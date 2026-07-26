Když Navrátilová porazila Orwella. Návrat „neosoby“ do Československa chtěli vidět všichni

Nyní tento text reprodukujeme ke 40. výročí tohoto výjimečného momentu. A mohl by být uveden čerstvým úspěchem Lindy Noskové a Karolíny Muchové ve Wimbledonu. Není to úplně náhoda. Je to spíš doklad toho, jak emigrace Navrátilové otřásla režimem natolik, že na její následnice už tolik netlačil. I od toho se odvíjely úspěchy českého ženského tenisu.
Wimbledonská vítězka Linda Nosková symbolizuje úspěch českých barev, ale i cosi jiného. Celebrity světového tenisu – podobně jako špičky golfu či formule 1 – tvoří globální společenství, jakousi bublinu, která se potkává na stejných závodech, ve stejných hotelích i stejných letadlech.
Když byl v Praze Miloš Forman, mohl se setkat s desítkami starých i nových známých. Ale živá Navrátilová na Štvanici a v televizi byla dárkem pro miliony.
Je-li svět už dlouho globální vesnicí, pak dnes ji můžeme rozdělit na dvě – na globální zámek a globální podzámčí. Špičkoví tenisté včetně českých se pohybují v prostředí onoho globálního zámku, což není žádná novinka. Ale kdo se o to zasloužil? Revoluce v listopadu 1989? Kdepak, hlavní zásluhu na tom má Martina Navrátilová.