vstal a běžel autorovi dát pár facek, jak psal Bohumil Hrabal. Protože Kamil Bouška nestojí mimo běžný život, avšak počíná si poněkud odlišně než běžný občan: „Když přemýšlím, soused buší do zdi.“