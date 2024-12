Zázraky jsou všude kolem nás, stačí se dívat, říká autor románu Letnice

Lidovky.cz: Myslíte si, že v životě potřebujeme zázraky?

To záleží na tom, co budeme považovat za zázrak, ale svět je tak jedinečný, že zázraky jsou všude kolem nás. Stačí se dívat. Dokonce i my jsme zázrakem. Lidskost je zázrak, láska je zázrak, řeč a jazyk jsou zázraky. Každý den je zázrak a to všechno přece potřebujeme, ne?

Magično je součástí našeho vnímání reálného světa, dokonce přirozenou součástí. Doplňujeme si jím to, na co náš rozum a jazyk nestačí, dělá náš jevový svět smysluplným, krásným a úplným.

Kniha roku LN 3. MÍSTO Letnice Miroslav Hlaučo Vydalo nakladatelství Paseka, Praha 2024 382 stran

Lidovky.cz: Jak jde magický realismus dohromady s českou vesnicí přelomu 19. a 20. století, s tím selským a tradičním?

To já nevím. Nevím, jestli to, co píši, je magický realismus. Možná spíše „magizovaný“ realismus. A taky nevím, jestli vesnice, ve které se příběh odehrává, je ryze česká. Podstatné je, že se to, co jiní nazývají magičnem, docela dobře snoubí s mým příběhem, mým světem a mým způsobem vyprávění... No a tradiční se s magickým nikterak nesváří, to by se tradice musela svářit i s pohádkou či mýtem.

Lidovky.cz: Jaké byly inspirace pro napsání Letnic?

Základem je asi osobní zkušenost, láska k vyprávění příběhů, záliba v popisování světa nebo v tvorbě světů nových – Letnice jsou taková osobní autofabulace, nevycházím v nich z literárních předobrazů, alespoň ne vědomě. Formálně mne samozřejmě asi ovlivnila literatura, kterou mám rád, Márquez, Carpentier, Doctorow, ale i Karel Čapek a Vladislav Vančura. Líbí se mi jejich vyprávění a jejich světy, ale tenhle je můj.

Lidovky.cz: Vaše postavy se těší na nové století se všemi jeho modernostmi. Dostane se jim tohoto očekávání? A dostane se ho někdy nám?

Já myslím, že se nám – stejně jako těm postavám – našeho očekávání dostává a že zároveň vždy zůstává dost prostoru pro to, co je „nad“ očekávání.

Lidovky.cz: Umíme přijímat to nové, co do našeho života přichází? A má vůbec smysl se proti novému vymezovat?

To je na každém z nás. Máme tu schopnost, a zda ji chceme, nebo nechceme využít, je jen na nás. Máme to štěstí, že žijeme v krásném světě a každý den se do něj můžeme probouzet. Žijeme přece krásné časy, kdy se můžeme cítit dostatečně bezpečně a blahobytně a kdy máme přístup k poznání a kráse. Pokud to přijmeme jako danost, budeme mít nejen klid v duši, ale bude nám dáno i rozpoznat, co je ve světě pro člověka dobré a čím pro něj a hlavně pro lidi, kteří v něm žijí, můžeme být prospěšní – to je na tom to krásné a optimistické. Vymezovat se vůči novému, to znamená ustrnout, znehybnět, zakrnět, možná i umřít. Svět je ale z podstaty každý nový den jiný a „nový“. To je na něm to krásné. A říkám to jako konzervativní skeptik.

Pro knihu hlasovali Ivan Adamovič, František Burda, Zuzana Dostálová, Jakub Hladík, Pavla Horáková, Pavel Kotrla, Petr Koubský, Barbora Šťastná

Lidovky.cz: Mohou jít tradice a pokrok ruku v ruce?

Samozřejmě, dokonce musí. Einstein nepopírá Newtona, Tarantino či Čechov nepopírají Shakespeara. Pokrok a tradice nejsou protipóly. Vždy z něčeho vycházíme a někam směřujeme. Vycházíme z tradice a to, k čemu směřujeme, by se dalo nazvat pokrokem. Nejsou to protipóly, jen dva úseky jedné cesty, na ní se vždy nacházíme. Oba jsou živé, oba důležité a jeden nepopírá ten druhý. I já jsem konzervativec, který miluje pokrok a věří mu.

Lidovky.cz: Proč jste se rozhodl napsat knihu až později ve svém životě? Jaká byla vaše cesta k literární tvorbě?

Myslím, že to není otázka „rozhodnutí“. Napsal jsem ji, když na ni přišel čas a měl jsem pocit, že této době schází, že by se do ní hodila. Literárně tvořím od dětství, baví mne to a myslím, že to patří k mému životu, jen teď to okolnosti zařídily tak, že jsem i publikoval.