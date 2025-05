Kde končí chemie? Aneb co ještě skrývá periodická soustava prvků

Pojmenován byl oganesson a připraven byl roku 2020, zatím ale jen pět jader, která se hned rozpadla. Je to vysoce radioaktivní prvek.

Velmi krátká doba života těchto prvků je na překážku zkoumání jejich chemických vlastností. K tomu, aby se to dalo alespoň trochu spolehlivě provést, musí mít daný izotop poločas rozpadu alespoň půl sekundy, zatímco pro jeho uznání jako objeveného stačí, aby jádro „přežilo“ přinejmenším 10–14 sekund. Tehdy se, při splnění dalších podmínek, dá uznat objev. Původně měly vybavení na takové pokusy jen dvě instituce, americká Lawrence Livermore National Laboratory a sovětský Spojený ústav jaderných výzkumů. Až v 80. letech vstoupili do soutěže Němci a v roce 2004 Japonci.

Krátká životnost syntetizovaných jader, a tedy obtížný důkaz jejich pouhé existence stály v pozadí sporů o prvky 104, 105 a 106. První z nich, 104, ohlásili Američané, když na základě pokusů v letech 1969 a 1970 připravili jeho tři izotopy, prvek nazvali rutherfordium; sovětští vědci ovšem prohlásili, že prvek objevili již roku 1964 a nazvali ho kurchatovium. Američanům se však nepodařilo zopakovat sovětské pokusy, nicméně prioritní spory o tento a další prvky se táhly v letech 1960 až 1997.

Přitom ve 30. letech minulého století vědci pozorovali, že některá jádra atomů s určitým počtem protonů nebo neutronů jsou mimořádně stabilní. Tato čísla, dnes známá jako „magická“, jsou 2, 8, 20, 82, 126. Dále pro protony je to 114, pro neutrony 184. Takže izotop 298 prvku 114 by měl být jako dvojnásobně magický stálejší. Náležel by do „ostrova stability“, oblasti předpokládaných stabilnějších jader s protonovými čísly 106 až 116. Zatím se ostrovy hledají.

Zatím nejvíce prozkoumaným prvkem je flerovium (114), které se daří připravovat zhruba „rychlostí“ tři jádra denně. Před padesáti lety vědci soudili, že je tento prvek blízký svou chemií olovu, později názor změnili a předpokládali inertní a málo reaktivní chování odpovídající vzácnému plynu. Moderní pokusy ukázaly, že se při pokojové teplotě flerovium pevně váže se zlatem, stejně tak při teplotě kapalného dusíku (-196 oC), ale mezi těmito extrémy chemicky vůbec nereaguje. Poslední objevený, oganesson, by se měl teoreticky zařadit pod vzácné plyny, ale vědci dnes soudí, že to není ani plyn, ani vzácný, ale spíš tuhá látka. V relativistickém světě se obtížně předpovídá.

Takže téměř po sto letech se dr. Witold Nazarewicz (Michigan State University) opět zamýšlí nad periodickou tabulkou: „Jaké jsou hranice této koncepce? Kde je konec chemie?“