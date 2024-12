Výsledky ankety Kniha roku LN: alchymisté i ptáci, básníci i King Kong

Jak anketa probíhala Lidové noviny letos oslovily přes 300 respondentů – umělce, intelektuály, spisovatele, vědce, lékaře, kritiky, překladatele, nakladatele, ekonomy, právníky i politiky – s tradiční prosbou, aby jmenovali jednu až tři letošní knihy, které považují ze své četby za nejhodnotnější. Hlasování se uzavřelo v úterý 3. prosince 2024. Do té doby jsme obdrželi 150 odpovědí, jež zahrnovaly více než 250 soutěžních i nesoutěžních titulů. Při sčítání odpovědí započítáváme pouze první tři jmenované knihy, přičemž každá získává jeden rovnocenný hlas. Do konečných výsledků ankety zahrnujeme jen knihy, které byly vydány v roce 2024, případně na konci roku 2023 (protože je loňská anketa mohla opomenout, což by byla škoda). Hlas nepočítáme v případě, že se respondent jakkoli podílel na jejím vzniku, případně hlasoval pro knihu, která nevyšla v českém jazyce.