Volíme Knihu roku LN. Pošlete svůj hlas, vyhrajte poukazy na nákup knih

Zatímco v tradiční anketě LN spisovatelé, kritici, editoři či nakladatelé upozorňují na to, co v uplynulém roce přečetli a co by chtěli doporučit ostatním, na webu rozhodujete vy, čtenáři. Stačí vybrat na stránce www.lidovky.cz/kniharoku jednu až tři knihy, které vás v uplynulém roce zaujaly nebo potěšily, a hlasovat. Nejste si jistí výběrem? Pomůže odkaz na Databazeknih.cz, kde najdete podrobnosti o všech nominovaných titulech.
Premiérový ročník Ceny čtenářů sklidil nebývalý zájem a přinesl jednoznačnou vítězku. Karin Lednická triumfovala se závěrečným dílem své trilogie Šikmý kostel, který s velkým náskokem porazil Dům v Matoušově ulici Terezy Boučkové i Aristokratku v Československu Evžena Bočka.
Mimochodem, hlasování jednoznačně ovládly české autorky a čeští autoři: v první dvacítce nejčastěji zmiňovaných titulů jich hned 19 bylo z tuzemské provenience. Letos může být všechno jinak – rozhodnutí je na vás.
Cena pro všechny
Tištěná Kniha roku Lidových novin, jejíž tradice se táhne až do roku 1928, byla vždycky prestižní záležitostí: své tipy do ní dávali prezidenti Masaryk, Havel i Klaus. Dnes velkou část respondentů tvoří lidé od fochu, odborníci, lidé, kteří se knížkami a kulturou zabývají profesionálně: spisovatelé, literární kritici, editoři, nakladatelé, novináři, bohemisté…
Naopak Čtenářská cena stojí na opačném principu: hlasovat může kdokoli.
Jak jsme vybírali
Stejně jako v tradiční anketě má i zde každý tři hlasy. Mnozí čtenáři volí jednu českou knihu, jednu překladovou a jednu z literatury faktu – i když to není povinnost.
Kniha roku LN: anketu ovládla biografie básníka Nezvala od Krystyny Wanatowiczové
Připravili jsme pro vás přehled 60 knih s vročením 2025:
20 českých beletristických titulů
20 světových beletristických titulů
20 knih z kategorie non fiction
Svou roli hrály průběžné výsledky odborné ankety, zohledňovali jsme nejlépe hodnocené tituly na literárních webech i prodejní žebříčky. Zeptali jsme se také na radu některých odborníků; nominovali jsme též autory, jejichž kvalita je léty prověřená, i dravé mládí nadějných debutantů. Zkrátka nám šlo o co nejreprezentativnější vzorek literární produkce.
Přesto – z pouhých šedesáti titulů se do výběru samozřejmě nedostaly všechny skvělé knihy roku. Možná i ta vaše oblíbená chybí… tak nám to odpusťte!
Jak hlasovat?
Jednoduše. Stačí zaškrtnout políčko pod obálkou knihy – a máte hotovo. Knihy jsou řazeny abecedně podle jména autora nebo autorky.
A co když chci hlasovat pro bráchu, kamarádku nebo vlastní knihu?
Můžete! Na rozdíl od odborné ankety se zde neřeší střet zájmů – klidně hlasujte i pro titul z vlastního nakladatelství nebo pro dědečkovy paměti. Cena čtenářů je pro všechny, kdo mají rádi knihy.
Hlasujte ZDE