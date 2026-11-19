Zatímco v tradiční anketě Kniha roku LN spisovatelé, kritici, editoři či nakladatelé upozorňují na to, co v uplynulém roce přečetli a co by chtěli doporučit ostatním, na webu rozhodujete vy, čtenáři. Stačí vybrat jednu až tři knihy, které vás v uplynulém roce zaujaly nebo potěšily, a hlasovat.
Premiérový ročník Ceny čtenářů v roce 2024 sklidil nebývalý zájem a přinesl jednoznačnou vítězku. Karin Lednická triumfovala se závěrečným dílem své trilogie Šikmý kostel, který s velkým náskokem porazil Dům v Matoušově ulici Terezy Boučkové i Aristokratku v Československu Evžena Bočka. Loni zase o velký parník před ostatními zvítězila autorská dvojice František Kotleta – Kristýna Sněgoňová se svou Legií před Časem vos Aleny Mornštajnové a Letním slunovratem Michaely Klevisové.
Jak tomu asi bude letos?
Kniha roku 2026, Cena čtenářů: Hlasujte ZDE
Cena pro všechny
Tištěná Kniha roku Lidových novin, jejíž tradice se táhne až do roku 1928, byla vždycky prestižní záležitostí: své tipy do ní dávali prezidenti Masaryk, Havel i Klaus, nejdůležitější intelektuálové, největší kapacity nejrůznějších vědeckých oborů a další známé osobnosti. Dnes velkou část respondentů tvoří lidé od fochu, odborníci, lidé, kteří se knížkami a kulturou zabývají profesionálně: spisovatelé, literární kritici, editoři, nakladatelé, novináři, bohemisté…
Naopak Čtenářská cena stojí na opačném principu: hlasovat může kdokoli. I proto je zajímavé sledovat, jak se výsledky čtenářské a odborné poroty liší a v čem se shodují.
Hrajte o dárkovou sadu Foglarovek
Všichni čtenáři, kteří se zapojí do hlasování o nejlepší knižní tituly, budou zařazeni do slosování o hodnotné ceny. Vydavatelství Albatros Media věnovalo tři dárkové sady zásadních knih Jaroslava Foglara. Každý box obsahuje sedm titulů: Záhada hlavolamu, Chata v Jezerní kotlině, Stínadla se bouří, Tajemství Velkého Vonta, Hoši od Bobří řeky, Tajemná Řásnovka a Přístav volá.
Jak jsme vybírali
Stejně jako respondent tradiční ankety má i každý čtenář tři hlasy. Mnozí čtenáři volí jednu českou knihu, jednu překladovou a jednu z literatury faktu – i když to není povinnost, klidně si vyberte tři české autory anebo cokoli jiného. Připravili jsme pro vás přehled 60 knih s vročením 2026:
- 20 českých beletristických titulů
- 20 světových beletristických titulů
- 20 knih z kategorie non fiction
Svou roli při sestavování předběžného výběru jsme zohledňovali nejen průběžné výsledky odborné ankety, ale přihlíželi jsme také k nejlépe hodnoceným titulům na literárních webech i prodejním žebříčkům. Zeptali jsme se také na radu některých odborníků a nominovali jsme též autory, jejichž kvalita je léty prověřená, i dravé mládí nadějných debutantů. Zkrátka nám šlo o co nejreprezentativnější vzorek literární produkce.
Přesto se do výběru mezi pouhých šedesát titulů samozřejmě nedostaly všechny skvělé knihy letošního roku. Možná i ta vaše oblíbená chybí. Jelikož u nás ročně vychází přes dvanáct tisíc knížek, je v podstatě jisté, že náš výběr musel každého z vás zklamat – váš favorit se prostě mezi ony čtyři promile s největší pravděpodobností nedostal. Pokud tomu tak je, je nám to líto a příští rok se budeme snažit být ještě komplexnější.
Zapojit se do nejstarší literární ankety v Česku můžete zde