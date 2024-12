Šikmý kostel od Karin Lednické? Román s duší, který se stal fenoménem

Když Karin vysvětluje, proč během práce na třetím dílu Šikmého kostela měla největší tvůrčí krizi a jak jí dával emocionálně zabrat, místní přikyvují, některým se občas i zalesknou oči. Na závěr spisovatelku odmění dlouhým potleskem ve stoje. Zase. A já si zase říkám: Tohle je přece ono!

Říkám si to po každé besedě, kterou pro Karin Lednickou moderuji. Tohle je ONO! Proto se Šikmý kostel stal takovým fenoménem. Není to hlavně nebo jen o údajné čtenářské přitažlivosti místa, kterou odborníci tolik vyzdvihují, když hledají příčiny úspěchu. To nestačí. Je to o pochopení tohoto místa, jeho historie a jeho obyvatel. Je to o spojení tohoto místa s Karin Lednickou, respektive s jejím obrovským zájmem o něj a o jeho problémy. Kdyby o stejném místě psal někdo jiný, třeba by uspěl také (za předpokladu zvládnutí řemesla a patřičné dávky talentu), možná, ale uspěl by stejně fenomenálně?

Šikmý kostel má něco podstatného navíc. Něco, co nechává i nadprůměrně prodávané knihy hluboko pod těmi, které se stanou fenoménem. Je to román s duší. Je to román tak autentický, jako by jeho autorka osobně prožila každičkou vteřinu v kůži každého z jejích hrdinů. Během čtení máte téměř nutkání oprášit se od uhelného prachu. A toho jako autor rozhodně nedocílíte jen tak.

Jako čtenář vždy zajásám, když se najde spisovatel, u nějž cítím, že nepíše o druhé světové válce, poválečných odsunech či o hlubokém socialismu proto, že tato témata jednoduše táhnou (dejte do názvu románu spojení … z Osvětimi a úspěch máte téměř zaručen), ale proto, že má k tématu osobní vazbu, rozumí mu, upřímně a dlouhodobě se o něj zajímá, chce jej něčím doplnit, něco osvětlit nebo dokonce napravit. To všechno Karin Lednická naplnila. Do Šikmého kostela je propsaný její upřímný zájem o region a křivdy na něm páchané, proto k nám hrdinové promlouvají napřímo, nejen skrze jakési sklo, jak se to s obdobnými tématy bohužel často děje. Duši knihy totiž nevykalkulujete.

Autenticitě třetího dílu napomáhá také perfektně zvládnutý těšínský dialekt „po našimu“ a neuvěřitelné množství zajímavých a dokreslujících detailů. I díky nim čtenář dostává tak plastický obraz, jako by nás autorka jednoduše vyrvala z roku 2024 a vsadila nás do let 1945 – 1961. Tady bych vypíchla třeba perfektní vylíčení urputnosti náborů nových horníků (všechny ty soutěže, rozdávání aut, hornické kroužky, v matematice přepočítávání hornických platů a příplatků, …) nebo zdrcující následky extrémní měnové reformy vyobrazené na konkrétních, dobře zvolených hrdinech.

Třetí díl Šikmého kostela má tolik rovin a vrstev, že by vydal na desítky recenzí či článků (podotýkám, že tohle samozřejmě není recenze). Pokusím se akcentovat alespoň několik dalších atributů (krom zmiňované autenticity), které dle mého přispívají k síle díla.

Každý si v něm najde to své. Někteří čtenáři (pravděpodobně povětšinou ti mimo region) často mluví o „emocionální jízdě“. Už to samo o sobě samozřejmě postačuje k hlubokému čtenářskému prožitku. Je to ona vztahová, lidská blízkost, co je nutné do beletrie vložit, aby čtenáře polapila. Šikmý kostel ovšem není nabitý „jen“ emocemi, ale také cennými informacemi a souvislostmi.

Jiní čtenáři (často ti z Karvinska) jej proto často vnímají (i já jej tak vnímám) jako rehabilitaci (kraje, regionu, havířů obecně i konkrétních osobností). Je to cesta vedoucí hluboko do čtenářova podvědomí, kdy nás autorka (coby přirozený průvodce) velmi nenuceně bere za ruku a – aniž bychom vůbec nějaký tlak vnímali, občas jemně zatahá, aby naši pozornost nasměrovala tam či onam. Neříká, co si o kom či o čem máme myslet, jen nabízí různé, často nové úhly pohledu.

