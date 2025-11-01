Neznámý Karel IV.: sportovec, vězeň i liška podšitá. Jak unikl travičovi a potýkal se s duchy

Byl Zikmund Lucemburský prokletím, nebo spásou českého království? Byl jeho bratr Václav nebetyčný slaboch, nebo tolerantní podporovatel kultury? Byl jejich děd Jan Lucemburský neskutečný hrdina, nebo cizák, který české země zadlužil? Byl první český dědičný král Přemysl Otakar I. bezzásadový intrikán, nebo politický génius? Takhle bychom mohli pokračovat donekonečna. V jedné době byl libovolný z českých vládců proklínán, v další vynášen do nebes. I ve stejné epoše mnohé z nich někteří nenáviděli, jiní zbožňovali. Existuje ale panovník, na jehož velikosti se shodli obyvatelé české kotliny v každé době bez ohledu na vyznání, sociální status či politické přesvědčení.
A Karel IV. si popularitu uchoval i po sedmi staletích. Byl ostatně zvolen v celonárodní anketě České televize jako Největší Čech a předčil všechny velikány včetně těch, jež máme v mnohem čerstvější paměti. Jeho zásluhy během vlády proto zná z učebnic každý, ale při bližším pohledu zjistíte, že tenhle zcela mimořádný chlap prožil dramatický a nevšední život, který z něj udělal velikána. Navíc byl vzdělaný, zcestovalý a inteligentní a přesně věděl, co dělá a proč to dělá. A českým zemím to nesmírně prospívalo.
Lidé věřili, že je nejen spravedlivý a moudrý – což byl –, ale také že jeho moc pochází od Boha a že dokáže vyléčit kdejaký neduh.