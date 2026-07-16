Kdo maloval v pravěkých jeskyních? Některé „naše“ slavné malby mají na svědomí neandrtálci

Vědcům pod vedením Matthiase Meyera z lipského Ústavu Maxe Plancka pro evoluční antropologii se podařil husarský kousek, když izolovali DNA pravěkých lidí ze stěn jeskyní, které dávní umělci vyzdobili impozantními malbami zvířat. Vědě se tak otevírá možnost zjistit více o autorech obrazů, jež nás i s odstupem desítek tisíciletí přivádějí k úžasu.
Meyer a jeho spolupracovníci odebrali v jedenácti španělských a portugalských jeskyních 54 vzorků ze 24 skalních maleb. Pouze pět z nich vydalo pravěkou lidskou DNA detekovatelnou současnými metodami. Pocházejí z portugalské jeskyně Escoural a španělské jeskyně Covarón.
O samotných pravěkých malířích jsme se zatím mnoho nedozvěděli. Tři vzorky přisoudili vědci ženám, jeden muži a o jednom nedokázali rozhodnout. U dvou vzorků DNA se podařilo prokázat, že odpovídá dědičné informaci pravěkých lovců a sběračů západoevropského původu, takže jejich původci zapadali do tehdejší populace Pyrenejského poloostrova.
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Na malbách v portugalské a španělské jeskyni nacházeli vědci výhradně lidskou DNA. Meyer a spol. to vysvětlují tak, že pravěký umělec maloval prsty nebo smíchal pigment s vodou, nabral ho do úst a následně ho vyprskl na vybrané místo. Jeho DNA se na skálu dostala z kožních buněk nebo buněk ve slinách. Pokud by lidská DNA ulpěla na stěnách například poté, co by ji tam z usazenin na dně jeskyně zanesl vodní příval, byla by smíšená s DNA dalších tvorů, např. zvířat, jež hledala v jeskyni úkryt.
Některé vzorky pravěké lidské dědičné informace pocházely i z nepomalovaných částí jeskynních stěn. Vědci to vysvětlují tak, že DNA zůstala na skále poté, co se o ni někdo opřel rukou nebo na ni kýchnul. Nalezenou DNA proto nelze jednoznačně přiřknout autorům maleb. Jasné není ani stáří obrazů. Vzhledem k tomu, že vchod do jeskyně Escoural byl posledních 5000 let zasypán a vnitřní prostory zůstávaly lidem nepřístupné, musí malby pocházet z ještě staršího období.
„Jsme na samém začátku,“ říká Matthias Meyer. „Teď víme, že jeskynní stěny jsou archivem dokumentujícím přítomnost pravěkých lidí.“
Vědci by například rádi odebrali vzorky z míst, kde pravěcí lidé přiložili ruku ke skále a přes ni jako přes šablonu nanesli na stěnu rudou hlinku. Mohli by tak například zjistit, jaká příbuzenská pouta vázala lidi, kteří zanechali otisky rukou vedle sebe.
Analýzy DNA ze stěn pravěkých jeskynních obrazáren by mohly podstatně rozšířit znalosti o životě našich dávných předků. Vědci se například přou o roli žen při vytváření maleb. Určité vodítko jim nabízejí otisky rukou, protože anatomie mužské a ženské ruky se v řadě rysů liší. Ženy mívají zhruba stejně dlouhý prsteníček a ukazováček, zatímco u mužů bývá prsteníček delší. Přesto není odlišení rukou žen a mužů vůbec jednoduché. Vědci mohou proměřit jen ruce současných lidí, ale tyto parametry nemusí být typické pro ruce lidí žijících před desítkami tisíciletí, a navíc zcela odlišným životním stylem.
Například americký archeolog Dean Snow došel k závěru, že tři čtvrtiny otisků rukou na jeskynních stěnách patřily ženám. Podobně vyznívá i malý vzorek DNA analyzovaný týmem Matthiase Meyera. Evoluční biolog Dale Guthrie ale došel studiem otisků ke zcela opačnému závěru. Podle něj otiskávali na stěny ruce hlavně dospívající chlapci.
