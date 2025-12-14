Martin Hilský: Miltonův Ztracený ráj se podobá dnes populární fantasy. Může oslovit řadu čtenářů

Lidovky.cz: Kde se vlastně vzal nápad přeložit po Shakespearovi druhého nejvýznamnějšího autora novověkého anglického kánonu?
Na Miltona jsem narazil, když jsem začal plánovat svou další knihu, která by navázala na Shakespearovu Anglii. Logicky se nabízela Miltonova Anglie, tedy doba občanské války, Cromwellova protektorátu, restaurace a nakonec Slavné revoluce, které už se Milton nedožil.
Knihou roku Lidových novin se stal Ztracený ráj Johna Miltona v překladu Martina Hilského
Pro tuto knihu jsem potřeboval citace ze Ztraceného ráje, což je nepřehlédnutelný text – možná kontroverzní, možná různě kriticky chápaný, ale neobejde se bez něho žádná kniha o Anglii druhé poloviny 17. století. A tak jsem se podíval do stávajících překladů, nejdříve Jungmannova, pak Davidova, a záhy jsem zjistil, že nejsou použitelné.