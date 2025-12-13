Knihou roku Lidových novin se stal Ztracený ráj Johna Miltona v překladu Martina Hilského

K překladu této filozoficky náročné básně se přitom dostal náhodou, když začal plánovat úplně jinou knihu. „Potřeboval jsem citace ze Ztraceného ráje, a tak jsem se podíval do stávajících překladů. Záhy jsem zjistil, že nejsou použitelné. Začal jsem si tedy překládat klíčové pasáže, a najednou mě to chytlo,“ říká v rozhovoru pro Orientaci LN. „Uvědomil jsem si, že to je nádherný text, a jaká je škoda, že nemáme moderní a srozumitelný překlad. Tak jsem se do toho pustil.“
Výsledky ankety Kniha roku LN 2025
Ztracený ráj – John Milton, překlad Martin Hilský (Academia)
Toyen: Léta erotická – Andrea Sedláčková (Prostor)
Svatá – Sára Zeithammerová (Listen)
Václav a Kamila Bendovi – Alice Horáčková (Argo)
Křesťanství v českých zemích: Od knížete Bořivoje k dnešku – Jiří Mikulec a kol. (Paseka)
Odřanie: Novým Polskem od Slezska k moři – Zbigniew Rokita, překlad Martin Veselka (Absynt)
Pohádky a příběhy – Hans Christian Andersen, překlad Helena Březinová a František Fröhlich (Kodudek)
Sudety: Ztracený ráj – antologie (Host)
Úlice – Jakuba Katalpa (Host)
Na druhém místě ankety skončila Andrea Sedláčková s pokračováním biografie slavné malířky Toyen: Léta erotická, která před dvěma lety s prvním dílem celou anketu vyhrála. Původně ji také psát vůbec neplánovala, ale situace se změnila: „Uvědomila jsem si, že o Toyenině erotické knižní tvorbě víme všeobecně málo. Snažila jsem se zjistit víc, což mi umožnilo zhodnotit nejen erotickou tvorbu Toyen, ale i jejího přítele a uměleckého druha Jindřicha Štyrského. Kniha je jakousi encyklopedií předválečného explicitně erotického díla tohoto uměleckého dua.“
Dělené třetí místo pak obsadily další biografie Václav a Kamila Bendovi Alice Horáčkové, která představuje Václava Bendu nikoli jako politika, ale především jako disidenta, rebela a surrealistického básníka, a historický román Svatá Sáry Zeithammerové, který rozvíjí příběh na motivy skutečných událostí údajných mariánských zjevení v Suchém Dole na Broumovsku.
Letošní ročník ankety, v níž se o své letošní „nej“ podělilo půldruhé stovky spisovatelů, kritiků, vědců i politiků, nabízí tipy na více než 280 knížek. Smyslem Knihy roku nikdy nebylo určit nejlepší knížku, ale nabídnout čtenářům široké spektrum, které doporučují „influenceři“ své doby: politici i lékaři, vědci i primáši kultury, spisovatelé a další umělci.
Proběhl také druhý ročník Ceny čtenářů Knihy roku, kde jste měli možnost hlasovat i vy, čtenáři webů Lidovky.cz a iDNES.cz. Tu drtivým způsobem ovládla série Legie Františka Kotlety, což je pseudonym známého autora Leoše Kyši, a Kristýny Sněgoňové.
V příštích dnech najdete na webu Lidovky.cz všechny odpovědi v anketě – například Petra Fialy, Jana Graubnera, Tomáše Halíka, Karin Lednické, Pavla Rychetského nebo Leoše Kyši.
K letošní anketě Kniha roku
Cena čtenářů
1. Legie: František Kotleta, Kristýna Sněgoňová – 1121
2. Čas vos: Alena Mornštajnová – 419
3. Letní slunovrat: Michaela Klevisová – 250
4. Zaklínač IX. Rozcestí krkavců: Andrzej Sapkowski – 242
5. Tajemství všech tajemství: Dan Brown – 233
6. Manželství: Patrik Hartl – 213
7. Partie krásného Rudiho: Jan Štifter – 210
8. Úlice: Jakuba Katalpa – 202
9. Duch Pankráce: Petra Klabouchová – 201
10. Hladový hrob: Robert Galbraith – 163
