Máme všechno… a všeho už dost! Paolo Giordano ve výborném románu hodnotí stav světa

Tasmánie je kniha egocentrická a neoriginální. Zároveň se jedná o vynikající současný román, skvěle vypovídající o současném světě i o stavu literatury. Též proto, že nezakrývá veškeré paradoxy – pokud tomu nebudeme rovnou říkat pokrytectví – našich životů:

„Odletět do Karibiku uprostřed zimy hned po summitu o změně klimatu asi nebylo zrovna to nejkoherentnější gesto: při odhadu tisícovky kilogramů oxidu uhličitého na hlavu a cestu vypustíme do ovzduší celkem čtyři tuny CO 2 , jen abychom překonali smutek, který se uhnízdil v našem manželství.“

Jedním z trumfů Tasmánie je, jak se zde přirozeně prolíná privátní s veřejným – případně intimní s politickým. Manželská krize se tak potkává s tou klimatickou. Ale i když jedna krize střídá druhou, pořád se všichni mají fajn, alespoň v tom ohledu, že nemají hluboko do kapsy.

Pátý román italského prozaika Paola Giordana je tak výbornou ukázkou toho, jak podivně dvojlomný je dnešní život na planetě Zemi, tedy alespoň v její bohatší části. Máme všeho dost, ale zároveň v nás něco neustále křičí nespokojeností: Máme všeho dost!