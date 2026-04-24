Riskantní podnik básníka Boušky. I klempíř si může přečíst geniálního básníka v originále

Jistě, i klempíř si může přečíst Boušku v originále. Ostatně sbírku Viktor vydalo nakladatelství Trigon bez podpory ministerstva kultury, což je jistě dobře, neboť čím víc peněz se ušetří na kultuře, tím víc zbyde pro samotné ministerstvo. Navíc je třeba přiznat, že Kamil Bouška (1979) přichází ve svém pátém knižním počinu s velmi riskantním podnikem, totiž s tím, zda poezie vůbec má nárok na existenci. Anebo přesněji řečeno, zda Bouškova poezie má nárok na existenci.
Takže to je nejen podnik riskantní, ale taktéž de facto soukromý. Proto by jistě nebylo dobré, kdyby něco tak pochybného platil stát: když si ani umění samo není jisté, zda se jedná o umění, tak ho přece nebudeme podporovat. A to ještě musíme dodat ten nejfatálnější nedostatek Viktora: o síle poezie se tu přemítá v útlém svazku plném veršů.
Naštěstí není obtížné se rozhodnout, na čí straně člověk bude. Na straně toho nýmanda asi těžko: „a ten Bouška to do mě začal hustit / furt jako abych psal a takový mekty / básničkář zasranej / něco mi dal číst / a prej abych poslouchal Vltavu / poslouchat Vltavu! Kurva / si dělá prdel?“ To Viktor je jiný formát: „seru na práci, jsem nenapravitelně / zkroucenej paragraf trestního zákona / jedno velký nebezpečí pro sebe i pro ostatní / mám čas a prostor pro cokoli / nikdy nespěchám“.
Viktor je prostě svéráz, osobnost a na rozdíl od Boušky měl odjakživa charisma. Vždyť už ve škole udělal to, o čem mnozí z nás pouze snili, nicméně nikdy si na to netroufli: „,co kdybys nám konečně / na pátý pokus zarecitoval zpaměti / báseň kterou už všichni umí?’ / usmívala se blbě, nohu přes nohu / ,otoč se čelem k třídě a začni’ / stál jsem čelem k češtinářce / po pravici černou nepopsanou tabuli / po levici potměšilý chichot v lavicích / stál jsem a cítil že už se nehnu / vzteky se mně třásla brada / hotová ukutá ocel / ,a co kdybyste si konečně / políbila prdel?’“ Protože k čemu by to člověku mohlo být užitečné?
Dvířka od vašich trezorů
Hlavním podezřelým – nebo možná spíš rovnou viníkem – je tak v nové sbírce Kamila Boušky Kamil Bouška. Viktor si žije po svém a mimo jiné píše básně o lásce, a i když má občas problémy se zákonem, faktickým zlodějem je ten básničkář Bouška: „čumí na mě z druhý strany mříží / a ptá se jak to tady zvládám / a očička mu lačně svítí po příběhu / co na to říct – vyser si oko / nic nedostaneš a zadarmo vůbec“. A tahle trestná činnost je kontinuální, dlouhodobá: „svoje básně píšu jako cizí / píšu já ale nejsem to já / to Bouška neumí, chtěl by / ale nemá na to souseda / kterýho by neznal / proto krade básně / rovná je, překládá a přepisuje / jako by mu patřily a psal je sám“.
V nové knize Viktor jako by se uskutečnilo rozdvojení samotného básníka, jak o tom Kamil Bouška psal již v předchozí trilogii Dokumenty (2023): „řekla že jsem řezník / cynik – jedním slovem zločinec // ten citlivý chlapec na mně / jako by byl jenom řeznickou zástěrou / a je to tak – řežu do každého srdce / nemám na vybranou“. Stejně tak se v Kamilu Bouškovi čas od času provalí vztek vůči celému světu, agresivní verše plné vulgarismů a – často i sexuálního – násilí jakožto krajní vyjádření bezmoci.