Ukazuje, jak snadné je někoho soudit, a ještě snazší někoho odsoudit, bez znalostí okolností, pozadí, kontextu a životního příběhu souzeného. To je ona červená nit románu, potažmo celé trilogie. S ní se ovšem proplétá několik dalších nití. Například ta dokladující, že složením zbraní válka nekončí, ale pokračuje v lidských myslích. A krom toho, některé zbraně i po válce zůstaly aktivní, jen se jich nově chopili komunisté: demagogie, lži a manipulace davem.

Vyvrací mnohé mýty a klišé. Že Karvinsko je ošklivým regionem, kam není radno jezdit. Že vždy bývalo rudou baštou. A samozřejmě to, že horníci jsou opilci. Zejména ve třetím dílu se Karin Lednická čtenáře nepřímo ptá: Jak může pravidelně a ve velkém pít někdo, kdo vstává brzy ráno, kdo chodívá na noční, kdo slouží pohotovosti, pracuje ve čtyřicetistupňovém vedru a nesmí absentovat, aby nebyl označen za sabotéra? Jistě, každý horník si občas zašel na dvě, tři piva, řečeno slovy autorky „spláchnout z hrdla uhelný prach“, ale pít pravidelně a ve velkém? Ano, i to se samozřejmě někdy, u někoho dělo. Takoví pracanti však na šachtě dlouho nevydrželi, a ani vydržet nemohli. Bohužel právě takoví byli nejvíc slyšet. Takoví nejvíc přispěli k výše zmíněnému klišé.

A pak to připomínání zapomenutého nebo alespoň málo známého: česko-polské konflikty, bývalý karvinský lágr, Doubravská tragédie z února 1949, … Tím se dostávám ke konkrétním historickým osobnostem, které mají v knize svůj zasloužený prostor, když je Karin Lednická vytahuje téměř ze zapomnění nebo se vypořádává s mýty a obskurními historkami, jež kolem nich a jejich osudů dodnes panují.

Za zmínku stojí například Alexander Kanczucký, člověk, jehož odvahu a obětavost komunisté „odměnili“ po svém (nechci spoilerovat), farář Ludvík Sobek, na jehož adresu dodnes putují dehonestující „moudra“ nebo Anna Danielová, silná a inspirativní, bohužel dnes v podstatě neznámá žena, která stála (a mnoho dobrého vykonala) nejen při zajišťování dodávek UNRRA nebo v čele Červeného kříže. I její pohnutý příběh je víc než hoden připomínání. Lednická vynaložila obrovské úsilí na rekonstrukci (nejen) těchto příběhů.

Co komunisté zmizíkovali, Lednická nasvětluje a podtrhuje. Stará Karviná bývala příjemným, moderním městem s honosným zámkem, pivovarem a s krásnými domy či kostely. Dnes neexistuje. Orlová zase bývala centrem vzdělanosti. Teď pravidelně „vyhrává“ titul Nejhorší město k žití (nutno dodat, že na základě ne příliš vhodně a spravedlivě zvoleného balíčku kritérií). Jak a proč se tohle stalo? Tak, že se plány stanovené komunisty musely plnit, za každou cenu. A tak se dolovalo a dolovalo, na úkor bezpečnosti, tím pádem na úkor zdraví, lidských životů, i na úkor existence celého jednoho dvacetitisícového města, kterému Lednická svou románovou trilogií vystavěla důstojný pomník.

Vysoce cením také schopnost autorky vysvětlit i těžko vysvětlitelné motivace některých postav tak, že i pro zdánlivě odsouzeníhodné činy najde čtenář pochopení či si dokonce sám nebude jist, jak by se na místě hrdiny zachoval. Například morální dilema, jestli i po letech pátrat po dítěti uneseném nacisty. Na první dobrou jednoduchá volba, že? Jenže… Stačí se začíst.

Teď, když je trilogie kompletní a rovněž třetí díl se, po fenomenálním úspěchu předešlých dvou, drží na vrcholu žebříčku prodejnosti, stejně jako neklesá v hodnocení čtenářů na Databázi knih pod 90 %, můžeme konstatovat, že Karin Lednická dosáhla toho, čeho u nás dosáhl málokdo. Její dílo se masově prodává a čte, a současně podstatná část odborné veřejnosti nezpochybňuje literárně-umělecké kvality; tedy doslova říká, že Karin Lednická umí psát, a to dokonce velmi dobře. Já k tomu dodávám – její romány mají duši.