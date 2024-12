Nezval byl génius i oportunista. Jako by měl dvě tváře, nádhernou i odpornou, říká autorka Knihy roku

Lidovky.cz: Vítězslav Nezval byl kontroverzní postavou. Geniální básník, ale už zdaleka ne tak znamenitý člověk. Další Werichův bonmot ho přirovnal k obří sněhové kouli, která se valí z kopce a „nabaluje na sebe genialitu, hovna i perly“. Jaký tedy Nezval byl? Génius, nebo oportunista?

Obojí. V té Werichově charakteristice to je přesně řečené. Napsal ji do jednoho dopisu Voskovcovi v roce 1957, a když jsem na ni náhodou narazila, úplně mě to uzemnilo. Potýkat se s Nezvalem bylo jako na kyvadle – na jedné straně máte geniální verše, na té druhé se jako člověk někdy choval jako strašná svině. Pořád jsem se s ním kývala z jedné strany na druhou, než mi došlo, že právě v té neskutečné protikladnosti je k Nezvalovi klíč. Nezval byl obojí. Jako by měl dvě tváře, které se proměňují a chovají naprosto nevyzpytatelně, někdy jsou nádherné, někdy odporné.

Lidovky.cz: Co třeba bylo odporné?

Třeba jak se choval k ženám, zvlášť k těm, jimž tvrdil, že je miluje. Odsouzeníhodné je jistě to, jak se zachoval ke svým přátelům ze Surrealistické skupiny a vůbec k některým z těch, kteří se po roce 1948 ocitli na indexu – Nezval je bez mrknutí oka vyškrtal ze svých knih. Navíc byl propagandistou režimu v té nejstrašnější době, na začátku 50. let.

Kniha roku LN 1. MÍSTO Nezval: Básník a jeho syn Krystyna Wanatowiczová Vydalo nakladatelství Kodudek, Praha 2024 752 stran

Lidovky.cz: Byl to ale oportunismus? Nezval byl levičák odjakživa, už od dvacátých let byl členem KSČ, na rozdíl od Seiferta či Vančury při „vystoupení sedmi“ ve straně zůstal a podporoval Gottwalda…

Podle básníka Viléma Závady, jednoho z jeho přátel, Nezvalovo krédo znělo: „Vítěze slav, ať nezapadneš do propadliště poražených.“ Nezval chtěl být vždycky vepředu, vždycky říkal, že chce být slavný a bohatý. A nikdy nechtěl být v menšině. Proto v roce 1929 podporoval Gottwalda, když část jeho přátel vystoupila z KSČ a varovala před velkou inklinací k Moskvě a slepou poslušností vůči sovětskému vedení. Můžeme diskutovat, jestli v té době ještě komunismu věřil, protože jak v knize popisuji, tehdy byl komunismus pro mladé levicové umělce de facto náboženstvím. Ale po roce 1948 už z jeho strany stoprocentně šlo jen o pragmatický oportunismus, který s vírou neměl nic společného. Naopak ti věřící komunisté Nezvala nesnášeli a vyčítali mu, že všechno dělá jen pro peníze.

Lidovky.cz: S tím asi souvisí i to, že jakmile se objevil nějaký nový umělecký směr, Nezval ihned stál v jeho čele – ať už šlo o proletářskou poezii, poetismus, surrealismus, anebo třeba socialistický realismus.

Nezval byl nesmírně vnímavý, jako houba nasával všechnu inspiraci, kterou následně dokázal přetavit do knih v ohromném množství. Což mu i vyčítali literární kritici a kolegové. Pro sebe jsem tomu říkala jukeboxová poezie.

Znamená to, že vhodíte minci, zmáčknete libovolný -ismus, a Nezval to suverénně vychrlí. Některá díla byla podprůměrná, něco ale byly opravdové perly. Zároveň je nutno říct, že v tom spočívala Nezvalova podstata – nevydržel nepsat, něčím se neinspirovat. Vždycky ale každou škatulku přesahoval, kdykoli ho chtěli do nějaké vměstnat, třeba po roce 1948 do socialistického realismu, bylo to proti jeho podstatě. Na škatulky měl příliš široký rozptyl. I surrealisté měli s Nezvalem problém: chtěli po něm, aby psal jako oni, volným veršem. Tomu se ale Nezval vzpíral, chtěl rýmovat, tak ze sebe udělal anonymního Roberta Davida. Surrealisté považovali jeho básně za hrozný kýč, ale zbytku národa se ohromně líbily.

Lidovky.cz: A jak se viděl on sám? Když měl do prvního ročníku Knihy roku uvést nejhodnotnější knihu za rok 1928, suverénně odpověděl: „Edison Vítězslava Nezvala.“ Bez ohledu na to, že měl dost možná pravdu, to taky o něčem vypovídá.

Jinde zase Nezval o Edisonovi napsal, že ho považuje za naprosto dokonalé dílo s dokonalou kompozicí. Zkrátka věděl, že vytvořil geniální věc, a jak čas potvrdil, geniální opravdu je. Časy se mění, režimy se mění, píšeme 21. století, ale když čtete Edisona nahlas, pořád vyvolává mrazení v zádech. I kdyby Nezval provedl bůhvíco, třeba zabil vlastní babičku, Edison zůstane geniální. Ovšem to, že Nezval o své genialitě věděl a nebyl schopen ji zkrotit, nám dosvědčuje, že jeho povaha byla poněkud speciální.

