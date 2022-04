Temné dědictví Novohradských hor. Černá rusalka pokulhává v důvěryhodnosti

Na konci Vytěženýho kraje (2019) Veroniky Bendové ambiciózní režisér, který touží být za každou cenu originální, odvolává svůj průzkumný tým ze severních Čech, protože se v této lokalitě zkrátka natočilo už příliš mnoho seriálů a filmů. Je to skutečně „vytěženej kraj“.

Rozhoduje se zamířit na jih, na Šumavu a do Novohradských hor. Asi ještě neví, že stejně vytěžená už je Šumava, a to nejen kvůli Králi Šumavy, ale i jeho následovníkům – nejnověji Petře Klabouchové a její knize Prameny Vltavy. Zato Novohradské hory, to je dobrý nápad, protože tento kraj ještě svůj vrchol, co se týče literárního a filmového ztvárnění, neměl.