Poslední tipy na vánoční dárky: v anketě Kniha roku zabodovaly pohádky od Andersena či Sudety

Luxusní pohádky
Ke 220. výročí narození možná nejslavnějšího – protože na rozdíl od bratří Grimmů pro dnešek poněkud přijatelnějšího – pohádkáře všech dob Hanse Christiana Andersena vyšly ve třech krásných svazcích všechny jeho pohádky.
Základem byly překlady Františka Fröhlicha, držitele Státní ceny za překladatelské dílo, který ale před deseti lety zemřel. Malé nakladatelství Kodudek pojalo odvážný nápad – proč nevydat projednou Andersena kompletního? Čeští čtenáři totiž dosud znali v moderním překladu méně než polovinu ikonických příběhů. Překlad zhruba stovky dosud nepřeložených nakladatel svěřil Heleně Březinové. Na tak náročné dílo však bylo třeba získat finanční podporu. S tou pomohl fond Danish Art Foundation, ale i Nadace PPF, která běžně na knihy nepřispívá.
Pohádky a příběhy
Zbývalo vyřešit ilustrace. Komu svěřit úkol, kterého se v minulosti skvěle zhostili Cyril Bouda či Jiří Trnka? Projektu opět přálo štěstí, protože téměř stovky nových ilustrací se ujal Filip Pošivač, jeden z nejtalentovanějších současných výtvarníků pro děti – a navíc někdo, kdo nemá právě od stylu Jiřího Trnky úplně daleko. Pošivač před dvěma lety zazářil s animovaným snímkem Tonda, Slávka a kouzelné světlo, kde byl výtvarníkem i autorem námětu. Jeho výtvarný styl je na ideální hranici popisnosti a uměleckého gesta, díky čemuž dokáže oslovit dětského čtenáře stejně jako dospělého.
Pokud jsme vás tímto textem navnadili k četbě, budete se muset spokojit s nějakou veřejnou knihovnou, protože původní náklad je již rozebrán a na dotisk tak nákladného díla vydavatel teprve shání peníze.
Proč dnes číst pohádky? Protože to nejsou jen nějaké povídačky k uspávání dětí. Právě pohádky Hanse Christiana Andersena jsou souborem situací, které dodnes používáme jako příhodné metafory. Jmenujme za všechny třeba jen Císařovy nové šaty. Kolik jsme již zažili situací, třeba i v politice, kdy se nám chtělo vykřiknout, že král je nahý? Kolika z nás podal dánský pohádkář z 19. století pomocnou ruku příkladným příběhem?
Ivan Adamovič
Pro knihu hlasovali: Ivan Adamovič, Martin Černý, Jakub Krč, Dominika Rýparová