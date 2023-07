Bourání posvátných krav a mýtů. Polský historik vylíčil atmosféru v roce 1938 téměř epicky

Mnichov. Dohodu mocností z roku 1938 česká šlechta odsoudila a byla za to nacisty perzekvována. | foto: Profimedia.cz

Mohlo by se zdát, že v české historiografii nemůže být prozkoumanějšího tématu, než je Mnichov 1938. Chyba lávky. Polský historik Piotr Majewski svedl to, co před ním nedokázal nikdo z polistopadové generace českých historiků. Z mnoha úhlů současně popsal československý rok 1938, jehož aktéry a atmosféru vylíčil téměř epicky.