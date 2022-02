Největší spisovatelův hřích je být nudný, říká autor špionážně-politického thrilleru Nikdy

Lidovky.cz: Ve své poslední knize Nikdy jste zachytil svět nad propastí jaderné války. Recenze vaši knihu označují za dílo, které právem bude mít veškerou pozornost, protože „má co důležitého nám sdělit“. Co důležitého bychom si z ní měli odnést?

Myslím si, že svět je teď mnohem nebezpečnější než kdykoli dřív. A abyste to nebezpečí pochopili, musíte si to představit. A já jsem v představování dobrý. Jsem přesvědčený, že nejlepší cestou, jak lidi varovat před nějakým nebezpečím, je říct jim o něm příběh. Osobně moc nevěřím v knihy, které mají poselství, protože jsou většinou nudné, proto je mojí prioritou vždycky napsat dobrý příběh. Ale ten příběh může být ještě lepší, když čtenáři pochopí, že tohle se skutečně může stát.