Narodil se 11. března 1952 v Praze. Svůj osud spojil s armádou již v 15 letech, kdy začal studovat na Vojenské škole Jana Žižky z Trocnova v Opavě, přestože nebyl z vojenské rodiny. Dále se vzdělával na Vysoké vojenské škole pozemního vojska. Jako voják z povolání pak působil u 10. motostřeleckého pluku v Janovicích nad Úhlavou, kde čtyři roky vykonával funkci náčelníka štábu praporu a následně motostřeleckému praporu velel.
V roce 1980 zahájil studium interního postgraduálního studia oboru velitelsko štábně – zpravodajského na Vojenské akademii Antonína Zápotockého (VAAZ) v Brně, které také úspěšně dokončil. Další jeho kroky vedly do Havlíčkova Brodu, kde u 4. tankové divize působil jako zpravodajský náčelník. Z hlediska budoucí kariéry bylo velmi důležité, že byl v roce 1987 vyslán na VAAZ k dvouletému dálkovému studiu anglického jazyka.
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Zemřel generál Karel Blahna. Velel praporu v Jugoslávii, Zeman mu udělil vyznamenání
Díky svým kvalitám a zkušenostem a také díky znalosti cizích jazyků se od 1. listopadu 1990 stal velitelem praporu rychlého nasazení v rámci výcvikového střediska mírových sil OSN v Českém Krumlově. Prapor v čele s podplukovníkem Blahnou se začal intenzivně připravovat na zahraniční nasazení. Hovořilo se o několika možných místech. Na konci roku 1991 se však začalo rýsovat vyslání vojáků do rozpadající se Jugoslávie.
Náročné nasazení
Tehdejší československá armáda neměla prakticky žádné zkušenosti s mírovými misemi. Nešlo tedy o lehký úkol. Výhodou bylo, že Blahna absolvoval ve Vídni dva měsíční kurzy pro velitele a štábní pracovníky misí OSN. „Protože předtím jsme o jednotkách OSN skoro vůbec nic nevěděli, kurzy byly velice přínosné pro mou další činnosti do budoucna,“ vzpomínal později. Prapor se na Balkán přesunul v dubnu 1992. Působil v sektoru Jih v oblasti Plitvických jezer na území dnešního Chorvatska.
„Zpočátku jsem samozřejmě se svým štábem musel rozplánovat rozmístění jednotek, budovaly se kontrolní body, tzv. checkpointy. Musela se zpracovat náplň činnosti, byla to rutinní štábní práce. A kromě toho jsem samozřejmě jezdil na porady k nadřízenému veliteli sektoru Jih, což byl keňský brigádní generál James Arap Rob,“ říkal Blahna s odstupem času. Celkově šlo o náročnou službu, kterou provázely i mnohé nebezpečné situace.
„Největší strach jsem měl o své vojáky, protože není nic horšího, než když velitel musí oznamovat domů, že některý voják utrpěl těžké zranění, natož pak ještě něco horšího. Proto jsem byl dost tvrdý ohledně vyžadování stanovených bezpečnostních opatření. A snažil jsem se, aby to nebezpečí vnímali i oni, což samozřejmě vnímali. Snad to nebude znít hloupě, ale své osobní bezpečí jsem zvlášť neřešil,“ podotýkal. Karel Blahna také ve shodě s velitelem sektoru rozhodl o nasazení svých mužů na podporu francouzských vojáků, kteří se ocitli v bezvýchodné situaci. „Velitelem jsem určil (operačního důstojníka) Petra Pavla, tehdy majora,“ řekl Blahna časopisu Reflex.
Prapor mírových sil, který na Balkáně působil v letech 1992 až 1993, uzavřel jednu historickou éru. Od roku 1918 šlo o poslední jednotku, která v operačním nasazení ve válečné oblasti reprezentovala společnou československou republiku. (Později se sice v Kosovu Češi a Slováci znovu potkali v jednom praporu, zastupovali však již dva odlišné státy.)
Na území Chorvatska se Blahna vrátil v roce 1995 – tehdy již do operace UNCRO. Působil zde jako zástupce kanadského generála Alaina Foranda, jenž byl velitelem sektoru Jih. Po chorvatské ofenzívě Oluja (Bouře) dokonce po něm převzal velení celého sektoru. I tento úkol zvládl se ctí.
Působení v operacích na Balkáně bylo pro Blahnu formativní. Často na něj vzpomínal. „Asi to má každý jinak a určitě na to má vliv síla prožitku, se kterým jste tam byli konfrontováni. Pro mě se mise časově hodně vzdalují. Přesto vždy, když komunikuji se svými kolegy, tak se mi to vrací – že se to událo nedávno. Byla to významná událost, která mi ovlivnila život,“ uvedl před několika lety. Od nasazení na Balkáně si tak – podle svých vzpomínek – více vážil života a přátelství.
Kromě působení na Balkáně zastával Blahna další významné funkce v armádě. Byl zástupcem velitele 4. brigády rychlého nasazení. V roce 2001 se stal zástupcem velitele pozemních sil. Ve stejném roce byl také povýšen do hodnosti brigádního generála. V únoru 2003 odešel do zálohy. V dalších letech se zařadil mezi aktivní členy veteránské komunity. Pravidelně se také účastnil akcí Vojenského historického ústavu Praha a podporoval výzkum působení naší armády v mírových operacích na Balkáně. V květnu 2012 byl vyznamenán Křížem obrany státu. V roce 2021 od prezidenta Miloše Zemana obdržel Medaili za zásluhy I. stupně.
S kamarády veterány, mezi kterými byl velmi oblíbený, se potkával až do konce života. Charakterizovalo ho, že se všemi mluvil jako rovný s rovným. Smrt generála Blahnu zastihla v době, kdy s dalšími pamětníky cestoval v Chorvatsku po místech někdejšího nasazení.