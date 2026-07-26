Když Navrátilová porazila Orwella. Návrat „neosoby“ do Československa chtěli vidět všichni

Zbyněk Petráček
Doporučujeme   15:00
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Do Prahy přiletěla 19. července 1986 Martina Navrátilová, která se zde zúčastnila jako členka družstva USA 24. ročníku Poháru federace, neoficiálního mistrovství světa ženských tenisových družstev v Praze na Štvanici. | foto: CTK / Khol Pavel

Když před 40 lety na Štvanici vedla tým amerických tenistek Martina Navrátilová, byla to pro nás senzace. Poprvé jsme viděli v Praze, navíc v přímém televizním přenosu, někoho, koho režim na léta „vygumoval“. V roce 2011, když bylo 25 let od té Události, publikovaly Lidové noviny k Navrátilové text. Byl uveden čerstvým úspěchem Petry Kvitové ve Wimbledonu.

Nyní tento text reprodukujeme ke 40. výročí tohoto výjimečného momentu. A mohl by být uveden čerstvým úspěchem Lindy Noskové a Karolíny Muchové ve Wimbledonu. Není to úplně náhoda. Je to spíš doklad toho, jak emigrace Navrátilové otřásla režimem natolik, že na její následnice už tolik netlačil. I od toho se odvíjely úspěchy českého ženského tenisu.

Wimbledonská vítězka Linda Nosková symbolizuje úspěch českých barev, ale i cosi jiného. Celebrity světového tenisu – podobně jako špičky golfu či formule 1 – tvoří globální společenství, jakousi bublinu, která se potkává na stejných závodech, ve stejných hotelích i stejných letadlech.

Když byl v Praze Miloš Forman, mohl se setkat s desítkami starých i nových známých. Ale živá Navrátilová na Štvanici a v televizi byla dárkem pro miliony.

Je-li svět už dlouho globální vesnicí, pak dnes ji můžeme rozdělit na dvě – na globální zámek a globální podzámčí. Špičkoví tenisté včetně českých se pohybují v prostředí onoho globálního zámku, což není žádná novinka. Ale kdo se o to zasloužil? Revoluce v listopadu 1989? Kdepak, hlavní zásluhu na tom má Martina Navrátilová.

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