Země, kde se dá žít a pít (ale ne jíst). Jak nás Čechy vidí naši polští sousedé?

Kaczorowski třeba přibližuje Polákům český odpor k institucionalizovanému náboženství a to, že antiklerikalismus se stal základním určujícím prvkem češství.

Vysvětluje to pomocí kontrafaktuálního scénáře: „Můžeme si zkusit představit, co by bylo, kdyby v dobách rozděleného Polska bylo carské Rusko katolickým, a nikoli pravoslavným státem a církevní hierarchie by potlačovala vlastenecké postoje mezi kněžstvem a věřícími. Poláci by si v takové situaci vzpomněli na domácí protestantské tradice, živili by tradiční antiklerikalismus venkovského lidu, aby vzbouřené sedláky obrátili zpět k polskosti a odpoutali je od katolické církve.“ Jako se to stalo v Čechách.

Autor má ovšem pravdu, že po roce 1989 se katolické církvi své postavení ve společnosti obnovit nepovedlo, nicméně vyhlídky nejsou tak beznadějné: