Humory od pivní pěny. Zpíval Karel Gott v jedné z nejslavnějších písní o střevních potížích?

Karta se záhy obrací. Společnost vedle u stolu si objednává řezané pivo, které jim výčepní připraví ze světlé plzně a černého kozla. Hosté se dohadují, jak tento pivní hybrid nazvat. Plzel, či kozeň? Nebo snad kozleň? Neshodnou se, zato já už mám název budoucího sloupku. U druhého stolu se vede řeč o hudbě.
Pobavit ostatní jsem se snažil vtipem: „Jak se jmenuje ta knížka, kde ňákej chlap umejvá pod mořem peníze? – Přece 20 000 mil pod mořem.“ Nesmál se nikdo.
Máničky vzpomínají na zesnulého zpěváka Ozzyho, jehož Slováci prý nazývali Ozaj. Další zas tvrdí, že písničkář Pepa Nos pochází z Řecka, a mluví o něm jako o Řeku Pepanosovi. Jsou to vtipálci. Nakonec zmíní zpěvačku Olgu Lounovou, která se ve skutečnosti jmenuje Pytlounová. „Víte, proč si Olga Lounová nemůže vzít Brada Pitta?“ zrodí se nad půllitrem hádanka. „Protože by byla zase Pitt-Lounová.“
Můj zápisníček se plní úlovky, zatímco do hostince se nahrne rodinka v pláštěnkách. „Nepřeje nám počko!“ lamentuje zmoklá matička, i když bez podobných výrazů bych se obešel. A jak říkal už Jerome Klapka Jerome: „Počasí je vždycky špatné. O prázdninách by měl mít každý svoje vlastní počasí.“ A za špatnou předpověď by měli zavírat do vězení, jako v tom vtipu, kde odvádějí neúspěšného meteorologa do cely – a když je uvnitř, celý se rozzáří: „To je supercela!“
Hostinský pustí rádio. Šlágr Kávu si osladím vrcholí v refrénu slovy „Pustím svůj žal zadními vrátky…“, což parta veselých pivařů, která si přisedla k mému stolu, interpretuje jako metaforu střevních potíží, i když Mistr zpívá jako vždy o lásce. Musím se ale zlatého slavíka zastat – rozhodně nebyl bez humoru. Tuhle jsem četl historku, jak zakoupil na přítelův funus věnec se dvěma stuhami. V pohřební službě dal na jednu vytisknout: „Pavlovi s díky Karel Gott“, avšak nevěděl, co napsat na tu druhou. A jelikož měl zrovna doma přebytečný bicykl, nechal na druhou smuteční stuhu natisknout nápis: „Prodám kolo.“
Veselí pivaři vyhlásí soutěž. Úkolem je vymyslet neexistující české slovo, které zní pocitově velmi vulgárně. Éterem létají výrazy, jež se zde stydím uvést, ačkoli nevím, co znamenají. Viz třeba žvachcák… A hle, sloupek je hotov. Na konec by se slušelo dodat něco závažného, ale počet znaků není nafukovací. A co taky dodávat po žvachcáku, že. Snad jen: Nesnažte se. Žijte.
Autor je učitel a publicista.