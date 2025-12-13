Knihou roku Lidových novin se stal Ztracený ráj Johna Miltona v překladu Martina Hilského

David Lancz
Třicátý pátý ročník obnovené ankety Kniha roku Lidových novin ovládl Ztracený ráj Johna Miltona – básnická skladba, jež sice poprvé vyšla před více než 350 lety, ale konečně se po sto letech dočkala moderního a důstojného českého překladu. Za ním stojí profesor Martin Hilský, anglista, znalec Shakespeara a dnes již legenda mezi překladateli.

Martin Hilský | foto: MAFRA

K překladu této filozoficky náročné básně se přitom dostal náhodou, když začal plánovat úplně jinou knihu. „Potřeboval jsem citace ze Ztraceného ráje, a tak jsem se podíval do stávajících překladů. Záhy jsem zjistil, že nejsou použitelné. Začal jsem si tedy překládat klíčové pasáže, a najednou mě to chytlo,“ říká v rozhovoru pro Orientaci LN. „Uvědomil jsem si, že to je nádherný text, a jaká je škoda, že nemáme moderní a srozumitelný překlad. Tak jsem se do toho pustil.“

Výsledky ankety Kniha roku LN 2025

  • 1. místo (7 hlasů)

Ztracený ráj – John Milton, překlad Martin Hilský (Academia)

Ztracený ráj: John Milton. Přeložil Martin Hilský.
  • 2. místo (6 hlasů)

Toyen: Léta erotická – Andrea Sedláčková (Prostor)

  • 3.–4. místo (5 hlasů)

Svatá – Sára Zeithammerová (Listen)

Václav a Kamila Bendovi – Alice Horáčková (Argo)

  • 5.–9. místo (4 hlasy)

Křesťanství v českých zemích: Od knížete Bořivoje k dnešku – Jiří Mikulec a kol. (Paseka)

Odřanie: Novým Polskem od Slezska k moři – Zbigniew Rokita, překlad Martin Veselka (Absynt)

Pohádky a příběhy – Hans Christian Andersen, překlad Helena Březinová a František Fröhlich (Kodudek)

Sudety: Ztracený ráj – antologie (Host)

Úlice – Jakuba Katalpa (Host)

Na druhém místě ankety skončila Andrea Sedláčková s pokračováním biografie slavné malířky Toyen: Léta erotická, která před dvěma lety s prvním dílem celou anketu vyhrála. Původně ji také psát vůbec neplánovala, ale situace se změnila: „Uvědomila jsem si, že o Toyenině erotické knižní tvorbě víme všeobecně málo. Snažila jsem se zjistit víc, což mi umožnilo zhodnotit nejen erotickou tvorbu Toyen, ale i jejího přítele a uměleckého druha Jindřicha Štyrského. Kniha je jakousi encyklopedií předválečného explicitně erotického díla tohoto uměleckého dua.“

Dělené třetí místo pak obsadily další biografie Václav a Kamila Bendovi Alice Horáčkové, která představuje Václava Bendu nikoli jako politika, ale především jako disidenta, rebela a surrealistického básníka, a historický román Svatá Sáry Zeithammerové, který rozvíjí příběh na motivy skutečných událostí údajných mariánských zjevení v Suchém Dole na Broumovsku.

Letošní ročník ankety, v níž se o své letošní „nej“ podělilo půldruhé stovky spisovatelů, kritiků, vědců i politiků, nabízí tipy na více než 280 knížek. Smyslem Knihy roku nikdy nebylo určit nejlepší knížku, ale nabídnout čtenářům široké spektrum, které doporučují „influenceři“ své doby: politici i lékaři, vědci i primáši kultury, spisovatelé a další umělci.

Proběhl také druhý ročník Ceny čtenářů Knihy roku, kde jste měli možnost hlasovat i vy, čtenáři webů Lidovky.cz a iDNES.cz. Tu drtivým způsobem ovládla série Legie Františka Kotlety, což je pseudonym známého autora Leoše Kyši, a Kristýny Sněgoňové.

V příštích dnech najdete na webu Lidovky.cz všechny odpovědi v anketě – například Petra Fialy, Jana Graubnera, Tomáše Halíka, Karin Lednické, Pavla Rychetského nebo Leoše Kyši.

K letošní anketě Kniha roku

  • Lidové noviny letos oslovily na 300 respondentů – umělce, intelektuály, spisovatele, vědce, lékaře, kritiky, překladatele, nakladatele, ekonomy, právníky i politiky – s tradiční prosbou, aby jmenovali jednu až tři letošní knihy, které považují ze své četby za nejhodnotnější.
  • Hlasování se uzavřelo v úterý 2. prosince 2025. Do té doby jsme obdrželi 145 odpovědí, jež zahrnovaly na 280 soutěžních i nesoutěžních titulů.
  • Při sčítání odpovědí započítáváme pouze první tři jmenované knihy, přičemž každá získává jeden rovnocenný hlas.
  • Do konečných výsledků ankety zahrnujeme jen knihy, které vyšly v roce 2025, případně na konci roku 2024 (protože je loňská anketa mohla opomenout, což by byla škoda). Hlas nepočítáme v případě, že se respondent podílel na jejím vzniku, případně hlasoval pro knihu, která nevyšla v českém jazyce.

Cena čtenářů

  • Již podruhé měli letos čtenáři webu Lidovky.cz a iDNES.cz možnost zapojit se do hlasování o knihu roku. Stejně jako loni měli na výběr z 20 titulů z tuzemské beletrie, z 20 z překladové a 20 z ranku non-fiction. Bohužel v ní Ztracený ráj, čtení pro fajnšmekry, na výběr nebyl, tak nemůžeme porovnat volbu odbornou a volbu lidu; jinak ale výsledky za srovnání určitě stojí. Série Legie, vítězka Ceny čtenářů, nezískala ve volbě odborníků žádný hlas, a přitom hlasování na webu vyhrála suverénně a naprosto drtivě. To jsou ty literární paradoxy!

1. Legie: František Kotleta, Kristýna Sněgoňová1121

2. Čas vos: Alena Mornštajnová419

3. Letní slunovrat: Michaela Klevisová250

4. Zaklínač IX. Rozcestí krkavců: Andrzej Sapkowski242

5. Tajemství všech tajemství: Dan Brown233

6. Manželství: Patrik Hartl213

7. Partie krásného Rudiho: Jan Štifter210

8. Úlice: Jakuba Katalpa202

9. Duch Pankráce: Petra Klabouchová201

10. Hladový hrob: Robert Galbraith163

Volíme Knihu roku LN. Výsledky zveřejníme 13. prosince, hlasující si rozdělili odměny
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.