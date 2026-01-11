Kampaň za dveřmi a hromada problémů před nimi. Nad Tatrou se začíná předvolebně blýskat

Podle portálu Aktuality.sk dokládají čísla agentury Focus vysokou míru zklamání. V oblasti domácí politiky vyjádřilo s kabinetem nespokojenost 71 procent dotázaných oproti pouhým 26 procentům, která ho vnímají pozitivně. Zároveň platí, že mezi spokojenými jsou především voliči Ficovy strany Smer, a to 83 procent. Voliči další koaliční strany, Hlas, už byli rezervovanější, spokojenost jich vyjádřilo 68 procent. Největší zklamání zřejmě zažívají stoupenci nejmenšího koaličního subjektu, Slovenské národní strany (SNS), z nichž podporuje vládu pouze každý druhý.
|
Babiš na Slovensku: s Ficem křísí společná jednání vlád, slíbil pomoc a našel inspiraci
Ještě výmluvnější je verdikt občanů o zahraniční politice aktuální, levicově populistické vlády. Tady je s ní v souladu jen 29 procent občanů oproti 66 procentům. Nespokojenost vyjádřila též skupina nerozhodnutých voličů nebo těch, již by momentálně volit nešli. Jejich skepse se pohybuje mezi 74 a 84 procenty. Z uvedených čísel plyne, že Ficova vláda nedokáže oslovovat voliče mimo své tradiční podporovatele. A to pro ni není dobrá zpráva v roce, kdy se na Slovensku rozeběhne předvolební kampaň před parlamentními volbami 2027.
***
Ještě předtím se ale bude volit letos na podzim ve slovenských obcích a regionech. Tím, že jsou starostové a župani čili šéfové krajských vlád voleni přímo občany, není jejich politická příslušnost rozhodující. Daleko víc záleží na osobní popularitě, jak často se objevují na nejrůznějších jarmarcích a referují o tom na sociálních sítích.
|
Dostane i Okamura zákaz se vyjadřovat? Řeči o Ukrajině jako „Zelenského juntě“ jsou mimo
Přesto ale strany nemohou regionální volby podcenit. Už párkrát se stalo, že výrazné posuny v přízni voličů v krajských volbách odstartovaly i změny v celostátní politice. Že i ve vládní koalici dnes už mnozí myslí na nadcházející hlasování, potvrzují stále častější snahy hlavně menších stran distancovat se od dominantního Ficova Smeru.
Třeba šéf slovenského parlamentu Richard Raši, místopředseda strany Hlas, si podle webu Teraz.sk neumí představit, že by Hlas šel do nejbližších parlamentních voleb na společné kandidátce se stranami Smer nebo SNS, s nimiž dnes tvoří vládní koalici. Raši to vysvětlil odlišnými postoji v mnoha hodnotových otázkách. Například Hlas podle něj nikdy nezpochybnil, že Slovensko je součástí Evropské unie. Raši též hned po Novém roce kritizoval koaličního partnera SNS, která se ústy svého předsedy Andreje Danka pustila do prezidenta Petra Pellegriniho.
Podle Danka byl jeho novoroční projev „prázdný“. Hlas se hlavy státu zastává, neboť právě Pellegrini ho kdysi založil a byl jeho prvním předsedou. A podle nepotvrzených informací si vliv na něj udržuje dodnes. Rašiho podpořil jeho stranický šéf ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok, který vyzval k uklidnění ve společnosti. Danko prý vytváří zbytečné konflikty. Že by si to ale speciálně on vzal k srdci, asi čekat nelze. Už v minulosti platilo, že v čím větší krizi Danko a jeho strana byli, tím víc provokoval a útočil hlava nehlava. A bylo mu zpravidla úplně jedno, jestli mířil na opozici, nebo na vládní partnery.
***
Jak to celé může na Slovensku dopadnout, naznačuje článek na webu HNonline.sk. Podle něj rok 2026 přinese změny v parlamentu, odborníci předpovídají pády preferencí i vládní krizi. Právě napětí mezi úřadem vlády a prezidentským palácem může být jedním z hlavních problémů letošního politického dění. Kroky Ficovy vlády totiž kritizuje nejen hlava státu, výhrady zaznívají od opozice, generálního prokurátora a dalších institucí.
|
Kotrmelce nad muniční iniciativou. Propukne kvůli ní první vážná vládní krize?
Zároveň se Slovensko dostalo do několika vážných sporů s EU. Třeba kvůli nedávné novele ústavy, která definovala, že existují pouze dvě pohlaví, což je z pohledu Bruselu diskriminační. Už předtím vyvolaly pochybnosti změny v trestním zákoníku a snížení trestů za korupci a hospodářskou kriminalitu.
A premiér Fico se také stále častěji staví proti podpoře Ukrajiny, jen to dělá mazaněji než jeho politický souputník Viktor Orbán z Maďarska. Orbán už Ukrajinu v podstatě odepsal, když opakuje, že je zbytečné jí posílat zbraně a peníze, když už prakticky leží na lopatkách. Fico naproti tomu může poukázat na to, že je s Ukrajinou v kontaktu, když třeba pořádá pravidelně společná jednání s ukrajinskou vládou. O lukrativním byznysu při vývozu munice vyrobené slovenskými firmami ani nemluvě.