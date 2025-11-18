O dvacet let později ruský bulvární list Komsomolskaja pravda nachází paralely událostí z roku 1612 s rozpadem SSSR, příchodem Putina i s válkou na Ukrajině. Autor článku Grigorij Kubaťjan přirovnává konec dynastie Rurikovců ke konci Sovětského svazu a nachází paralelu ve ztrátě legitimity a slabých vůdcích.
Příchod Lžidimitrije s polskou a švédskou podporou přirovnává k 90. letům, kdy se úřady snažily o tržní reformy pod vlivem západních poradců, a vyhnání Poláků z Moskvy se v jeho podání rýmuje s příchodem Putina, druhou čečenskou válkou a vyhnáním oligarchů. Západní interventi se s tím ale nesmířili a začali vyvolávat „barevné revoluce“ v okolí: „Ve finále jsme v roce 2008 museli bránit Jižní Osetii, v roce 2014 Krym, v roce 2022 osvobozovat Donbas.
Speciální vojenská operace spojila národ. Osvobození Ruska od zahraničního vlivu přišlo do závěrečné fáze. Nejen v politické, ale i v ekonomické a kulturní sféře. Dochází k přetvoření společnosti. A to nás přivede k vítězství nejen ve speciální vojenské operaci, ale i v konfrontaci se Západem.“
Tím si není úplně jist proválečný publicista Jurij Kotěnok. Jeho kanál s názvem Voenkor Kotěnok na Telegramu patří k těm větším, sleduje ho skoro 350 tisíc lidí. Rozhořčily ho diskuse, že by Rusko mělo uzavřít s Ukrajinou mír.
Podle Kotěnoka jsou nápady, že by Kyjev výměnou za zastavení války uznal ruštinu jako státní jazyk a nekladl překážky fungování pravoslavné církve moskevského patriarchátu, prakticky vlastizrada: „Chazarská banda v Kyjevě dovolí fungovat pastýřům pravoslavné církve? Co na tom, že zárukou fyzické existence bude de facto legalizace zrady, Jidášova hříchu? A budeme měnit ústavu Ruska? Vzdáme se částí celých regionů?“
Jurij Kotěnok přitom neskrývá problémy. Podobně jako další váleční korespondenti jezdí na frontu a vybírá od čtenářů peníze na svůj život a pro pomoc ruským jednotkám. „Nikdo nezpochybňuje, že situace na frontě není jednoduchá. Na některých úsecích je asi blízká patu. Ale jsou jen dva způsoby řešení. První je posilovat válečné úsilí, zvyšovat možnosti zasažení protivníka, způsobení nepřijatelných ztrát.
Mobilizovat společnost a ekonomiku, přechod státu do stavu maximální koncentrace, boje s pátou kolonou, zpřísnění odpovědnosti za přijatá nebo nepřijatá rozhodnutí. Druhá cesta je vzdání se dosažení původních cílů, kvůli kterým už padly tisíce a tisíce našich nejlepších lidí. Druhá cesta je přiznání vlastní slabosti. To je cesta slabých, které v budoucnu budou dorážet…“
Součástí jednání o budoucí mírové dohodě bude bezesporu také osud Záporožské jaderné elektrárny, kterou ruské jednotky obsadily již v březnu roku 2022. Ruské jednotky si z ní udělaly místo pro umístění své vojenské techniky. Boje postupně poškodily linie vysokého napětí, obě strany se obviňovaly z jejich poškození. Další ránu fungování elektrárny přinesla destrukce kachovské vodní elektrárny, která sloužila pro chlazení reaktorů. Od dubna 2024 je všech šest reaktorů zastaveno.
Situaci se věnuje ruský investigativní server The Insider. Rusko chce elektrárnu znovu zprovoznit a připojit ji k ruské energetické soustavě. Pokus Moskvy přivlastnit si záporožskou elektrárnu ale může vést ke katastrofě, říká v rozhovoru odborník na jadernou bezpečnost Alexandr Kupnyj.
V prosinci roku 2024 navštívil elektrárnu první náměstek kremelské administrativy Sergej Kirijenko, v minulosti šéf státní korporace Rosatom. Následně začala výstavba vysokonapěťových linií z Ruska. To napovídá, že Moskva chce znovu spustit výrobu elektřiny.
„Pro spuštění jednoho reaktoru nepotřebují vodu z přehrady, stačí jim bazén přímo u elektrárny. Jenže pro znovuspuštění elektrárny potřebují lidi, které ale nemají. Před válkou tu pracovalo 11 tisíc lidí, dnes to jsou sotva dva tisíce. Rosatom se snažil naverbovat lidi z Ruska, ale souhlasilo jen pár set lidí. Přitom spuštění byť jednoho reaktoru, který přes rok nepracoval, výrazně zvyšuje pravděpodobnost jaderné havárie,“ říká Kupnyj.