Krystyna Wanatowiczová hovoří o své nové knize na představení novinek akce Velký knižní čtvrtek. (12. září 2024)

Lidovky.cz: V roce 2013 jste vydala knihu o Miloši Havlovi, letos o Nezvalovi. To jsou dvě nesourodé osobnosti. Proč jste si vybrala zrovna Vítězslava Nezvala?

Na první pohled si nemohli být vzdálenější: jeden filmový podnikatel, kapitalista a pravičák, druhý geniální umělec a komunista. K Nezvalově osudu jsem se ale dostala právě díky Havlovi. Narazila jsem na něj nikoli jako na básníka, ale jako vlivného funkcionáře, který se po válce stal pravou rukou ministra informací Václava Kopeckého. Ten patřil k největším komunistickým propagandistům a byl to skutečně odporný člověk.

Přesto ale Nezval neváhal jít k soudu a jako jeden z mála Havla opakovaně hájit. A tato protikladnost, s níž zprvu nevíte, co si počít, mě zaujala. Proto jsem se o Nezvala začala zajímat ani ne tak jako o spisovatele, ale spíš o politicky angažovaného umělce. Snažila jsem se popsat, jak se z Homo poeticus stával Homo politicus. A když se k tomu přidal tragický osud jeho syna, došlo mi, že by to stálo za to. I proto, že u nás po roce 1990 žádná biografická kniha o Nezvalovi nevyšla, což považuji za velkou chybu.

Lidovky.cz: Jak jste tedy na knize pracovala? Nezval zemřel v roce 1958, žijících pamětníků už moc nebude.

Lidí, kteří se na něj pamatují a měli možnost se s ním setkat tváří v tvář, už je naživu opravdu málo. Sbírala jsem už jen drobky. Například Nezvalova „skorošvagrová“, Milan Uhde, Ladislav Smoček, Soňa Červená. A část lidí, s nimiž jsem měla to štěstí ještě mluvit, už během vzniku knihy odešla. V poděkování mám za jmény dost křížků…

Kdyby taková kniha vznikla v 90. letech, kdy ještě byl naživu dostatek pamětníků, její výpovědní hodnota by byla větší. Musela jsem proto víc čerpat ze vzpomínkové literatury, naštěstí o Nezvalovi psalo opravdu hodně lidí. To byla velká výhoda. Nezval má také obrovský fond v Památníku národního písemnictví, kde je naopak materiálů až příliš, k tomu jsou dokumenty i v dalších archivech. Práce proto trvala dlouho a byla těžká.

Lidovky.cz: Objevila jste něco překvapujícího, co se dosud nevědělo?

Překvapení bylo víc. Třeba i když jsem se primárně věnovala osudu Nezvalova syna Roberta, přišla jsem na to, že vedle něj měl Nezval ještě dceru, o které se moc neví. Narodila se někdy koncem zimy roku 1958, přičemž Nezval zemřel 6. dubna 1958. Hodně nepříjemně mě také překvapila míra Nezvalova antisemitismu. V době procesu s Rudolfem Slánským se choval jako docela velký antisemita. A zaskočilo mě i to, že se Nezval neinspiroval svým přítelem Milošem Havlem, který za války hodně pomáhal ostatním, nejen umělcům, ale i svým zaměstnancům. I když Nezval měl také extrémně nadprůměrné příjmy, velkorysý nebyl.

Pro knihu hlasovali Jan Děkanovský, Tomáš Dimter, Petr Fischer, Michal Horáček, Karel Hvížďala, Martin Kovář, Petr Kukal, Jiří Málek, Jiří Nedvěd, Iva Pecháčková, Jaroslav Šebek, Robert Tamchyna, Jiří Trávníček, Milan Uhde, Erika Zlamalová

Lidovky.cz: Jak jste zmínila, vedle osudu Vítězslava Nezvala jste se věnovala i osudu jeho syna Roberta. Nebývá obvyklé spojovat biografii nějaké osobnosti s jeho dítětem. Proč jste se pro to rozhodla?

Kdyby Robert Nezval zůstal naživu, letos by oslavil sedmdesáté narozeniny a možná by nebyl důvod o něm psát. Ale ten chlapec spáchal sebevraždu v šestnácti letech. Nesmělo se o tom tehdy mluvit – opravdu se nehodilo, aby v médiích zaznělo, že syn národního umělce skočil z okna. Navíc když ho k tomu vedly důvody nejen osobní, ale i politické. Z jeho básniček a chování jsem pochopila, že navzdory svému mládí politiku šíleně řešil. Toužil z otce sejmout nálepku stalinistického básníka, spolupracoval třeba s režisérem Jaromilem Jirešem při filmové adaptaci Nezvalova surrealistického románu Valerie a týden divů.

Režim mu však otcovu rehabilitaci neumožnil, zvlášť když přišla sovětská okupace. Komunisté znovu Nezvala strčili do škatulky básníka socialistického realismu, který miluje rolníky a dělnickou třídu. A jeho syn to nesl velmi těžce, věděl dobře, že to je úplná hloupost. Chtěla jsem proto připomenout, s čím vším se Robert potýkal a že jeho příběh je součástí příběhu Vítězslava Nezvala, kterou nelze oddělit.