Ve Viktorovi například čteme: „tohle je o zmrdech / zmrd Sam Altman, zmrd Elon Musk / zmrd Mark Zuckerberg / … / zapálím vaše nemovitosti, všechny / a jejich popel vám nasypu do krku / zapálím vaše tajný bunkry, vypojím vás / nikde nebudete, nikdo nebudete / vymlátím vám mozek / dvířkama od vašich trezorů“. Báseň de facto o tom, že toto už nejsou ani lidé, kteří si na cokoli opatří potřebné papíry, nýbrž pouze virtuální vládci našeho světa: stačí odpojit elektřinu. Ne vždy je totiž atmosféra k ostrovtipným veršům s nadhledem jako v tomto případě: „Rozhlasové stanice hrají / sentimentální písně o lásce / televize vysílají nekonečné detektivní / seriály, ale tady jsou už dávno všichni / mrtví a pachatel nikde.“
Fotit knihy je trendy
Viktor přináší syntézu toho, o co se Kamil Bouška zajímá průběžně. Totiž že literární svět je zaneřáděný stejně jako naše planeta: zbytečnými verši a řídkými lidičkami, kteří se stylizují do básníků. Přičemž postava Viktora, skrze níž to nyní ukazuje, byla „vyvolávána“ vlastně už v úvodu Dokumentů: „Charakterizuj / vlastní postavu // vysvětli význam chronologických / událostí ve svém životě // uveď aspoň dvě možné interpretace / vlastní postavy“.
Anebo naopak Viktora lze brát jako dodatek Dokumentů, záleží na osobní preferenci. Pražský básník se zkrátka již v předcházejícím boxu se třemi svazky zkoušel a ostřeloval ze všech pozic: „Byl jsem první, kdo odnaučil poezii básnit i myslet. / Jednou provždy jsem zesměšnil a odrovnal / veškerou básnickou obraznost i metafyziku.“ Nechybí ani opravdový výsměch: „Vážený pane, / velmi vřele vám děkujeme / za ukázky vašeho díla, / které jste nám tak laskavě zaslal. / Usuzujeme z nich, že jste velký básník.“
Odtud se přechází ke kritice literárního prostředí, které je plné mělkosti a předstírání významů: „česká poezie teď nasvědčuje tomu / že pochází od pilných žáků bez vtipu a humoru / na papírových vrcholech papírově milují / a papírově umírají také různé druhy chudinek // ukřivděnými verši vydírají svět / aby jim provinile vyšel vstříc…“ Přičemž povrchnost se prohlubuje i na straně čtenářské, kde už ani není nutné číst – „čtení je trendy fotit knihy / obvykle v zátiší s kávou / květinou nebo dalšími doplňky“.
To Kamil Bouška se staví rozhodně na druhou stranu barikády: „takoví jako já představují nebezpečí / i když ji milují a dokonce i když jen píší básně“. Přičemž nejde pouze o stvrzení toho, že „svou vlast“ miluje, prostřednictvím kritického nahlížení. Navíc je od skutečného povolání zdržován nutností se živit: „osm hodin denně v kanceláři a žádat o propustku / když se chci vrátit k poezii“. Protože být básníkem je setrvalý stav mysli, alespoň tak to vnímá Kamil Bouška, neboť nemůže jinak. Nejedná se o apartní pózu či sebedojímání jako u jiných: „už nikdy nemluv / o tom žes psal báseň / zatímco jsi jenom plakal“.
Ve Viktorovi jako by se všechny tyto tendence sjednotily a zpřehlednily do sporu pouhých dvou duší v jednom těle. Jedná se tedy o spor nanejvýš intimní, vnitřní… Mohli bychom samozřejmě taktéž tvrdit, že naopak došlo k přeskupení, že sám autor Viktora přihodil Kamila Boušku do pytle k oněm básnickým pozérům. A učinil tak zaprvé proto, aby pozbyl výsostnou pozici toho jediného pravého básníka – v níž by mohl působit nejen nepatřičně, nýbrž především směšně. A zadruhé proto, aby prověřil, zda se po vydaných knihách již neusadil v pozici etablovaného poety, který zkrátka má psát a vydávat dál, protože je etablovaný poeta.
Ovšem pravdě blíž bude patrně tvrzení, že se vyostřuje pozice osaměle stojícího Kamila Boušky, a proto onen došel k tomu, že může ručit pouze sám za sebe, že literární prostředí nikdy nebude dle jeho gusta, to je naivní a nerealistické. Proto se zaměřil výhradně na vlastní pozici. Přestože postavu básničkáře Boušky i v tomhle případě můžeme klidně vnímat jakožto personifikaci prázdného pozérství.
