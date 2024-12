Uvědomme si, jak dobře se máme, říká autorka románu Dům v Matoušově ulici

Lidovky.cz: Při ohlédnutí za vašimi knihami, jako jsou Indiánský běh, Rok kohouta či Život je nádherný, se čtenáři může zdát, že autobiografický přístup stojí na tom, že číháte, až se vám v životě zase něco přihodí. Je to tak, nebo píšete až tehdy, když se z něčeho potřebujete vypsat?

Nevím, jestli je termín „z něčeho se vypsat“ správný. Já k psaní potřebuju sílu, téma, které mě donutí se s psaním poprat. Protože ten proces samotného psaní mi jde čím dál tíž a hodně mě vyčerpává. Ať chci, nebo nechci, témata, která jsou středobodem mých próz, jsou těžká.

Lidovky.cz: Jak moc jste uvažovala o tom, aby román nebyl nastudovanými fakty přetížený, anebo naopak nedostatečně vyfutrovaný? Co bylo málo a co už moc?

Vede mě intuice. Ale i to, když mě samotnou začne mé psaní nudit. Myslím pak hodně na větu Antonína J. Liehma a snažím se, aby to tak nebylo. Dala jsem mu číst nějaký nepovedený pokus, už nevím čeho, a on mi řekl: „Je to jako naložený talíř, který člověk buď odloží, anebo sežere.“

Kniha roku LN 2. MÍSTO Dům v Matoušově ulici Tereza Boučková Vydalo nakladatelství Odeon, Praha 2024 208 stran

Lidovky.cz: Vaším velkým vzorem je Ludvík Vaculík. Jak se díváte na to, že dnes mladí autoři přicházejí s podobně koncipovanými texty a označují je jakožto „autofikci“, přičemž tato nálepka vytváří klamavý dojem, že jde o něco převratně nového?

Ludvík Vaculík a jeho Český snář je pro mě jedním z vrcholů české literatury minulých let. Ale taky slovenský Rudolf Sloboda a jeho román Rozum. Mě nějaké nálepky a kategorie nikdy nezajímaly, a proto je mi úplně jedno, jak mé prózy kritici nazývají. Dělím literaturu na dobrou a špatnou.

Lidovky.cz: Několikrát v Domě v Matoušově ulici zdůrazňujete, že píšete román. Je to proto, že jste se někdy od zjištěné reality vědomě odklonila, neboť se vám do celku vyprávění nehodila, nebo spíš proto, že jste nebyla schopna se některých okolností dopátrat a byla nucena je domyslet?

Moderní román má velmi široké rozkročení a myslím, že nikdo neví, jak přesně ho definovat. Nemůžu Dům v Matoušově ulici nazvat jinak, protože se tam snoubí vše. Fakta i fikce, společenské i osobní.

Lidovky.cz: Jak jste vlastně přijala diametrální rozpor mezi tím, jak byl váš román Rok kohouta z roku 2008 přijat čtenáři – prodalo se ho asi šedesát tisíc výtisků –, a tím, že ho poroty literárních cen suše přehlédly?

Bylo mi to samozřejmě líto. A když teď poroty přehlédnou Dům v Matoušově ulici, zase mi to bude líto. To je asi tak všechno, co můžu dělat. Ale přežiju to.

Lidovky.cz: Moderujete rovněž pořad v Českém rozhlasu. Onehdy jste způsobila poprask, neb jste na přání hosta pustila píseň Plastic People of the Universe, což bylo vedením vnímáno velmi negativně. Zní to jako špatný vtip z devadesátých let…

Mám pocit, že Český rozhlas, respektive Dvojka ustrnula v nějakém podivném mezičasí, protože tam nikdo nechce nic měnit, nechce být vstřícný ke kreativním posluchačům, kteří se nespokojí s průměrem, nechce nikoho podráždit, a tím pádem ani potěšit. Mrzí mě to. A pětatřicet let od sametové revoluce je to nepochopitelné. Je to smutné a hodně to o naší společnosti vypovídá.

Pro knihu hlasovali Ladislav Bareš, Filip Hladík, Marcel Kabát, Radim Kopáč, Mirka Kundratová, Vladimír Merta, Martin Machovec, Iva Pecháčková, Alena Radoušová, Miloš Rejchrt

Lidovky.cz: Na svém kontě máte rovněž dva realizované filmové scénáře, Smrady a Zemský ráj to napohled. Máte v této oblasti ještě nějaké ambice?

Nevím, jestli ambice je správné slovo. Ale zrovna tenhle týden jsme si povídali s jedním režisérem o tom, jestli a jak by se dal převést do filmu Dům v Matoušově ulici. A protože mám ráda výzvy, samozřejmě by mě to moc zajímalo – ten přerod do jiné formy vyprávění. Jenže po zkušenostech z předešlých filmů vím, že je to často hrozně dlouho vynakládaná energie, která se nemusí vrátit, a ty věci kolem jsou deprimující. Takže bez zájmu producenta bych už do několik let trvající práce bez výhledu realizace nešla. Na to jsem už moc stará. Mě ovšem jeden producent oslovil, ale zatím román nečetl. Tak uvidíme.

Lidovky.cz: Když teď po vydání románu vstupujete do domu v Matoušově ulici, vcházíte do toho reálného, nebo do toho románového?

Když k domu přicházím, tak pokaždé zkouknu stolpersteine (kameny či dlaždice zmizelých) rodiny Schwarzů, jejichž vložení jsem na památku těchto zavražděných původních židovských majitelů do chodníku před dům iniciovala. Když prší, tak nějak zflekatí. Takže je jdu vyčistit a přeleštit. A pomyslím na to, jak dobře se teď máme a málokdy si to uvědomíme.