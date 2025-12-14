Martin Hilský: Miltonův Ztracený ráj se podobá dnes populární fantasy. Může oslovit řadu čtenářů

Martin Hilský | foto: Anna Kristová, MAFRA

Rozhovor   18:00
Monumentální epos ze 17. století byl jedním z našich největších překladatelských dluhů. Mimořádně obtížné dílo přeložil do češtiny počátkem 19. století Josef Jungmann, o sto let později Josef David a po dalších sto letech Martin Hilský.

Lidovky.cz: Kde se vlastně vzal nápad přeložit po Shakespearovi druhého nejvýznamnějšího autora novověkého anglického kánonu?
Na Miltona jsem narazil, když jsem začal plánovat svou další knihu, která by navázala na Shakespearovu Anglii. Logicky se nabízela Miltonova Anglie, tedy doba občanské války, Cromwellova protektorátu, restaurace a nakonec Slavné revoluce, které už se Milton nedožil.

Knihou roku Lidových novin se stal Ztracený ráj Johna Miltona v překladu Martina Hilského

Pro tuto knihu jsem potřeboval citace ze Ztraceného ráje, což je nepřehlédnutelný text – možná kontroverzní, možná různě kriticky chápaný, ale neobejde se bez něho žádná kniha o Anglii druhé poloviny 17. století. A tak jsem se podíval do stávajících překladů, nejdříve Jungmannova, pak Davidova, a záhy jsem zjistil, že nejsou použitelné.

