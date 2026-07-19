Z mechanika stíhacím pilotem RAF. Karel Stryk se propracoval od volantu do kokpitu Spitfiru

Mnozí chtěli létat jako stíhací piloti legendárních stíhaček Hawker Hurricane a Supermarine Spitfire, ale takový cíl se splnil jen některým vybraným a rozhodně ne hned. Dobrovolníci byli zařazováni na pozice blízké jejich odbornému vzdělání a zkušenostem u pozemního personálu, šťastlivci pak zpravidla do výcviku pro letecké střelce, radiotelegrafisty či navigátory. Jedním z těch, kteří svého cíle usednout do kokpitu stíhacího stroje dosáhli, byl rodák ze severní Moravy Karel Stryk.
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Karel Stryk se narodil 4. listopadu 1914 v obci Dubicko u Zábřehu manželům Karlovi a Anně Strykovým. Po vychození povinné obecné školy a měšťanky navštěvoval odbornou pokračovací školu. Následně se mezi lety 1931 až 1933 vyučil automechanikem v Prostějově, kde rodina bydlela. V roce 1933 nastoupil vojenskou prezenční službu, a to u Automobilního praporu 2 v Brně. U této jednotky v roce 1934 absolvoval poddůstojnickou školu a velkou výhodou pro budoucí život byl i autokurs, kterým prošel.
Jelikož ve vojenské službě spatřoval v té době svou budoucnost, rozhodl se v armádě setrvat jako délesloužící. Krátce působil v Olomouci, kde v místním aeroklubu složil plachtařské zkoušky, ale následně došlo k jeho přidělení k Zemskému vojenskému velitelství v Brně. Tam se stal osobním řidičem generála Antonína Hasala, který v té době velel III. sboru. Až do nacistické okupace v březnu 1939 a likvidace československé branné moci setrval právě v tomto městě. Z armády odcházel v hodnosti rotného délesloužícího.
V období po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava získal Karel Stryk zaměstnání u firmy Tatra v Brně, ale jeho působení zde nemělo dlouhého trvání. I on patřil mezi ty, kteří se rozhodli odejít za hranice okupované vlasti s cílem zapojit se do protinacistického odboje. Cesta přes sousední Polsko nepřicházela kvůli úspěchům německých vojsk po vypuknutí války v úvahu, a tak se do zahraničí vydal ve skupině přátel koncem prosince 1939 takzvanou balkánskou cestou. Přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, Řecko, Turecko, Sýrii, Libanon, Egypt, Tunis a Alžír se dostal do Francie, kde byl v přístavním městě Marseille v polovině února 1940 odveden do československé zahraniční armády. Zařazen byl nejdříve k pomocné eskadroně Smíšeného přezvědného oddílu, záhy nato ale přešel k moto eskadroně uvedené jednotky.
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Po zahájení západního tažení však Francie neodolala rychlému postupu nacistických vojsk a začala se hroutit. V té době docházelo k evakuaci roztříštěných československých jednotek do Velké Británie. Mezi evakuovanými se nacházel i Karel Stryk. Z jihofrancouzského přístavu Sète odplul přes Gibraltar do Albionu. Tam byl v rámci Československé smíšené brigády krátce zařazen u dělostřelectva, než využil nabídky přihlásit se do britského Královského letectva. K dobrovolnické záloze Royal Air Force byl skutečně přijat a službu zahájil na základně Hednesford, kde procházel výcvikem leteckého mechanika. Teprve koncem dubna 1941 se dostal k 312. československé stíhací peruti a jako motorář s vyšší třídou odborného výcviku působil u jednotky až do léta 1942.
Na konci srpna 1942 odešel Karel Stryk k československému leteckému depu na základně St. Athan. Jeho přesun sem nebyl náhodný – dostal totiž povolení k nástupu do pilotního výcviku. Ten zpočátku probíhal na Ostrovech, později u leteckých škol v Kanadě a závěrečnou fázi u jednotky operačního výcviku absolvoval opět v Anglii. O tom, jak byl výcvik stíhacího pilota dlouhý a náročný, svědčí fakt, že jej Karel Stryk dokončil až po dvou letech od nástupu do něj, a to v srpnu 1944. Poté nastoupil k 313. československé stíhací peruti, u níž zůstal až do skončení druhé světové války.
Hlavní náplní jeho bojové činnosti představovaly doprovodné lety zajišťující bezpečí spojeneckým bombardérům nad Evropou, kterých podnikl nemalé množství. Na začátku ledna 1945 zažil jako pilot také nouzové přistání se zataženým podvozkem, při kterém vyvázl bez zranění. Bez zajímavosti nezůstává ani skutečnost, že jako amatérský fotograf zachytil podstatnou část své odbojové odysey.
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Do osvobozeného Československa se Karel Stryk s dalšími letci vrátil v srpnu 1945. Záhy nato byl povýšen do hodnosti podporučíka letectva a vyznamenán Československým válečným křížem 1939. Ještě následující rok ve službě u vojenského letectva zůstal, konkrétně na letišti ve Kbelích, ale poté došel k rozhodnutí o odchodu do civilu. Získal zaměstnání jako národní správce garáží v Brně a s manželkou založili rodinu. Po únoru 1948 však nastala postupná perzekuce některých skupin obyvatelstva komunistickým režimem.
V roce 1949 přišel Karel Stryk o národní správu, dále byl degradován na vojína a musel opustit nově získané úřednické místo v podniku Mototechna. Začátkem 50. let se tak živil jako buldozerista a pomocník na stavbách v různých koutech státu. V polovině 60. let se dočkal alespoň částečné rehabilitace, kdy mu byla navrácena hodnost kapitána. Do důchodu odešel na začátku 80. let, kdy pracoval v národním podniku Výstavba energetických závodů Brno.
Plukovník letectva Karel Stryk zemřel 18. července 1991.