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„Pro dospělé byly jeskyně nebezpečné a nezajímavé. Ale mladíci se vydávali do jejich nitra za dobrodružstvím,“ vysvětloval Guthrie v rozhovoru pro časopis National Geographic. „Kreslili tam na stěny to, co se jim honilo hlavou, tedy hlavně dvě věci: nahé ženy a velká, děsivá zvířata.“
Archeolog Dave Whitley se přiklání ke Snowově interpretaci pravěkých otisků lidských rukou a je přesvědčen, že většina jeskynních maleb je dílem šamanů, kteří se v jeskyních uváděli do transu a pokoušeli se tak spojit se světem duchů.
„Pokud se pohybujete sami v některé z těchto jeskyní, začnete velmi, velmi rychle, během 5 až 10 minut, trpět smyslovou deprivací. A můžete si tak navodit změněný stav vědomí,“ vysvětluje Whitley, který nevidí rozpor mezi analýzami připisujícími autorství otisků rukou ženám a svou teorií o klíčové roli šamanů. „V některých společenstvech lovců a sběračů plní roli šamanů ženy, nebo dokonce transgendeři.“
Analýzy pravěké DNA by mohly rozhodnout spory, jež odborníci vedou o malby neandertálců. Vědci dlouho připisovali vznik jeskynního umění pravěkým Homo sapiens, kteří přišli do Evropy zhruba před 45 000 lety. Přitom ale nepozorovali v evropském jeskynním malířství dramatičtější vývoj od primitivních počátečních forem k pozdějším, mnohem dokonalejším výtvorům. Naopak, třeba malby ve francouzské Chauvetově jeskyni jsou staré 37 000 let a patří k vrcholům evropského jeskynního umění. Podstatně delší historii pravěkého umění prokázaly nálezy z Afriky a Indonésie. Na Sulawesi objevili vědci skalní malby staré bezmála 70 000 roků.
I ty jsi neandertálec
Na neandertálce nahlíželi vědci dlouho jako na primitivy, ale s tím, jak o nich získávali stále více informací, byli nuceni tento názor od základů přehodnotit. Neandertálští lidé se ukazují jako velmi inteligentní a schopní. V mnoha ohledech se vyrovnali pravěkým Homo sapiens. Oba druhy člověka měly k sobě tak blízko, že spolu plodily děti. I nám kolují žilami asi 2 % neandertálské krve.
Neandertálci obývali Evropu a část Asie dávno před pravěkými Homo sapiens. Mohli bychom jim tak připsat evropské malby starší než 45 000 let. Problém tkví v tom, že datování pravěkých maleb je velmi komplikované. U těch, na které pravěký umělec použil organický materiál, například maloval dřevěným uhlem, připadá do úvahy datování radiouhlíkovou metodou. Ta ale spolehlivě funguje jen pro materiál mladší než 50 000 let.
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O neandertálcích jako autorech jeskynních maleb vědci vůbec neuvažovali a předpokládali, že pravěké evropské galerie nejsou starší než 40 000 let. O přesnější určení jejich stáří se ani nijak zvlášť nesnažili. Teprve v roce 2018 využili toho, že se na některých malbách usadily vrstvičky vápence, vysráženého z vody stékající po skále přes malbu. Opatrně odloupli usazeninu a uranovothoriovou metodou stanovili stáří její nejspodnější vrstvy.
Tak došli k závěru, že rudý obrazec ze španělské jeskyně La Pasiega, otisk ruky z další španělské jeskyně, Maltravieso, a rudý povrch krápníků z jeskyně Ardales v jižním Španělsku vznikly před 65 000 lety. V té době žil na Pyrenejském poloostrově jen neandertálec. Na autory studie se sesypala kritika ze všech stran a 44 vědeckých kapacit jejich závěry šmahem odmítlo. Od té doby objevili vědci řadu důkazů o schopnostech symbolického myšlení neandertálců a řada odborníků je ochotna jim přiznat jednoduché jeskynní malby. Analýzy DNA by to mohly definitivně potvrdit.
Dětské jeskynní záhady
S jeskynními malbami se pojí i další nerozřešené záhady. Vědci například diskutují o roli dětí. Není totiž pochyb o tom, že se děti ve věku od dvou do dvanácti let v jeskynních obrazárnách pohybovaly. Některé otisky rukou na stěnách patří právě jim. Podobně lze najít i dětské malby, které bývají nízko nad zemí a někdy nesou i otisky malých prstů. Izraelští vědci si položili otázku, proč dospělí s sebou děti do jeskyní vůbec brali.
