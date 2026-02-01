Češi ve službách KGB. Nelegální agenty využívají ruské tajné služby dodnes

V červnu 2010 agenti FBI současně pozatýkali ve Spojených státech desítku ruských agentů. Média o nich psala jako o spících agentech, ve skutečnosti ale šlo o tzv. nelegály. Tedy o agenty, kteří byli vysazeni na Západ pod falešnou identitou a kteří se měli maximálně integrovat do hostitelských společností s cílem získat utajované informace. Nikdo jiný kromě ruské rozvědky podobné agenty nepoužívá, především proto, že jde o mimořádně nákladnou a dlouhodobou operaci, jejíž úspěch rozhodně není zaručen.
Dittrich hodil vysílačku do řeky a Moskvě sdělil, že umírá. Ve východním Německu ho oplakaly jeho matka i manželka, aniž tušily, že vesele žije s novou americkou rodinou.
Ostatně nikdo ze zatčených ve Spojených státech neměl přístup k žádným citlivým informacím. Známý britský novinář Shaun Walker ale ve své knize The Illegals. Russia’s most audacious spies and the plot to infiltrate the West popisuje, že používání nelegálů je zakotveno hluboce v DNA ruských tajných služeb. A také že jejich informacím ruští vládci věří více než zprávám svých diplomatů. Během více než desetileté práce nad knihou Walker zjistil detaily několika desítek příběhů ruských nelegálních agentů, včetně těch spojených s Československem.
Moravák z KGB
Na jaře roku 1974 ve čtvrti Miraflores v peruánském hlavním městě Lima usedl na lavičku evropsky vypadající muž se svým synem. „Musím ti něco říct,“ řekl mu. „Nejsem ten, kdo si myslíš. Nejsem Němec a nejmenuji se Rudi. Jsem Čech, jmenuji se Dalibor Valoušek a pracuji pro KGB, pro Sovětský svaz.“