Proti mrtvolnému pokrytectví
Proč se vzývají – povětšinou dávno mrtví – básníci, když za života bývají společenskými outsidery? Proč se ve škole učíme – jako Viktor – recitovat a je nám vtloukáno do hlavy, že literatura je důležitá, že mimo jiné drží náš národ pohromadě, když valná většina pak za celé roky nepřečte jedinou knihu (ani na dovolené v Dubaji)? A pokud už ano, tak to nejsou ty vynášené do nebe, nýbrž prachobyčejný brak.
Ale ptejme se ještě dál: opravdu současné básnické sbírky něco říkají o současnosti? A je tu schopnost je nějak představit a doporučit? Neboť pokud jsou takzvaní odborníci schopní při diskusích dojít nanejvýš ke zjištění, že v té které sbírce je podstatný motiv nohou či rukou, tak blahopřejeme, ale co s tím? A úplně stejně tupě vyznívá snaha vsugerovat dojem, že když je to ve verších, je to poezie, a když je to poezie, tak je to automaticky hodné ocenění. Proti takovému mrtvolnému pokrytectví se Kamil Bouška vymezuje.
Nesmíme však zapomenout na refrén poezie obecně, jenž nechybí ani v tvorbě Kamila Boušky včetně Viktora. Protože rovněž Viktor píše o lásce, i když je to láska divná – ostatně dnes nic divného není nijak zvláštní: „hráli jsme si / třeba ve Vodičkově v centru Prahy / drželi jsme se za ruce / a já se schválně šoural a dělal / jakože mám problémy s nohama a chůzí / tahala mě neurvale za rukáv za límec / pohlavkovala mě a nadávala / že jsem neschopný, že jsem louda / abych přidal…“
A takových zamilovaných veršů zde najdeme víc: „asi by to chtělo nějakou pointu / kvůli Bouškovi, on má pointy rád / ale nevím, je to jen další báseň o lásce / kvůli Bouškovi aby věděl že mi láska není cizí“.
Láska je jako rohlík
V Dokumentech jsme dokonce mohli číst o lásce z pohledu pečiva, i když tady se oplátky nepečou: „Mezi rohlíky se říká, / že není nic lepšího, než když vás někdo opravdu / žere, když si vás vybere a žere vás celého / se vším všudy, když vás někdo takhle přijme / takového, jaký jste. Rohlíci tomu říkají Láska.“ Nechybí ani další potměšilost, která milostné vyznání otáčí v komentář jedné epochy: „miluju tě jako Orlickou přehradu / uklízím do tebe své mrtvé / já malý klučina povedený syn / českého kapitalismu“.
Pozoruhodné náhledy na lásku, vyvolávající ve čtenáři tíseň, ostatně nabídla již sbírka básní v próze Inventura (2018). Nejprve je tady „dobrovolné“ vyznání: „tak už nezlob, otevři tlamičku a pěkně zřetelně řekni mi-lu-ju tě.“ A potom průpovídka upřednostňující starý dvojpohlavní svět, jež jako by byla opsána z nějakého pánského záchodku: „Všechno do sebe zapadá, když máš pochvu nebo penis.“
Nutnost jít před tabuli
Kamil Bouška má v literární historii vzdálené blížence. Především je tu slavné Halasovo A co básník (1946), začínající: „Ani k donošení / ani k uhlídání / to není…“ Dále Pavel Šrut, jenž se v knize Papírové polobotky (2001) též dopracoval k epickému výkonu a k tomu, že se od něj odloupl dvojnický stín, s nímž se měřil, případně jehož se děsil, stejně jako by se ho měli děsit čtenáři. Byl to totiž člověk nazvaný tím nejobvyklejším jménem: Novák. Třeba v básni Spolužáci po létech nad třídní fotografií: „Vzpomeň si / tam uprostřed ten / jak se jen? // Takový jako rozostřený / vždycky tak nějak / splýval s okolím // Vzpomínáš? // Jednou skočil z mostu do řeky / aby se ukázal / a už se neukázal // Novák?“
A když jsme zpátky ve školních škamnách, nesmíme zapomenout, že Viktor má skvělé vyvrcholení v závěrečné básni Po smrti. Tento zlý sen se totiž odehrává rovněž ve třídě: „paní učitelka otevřela třídní knihu se seznamem žáků / určitě mě vyvolá / budu muset jít před tabuli / určitě bude zkoušet mě // budu jim to muset všechno říct / a nejhorší je / že jim to všechno / budu muset vysvětlit“. Skoro by se ale člověk chtěl hádat, že tohle gombrowiczovské finále nestvořil Viktor, nýbrž ten básničkář Bouška.