Někdo chce odejít bez rodiny, říká miliardářka z hospicu. A jak je to s otevíráním okna kvůli duši?

Lidovky.cz: Většina firem se chlubí svými spokojenými zákazníky, ale vy o tom, koho jste doprovázeli, úplně mlčíte. Přitom máte „v portfoliu“ spoustu známých tváří.

Klientů máme dost, je jich čím dál víc a má to dvě příčiny. Jednak je to známka toho, že nemocnice nás už berou vážně a posílají pacienty, které by dřív „nepustily z ruky“. A pak je to obraz situace, kdy se paliativní péče v republice opravdu zlepšuje. Je to důsledek jakéhosi dozrávání, třeba v nemocnicích už jsou paliativní týmy. A ty nám předávají ty svoje pacienty.

Katarína Vlčková (45)

Lékařka, poslední roky primářka v mobilním hospici Cesta domů, který poskytuje paliativní péči lidem v závěru života v jejich domácím prostředí. Narozena 1979 v Bratislavě, od roku 1992 žije v Praze, kde v roce 2004 absolvovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlov. S manželem Ondřejem Vlčkem má tři syny. Její manžel Ondřej vystudoval jadernou fakultu (FJFI) ČVUT v Praze, již za studií začal pracovat v české softwarové firmy Avast Software, v níž se stal akcionářem, posléze i technickým ředitelem a nakonec i generálním ředitelem. Od roku 2022 do roku 2024 byl prezidentem společnosti Gen Digital, která vznikla sloučením dvou antivirových globálních obrů Avastu a NortonLifeLock. Lifestylové magazíny jej řadí mezi stovku nejbohatších Čechů.

Lidovky.cz: Paliativa se dostala do systému, tím pádem vy nejste „smrtí posedlí exoti“?

Je to tak. Když jsem nastupovala před dvanácti lety do Cesty domů, chodili k nám lidé, kteří nás nějak znali, nějaký známý nás doporučil. Dnes nás doporučují nemocniční paliativní týmy, ošetřující lékaři. Onkologové vědí, že lidé můžou zemřít doma.

I ti, kteří jsou dušní, jsou na kyslíku, mají morfin. Vědí, že skoro každý může být doma a že se o něj naprosto bezpečně postaráme, stejně jako v nemocnici. Jedinou nepodkročitelnou podmínkou pro nás je, že nemocný musí mít zajištěnu přítomnost pečující osoby, aby mohl být doma do konce života.

Je to pro nás radost, že se paliativa obecně posouvá dál. Ale „spokojený zákazník“ je pro nás strašně důležitý. Když někdo řekne „My jsme se poprvé ve zdravotním systému setkali s něčím takovým, že nás může doktor hodinu poslouchat“, tak o to přesně nám jde.

Ale pozor, to vůbec není kritika kolegů v nemocnici, to je prostě v principu jiný systém. Najednou přijede někdo, kdo s klientem stráví hodinu. A není to jeden člověk, ale je to doktor a sestra, pak ještě přijede sociální pracovník a třeba terapeut.

Co leží pečujícím o umírající často na srdci?