„Proč i velmi malé děti podstupovaly namáhavou a riskantní cestu do temných hlubin? Proč se proplétaly jeskynními zákruty, kde se nedostávalo kyslíku? Proč se plazily úzkými štěrbinami, slézaly do hlubokých šachet a šplhaly po skalách?“ ptá se vedoucí týmu Ran Barkai z univerzity v Tel Avivu.
Vědci většinou vysvětlují přítomnost dětí tím, že se učily vytvářet jeskynní malby. Měla to být jakási umělecká škola. Barkai a jeho kolegové jsou přesvědčeni, že děti plnily jedinečnou úlohu, v níž byly nezastupitelné – komunikovaly s duchy, kteří sídlili v hlubinách země. Sloužily jako prostředníci mezi dospělými a jinými světy. Tuto úlohu plní děti v řadě současných domorodých společností a vědci se domnívají, že v pravěku tomu bylo stejně.
Děti vděčí za tuto pozici tomu, že nedávno přišly na tento svět z jiného světa – tedy z lůna matky. To je předurčuje ke kontaktu s dalšími světy, jako je třeba svět zemřelých, ale i s přírodou, na jejíchž zdrojích byli pravěcí lidé existenčně závislí. Jeskyně jsou u mnoha současných etnik považovány za vstupní brány do jiných světů. To byl podle Barkaie důvod, proč děti musely sestupovat do jeskynních temnot.
Pravěká DNA by mohla prozradit, do kterých částí jeskynních systémů pravěcí lidé pronikli. Dá se předpokládat, že v úzkých místech, kterými se pravěcí lidé protáhli jen s námahou, mohla zůstat na stěnách jejich DNA v poměrně velkém množství. Zatím jsou vědci odkázáni jen na hmatatelná svědectví dávné lidské přítomnosti v podzemí, jako jsou cíleně ulomené a znovu dorostlé krápníky, kdy lze stáří zlomu poměrně dobře datovat.
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Například ve francouzském jeskynním systému Saint-Marcel, který dosahuje celkové délky 64 kilometrů, našli vědci neklamné stopy po přítomnosti člověka v místech vzdálených plný 1,5 kilometru od vchodu do jeskyně. Pravěcí lidé tu z nějakého důvodu zulámali krápníky před 8000 lety. Také v tomto případě byly výsledky datování velkým překvapením, protože zulámané krápníky vědci připisovali prvním turistům, kteří nitro jeskyně navštívili v 19. století.
Hypoxie jako Múza
Rozpačitá bývá interpretace fantaskních maleb, které nezobrazují lidi, zvířata ani jiné reálné objekty. Často jsou to jacísi hybridi lidí a zvířat či ptáků. Někdy je jejich vznik přičítán vysoké abstrakci nebo zobrazení duchů a božstev. Jindy jsou vykládány jako důkaz užívání přírodních halucinogenů.
Vědci jsou však většinou ochotni připustit u pravěkých lovců a sběračů nanejvýše občasnou konzumaci muchomůrky červené, která má určité halucinogenní účinky. Pro vznik maleb nereálných stvoření nabízejí prozaičtější vysvětlení – hypoxii čili nedostatek kyslíku.
Pravěcí lidé využívali k osvětlení jeskynních prostor otevřené ohně, pochodně nebo lampy z kostí naplněné zvířecím tukem. Plameny spotřebovávaly kyslík a jeho obsah mohl zvláště v uzavřenějších menších prostorách povážlivě klesnout. Běžně dýcháme vzduch s 21 % kyslíku. Pokud klesne obsah tohoto plynu pod 18 %, projeví se to mírnou hypoxií. Pokles pod 13 % už vyvolá vážnou hypoxii. Nedostatek kyslíku se projevuje pocity slabosti, bolestmi hlavy, nevolností, závratěmi.
Zastánci hypoxické teorie ale nevylučují, že se nedokysličení organismu a následné snížené zásobování mozku kyslíkem promítlo do malířových představ a mělo za následek vznik fantaskních obrazců. Nelze vyloučit, že lidé tenhle stav vyhledávali. Pokud je tomu tak, pak možná přináší nedokysličení mozku pravěkých malířů odpověď na otázku, kterou si kladl velký znalec pravěkého umění francouzský historik Jean Clottes: „Proč vůbec ti lidé chodili malovat do jeskyní?“