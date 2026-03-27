Dřív se muži i ženy vyšlehávali navzájem. Omlazovali i dobytek, říká folkloristka

Topí si v peci, píše a ilustruje knížky, leporela i kalendáře a před Velikonocemi, které jsou tady cobydup (v neděli 5. dubna), zdobí pro místní alespoň půl kopy vajec. „Na pomlázku za mnou chodí celá naše vesnice. Malované kraslice vyžadují, protože nikdo jiný než já už se tu s nimi tolik nepatlá,“ usmívá se.
Jakou technikou zdobíte velikonoční vajíčka?
Když někde předvádím zdobení jako dekoraci, zalepím si napřed otvory, kudy se obsah vyfoukával ven, voskem, aby do skořápky nenatekla barva. Pak dělám negativní batiku: pokreslím vejce voskem a ponořím jej do vlažného roztoku z vymáčeného krepového papíru s trochou octa. Vajíčko zatížím hrníčkem s vodou, aby se pěkně všude obarvilo. Pak ho vyndám, nechám oschnout, zahřeji nad kahanem a papírovým ubrouskem vosk setřu. Na barevné kraslici tak zůstane bílá kresba.
Ženy, které tuhle techniku učím, občas protestují, že dřív neexistoval krepový papír, což je pravda, ale kdyby byl, jistě by ho používali. Na hnědočerveno se barvilo dřevem ze sapanu, jemuž se říká brazilské dřevo. Pro koledníky maluji na bílá vařená vejce plastickou kresbu tmavě červeným nebo jinak barevným voskem anebo je barvím třeba ve slupkách od cibule.
Povědomí o tradicích se vytrácí a šíří se nesmysly, jako že třeba pomlázka či polévání vodou je trest pro lakomou hospodyni… Pokud se generační řetěz předávání tradic přeruší, jen těžko se kdy naváže.
Jak se stane, že holka z pražské měšťanské úřednické rodiny jako vy najde zalíbení ve venkovském folkloru?
Venkovský svět mě okouzlil od doby, kdy rodiče za babku koupili chalupu v Orlických horách ve vsi opuštěné Němci. V prázdných domech jsem obdivovala rozetkané látky na stavech, nádherné nádobí a malovaný nábytek… V obrovském kontrastu k té kráse jsem zároveň vnímala tamní velkou bídu, dřinu a nedostatek hygieny i poválečné napětí mezi lidmi a nevraživost. Došlo mi, jak komunisté folklor zneužívali, když ukazovali nažehlené usmívající se dcérečky z míst, kde se přitom dřelo za almužnu až do úmoru.