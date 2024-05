Ublížená umělkyně hledá blížence. Má cenu číst nový román Terezy Semotamové?

Recenze

Pražská kumštýřka z románu Radikální potřeby Terezy Semotamové pochází z Moravy, je osamělá a má nedostatek lásky. Taky má hluboko do kapsy a věčně přeskakuje do mělkého světa sociálních sítí. Dále je plná zásad, jimiž by se měli řídit ti druzí. A především: ve světě, který nabízí tolik možností, je těžké se smířit s eventualitou, že vám nakonec nemusí vyjít žádná z nich.