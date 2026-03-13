Vlašimského rodáka, architekta a výtvarníka, Kamila Roškota (1886–1945) jsem v této rubrice připomněl již vícekrát. A to nejen jako autora několika cenných vil a činžovních domů, projektanta úředních budov, sokoloven či památníků, ale také vodních děl. A především jako architekta skvělého divadla v Ústí nad Orlicí a v neposlední řadě hrobky českých králů v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. A rovněž také svérázného výtvarníka, jehož plány ohromují svým formátem i výtvarnou kvalitou.
Víme také, že se Roškot na svou profesní dráhu připravoval velmi důkladně a postupně se vzdělával na německé i české technice, studoval malířství na výtvarné akademii (AVU), dějiny umění na Karlově univerzitě a nakonec ještě architekturu u Jana Kotěry na AVU.
Zúčastňoval se mnoha soutěží, ale málokdy uspěl, neboť jeho rozmáchlé kompozice se zadavatelům jevily jako až příliš velkorysé. A tak jen na papíře zůstaly jeho návrhy ruzyňského letiště (měl však alespoň možnost navrhnout několik menších staveb v areálu), úředních budov pro Prahu i Bratislavu nebo přístavu s majákem v dominikánském Santo Domingu.
Kde velkorysost nevadí
U dvou témat však velkorysost Roškotových kompozic tolik nevadila, naopak v nich našel uplatnění. Týká se to především již zmíněných vodních děl. Vyzdvihnout musíme zejména zdymadla a přehrady, kde se jakási monumentalita řešení tak nějak předpokládá.
Druhým takovým tématem jsou výstavní pavilony. A právě jim bych chtěl věnovat dnešní článek. Jsou to stavby spíš upozaděné, protože nebývají tak známé: obvykle jde o stavby jen s krátkou existencí, po akci se zpravidla zbourají.
Možná právě proto toto téma mají architekti rádi. Jde o díla dočasná, a tak si na nich mohou vyzkoušet věci, které by u jiných staveb provést nemohli. Pojďme si teď Roškotovy pavilony prohlédnout podrobněji alespoň na jeho výkresech a dobových fotografiích.
Začněme v roce 1926, kdy Roškot získal zakázku na pavilon Československa na mezinárodním veletrhu v italském Miláně. Podle fotografií se jednalo o rozlehlou monumentální budovu ve stylu moderního klasicismu.
O dva roky později bylo u příležitosti desátého výročí vzniku Československé republiky otevřeno v Brně rozlehlé výstaviště. Na návrzích jednotlivých staveb se podíleli mnozí významní projektanti, jako byli Emil Králík, Bohumír F. A. Čermák, Josef Kalous, Josef Havlíček s Jaroslavem Polívkou, Josef Gočár a Pavel Janák nebo Oldřich Starý. Vznikly tu také pavilony měst a zemí: pavilon města Brna navrhl Kotěrův žák Bohuslav Fuchs, stánek Moravy architekt Vlastislav Chroust a pavilon českých Němců Vinzenz Beier. Zastoupena samozřejmě byla i Praha. A autorem této rozlehlé stavby s dřevěnou konstrukcí byl Kamil Roškot. Právě zvolený materiál byl příčinou, proč pavilon Prahy – na rozdíl od Moravy a Brna – nepřežil výstavu a byl rozebrán. Zachovalo se jen pár nepříliš kvalitních dobových snímků.
Pavilon neexistujícího státu
V podobném duchu, jen v modernějších formách, byl Roškotem navržen náš stánek na světové výstavě Století pokroku, která se konala v roce 1933 v americkém Chicagu. Budova protáhlého tvaru měla pravděpodobně opláštění z červené žuly.
Architekt se zúčastnil také soutěže na pavilon pro světovou výstavu v Paříži v roce 1937, tam však neuspěl, místo něj vyhrál jeho kolega ze studií u Kotěry Jaroslav Krejcar. Roškot se ale dočkal hned dva roky nato, kdy byl jeho návrh vybrán pro československý stánek na další světové výstavě, konané tentokrát v New Yorku. Architekt si dal na přípravě projektu velmi záležet, v jeho pozůstalosti v Národním technickém muzeu se dochovala řada velkoformátových barevných studií exteriéru i interiérů se všemi atributy jeho velkorysých gest.
Jedná se o protáhlý hranol s průběžnou rampou a monumentálním hlavním schodištěm. Uvnitř mohli tehdejší návštěvníci najít rozměrnou mozaiku s motivem Prahy, která dekorovala velkou síň. Bohužel ale doba pavilonu nepřála. Budova se sice stavět začala, i první zádrhel – v podobě Slováky prosazené pomlčky v názvu státu, zdobícího průčelí – se ještě dal snadno vyřešit. Jenomže v době otevření výstavy už Československo fakticky neexistovalo, po německé okupaci se stalo součástí Říše jako Protektorát Čechy a Morava. Pavilon se podařilo dokončit jen díky nezištné pomoci amerických Čechů.
Kamil Roškot zemřel v Paříži krátce po konci války, v roce 1945.