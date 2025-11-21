Klíčový okamžik moderny. Hoffmannův pavilon sanatoria se stal ikonou evropské moderní architektury

Po měsíci dnes opustíme slovenskou metropoli a vydáme se do nedaleké metropole rakouské. Naším cílem bude Vídeň, přesněji řečeno městečko Purkersdorf, hned za hranicemi hlavního města našich jižních sousedů.
Do Purkersdorfu se dá jet autem nebo autobusem, ale nejpohodlnější je vlak ze stanice Hütteldorf na západním okraji Vídně. Je to jen pár zastávek. Vystoupíme na nádražíčku Purkersdorf Sanatorium, projdeme se pár desítek metrů podél říčky Vídeňky a odbočíme na jih, kde se nachází náš dnešní cíl.
Za hlavní třídou Wienerstrasse totiž najdeme areál někdejšího léčebného ústavu, vybudovaného v letech 1904–1905 z iniciativy podnikatele Victora Zuckerkandla. Ústav však spíše sloužil jako lázně a příležitostný azyl pro prominentní vídeňskou klientelu. A na jeho konci v Hoffmannově parku pak stojí na první pohled nenápadná budova, sloužící dnes jako domov důchodců. Navrhl ji světoznámý architekt, designér a pedagog Josef Hoffmann (1870–1956), rodák z moravské Brtnice.
Starý známý Hoffmann
O Josefu Hoffmannovi jsem v této rubrice psal již mnohokrát: představil jsem statek, v němž se narodil v německé rodině a kde je dnes jeho památník, navštívili jsme také jeho vily pro umělce z okruhu Secesionistů na vídeňském Hohe Warte i jeho stavby pro rodinu Wittgensteinů v areálu Poldiny huti na Kladně, slavný Stockletův palác v Bruselu a naposledy vilku mecenášky Sonji Knipsové ve Vídni (viz Orientace z letošního 11. ledna). A nakonec jsme se seznámili i s nadčasovým Hoffmannovým designem nábytku, prostírání, skla nebo textilií, který vznikal v jeho proslulých uměleckých dílnách Wiener Werkstätte, jež zdobí i nejeden současný interiér.
Hoffmann, nadaný spolužák Jana Kotěry v ateliéru prof. Otta Wagnera na vídeňské umělecké akademii, pracoval spolu s opavským rodákem Josephem Mariou Olbrichem a Slovincem Jožem Plečnikem ve Wagnerově soukromém studiu. Podílel se třeba na projektech některých stanic vídeňské městské dráhy.
Ve svých pozdějších samostatných návrzích se však oprostil od zdobných secesních ornamentů, což skvěle dokumentuje právě purkersdorfský pavilon. Ten má prosté průčelí pokryté drsnou omítkou, chybějí tu římsy i šambrány. Jedinou dekorací jsou keramické pásy lemující nároží, sokl a okenní otvory. Pásy tvoří modré a bílé kostičky (ty se staly pro Hoffmanna symptomatickými, dokonce mu daly přezdívku Kostičkový Hoffmann).
Dalším progresivním prvkem byly ploché střechy se slunečními terasami. Velkou péči věnoval architekt interiérům, které zařídil svým pro tento účel navrženým nábytkem z Wiener Werkstätte, keramickou dlažbou a prostými lampami, halu také dekorovaly nádherné obrazy Gustava Klimta (dnes jsou tu jejich reprodukce). Stavba tak předběhla dobu o desetiletí a vlastně už reprezentuje nový styl – architektonickou modernu. U nás k ní dospěl v téže době i Kotěra.
Dramatické osudy
Prostá architektura sanatoria vyvolala nadšení zejména u mladé generace umělců. U nás ovlivnila třeba Kotěrova žáka Josefa Gočára a Wagnerova studenta Františka Roitha v jejich obdobně řešených soutěžních návrzích na podolské sanatorium v Praze (1909), žel neprovedených.
Další osud purkersdorfské stavby však byl dramatický. Ve 20. letech se vedení ústavu rozhodlo přistavět patro a zrušit plochou střechu, kudy zatékalo. Paradoxně byl projektem těchto úprav pověřen Hoffmannův spolužák, krnovský rodák a Wagnerův nástupce na postu profesora vídeňské akademie Leopold Bauer, jenž v sousedství navrhl i vilu ředitele.
Před lety jsem se ve Vídni zúčastnil sympózia, na němž byl představen návrh na rekonstrukci purkersdorfského sanatoria do původního stavu. Vznikla tehdy dramatická diskuse. Odpůrci namítali, že i Bauerova přestavba má své kvality, zastánci návrhu zase připomněli, že původní Hoffmannův projekt se stal na počátku minulého století jedním z architektonických mezníků. Nebylo samozřejmě poprvé, kdy se řešilo podobné dilema; v rakouské metropoli se takto kdysi diskutovalo i o přestavbě kultovního Steinerova domu od Adolfa Loose. V obou případech bylo nakonec přistoupeno k rekonstrukci do původní podoby, takže dnes mohou milovníci architektury z celého světa navštívit tuto ikonickou stavbu ve stavu, v jakém ji brtnický rodák navrhl.
Příště v Rakousku ještě zůstaneme a prohlédneme si další významnou (i když ne tak známou) památku vídeňské secese a moderny – Vojcsikův dům.