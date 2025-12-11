Kniha roku před 100 lety: jaké byly knižní hity roku 1925 a co z nich čteme dodnes?

  16:30
Již v sobotu přineseme výsledky ankety Kniha roku Lidových novin, jejíž počátek sahá až do roku 1928. Jak by asi čtenáři hlasovali před jejím vznikem? Před rokem jsme tu otiskli její možnou podobu, která byla zaměřena na knihy z roku 1924. Nyní si přiblížíme významné knižní novinky z roku následujícího.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Rok 1925 přinesl nejenom nadílku nových knih, ale také začaly vycházet časopisy Sever a východ, Rozpravy Aventina a Tvorba, přičemž se uzavřela existence Moderní revue. Vančurovým románem Pole orná a válečná zahájilo svoji činnost nakladatelství Odeon Jana Fromka a v Praze byla založena pobočka mezinárodního PEN klubu v čele s Karlem Čapkem, který mj. vydal soubor sloupků O nejbližších věcech. Zemřeli Jindřich Šimon Baar, Arnošt Procházka či Arnošt Ráž, spoluautor Bieblovy první sbírky Cesta k lidem. A tak se nám otvírá cesta do světa veršů.

Knihy poezie

Polovina 20. let byla již dobou vzestupu poetismu, což se promítlo i do několika významných novinek české poezie. Vyšly však též sbírky starších básníků i mladších autorů (například A. M. Píši) s jinou tematikou, byť i jejich verše byly místy ovlivněny zmíněným poetismem.

1. Jaroslav Seifert: Na vlnách TSF

2. Josef Hora: Itálie

3. Konstantin Biebl: Zlom

4. Bohuslav Reynek: Rty a zuby

5. Zdeněk Kalista: Vlajky. Barevná romance

Jaroslav Seifert (1901–1986) se svými prvními sbírkami Město v slzách (1921) a Samá láska (1923) přihlásil k proletářské poezii a jako jeden ze zakladatelů uměleckého sdružení Devětsil tvořil v duchu poetismu. Jeho sbírka Na vlnách TSF patří k erbovním dílům tohoto avantgardního směru. Seifert zde uplatnil některé znaky poetismu: hravost, exotičnost, oslavu lásky i humor. Sbírka vyniká osobitou grafickou úpravou Karla Teigeho, využívající různé druhy písma.

Josef Hora (1891–1945) psal rovněž proletářskou poezii, ovšem sbírku Itálie pojal jako lyrický záznam své cesty na Apeninský poloostrov v létě 1924. Jednotlivé básně reflektují Terst, Benátky, Florencii a zejména Řím, obsahují rozličné historické a kulturní reminiscence, evokují významné osobnosti. Též konfrontují minulost s autorovou současností a různé lidské typy či opěvují moře; předjímají tak Horovu pozdější tematiku plynoucího času.

Konstantin Biebl (1898–1951) je vedle Vítězslava Nezvala a Jaroslava Seiferta čelným představitelem poetismu, jeho zmíněná první sbírka Cesta k lidem (1923) má však proletářskou tematiku. Do jisté míry to platí o obou svazcích veršů vydaných v roce 1925, jimiž jsou Zlom a Zloděj z Bagdadu. Sbírka Zlom obsahuje krátké lyrické básně, fragment lyrickoepické skladby Továrna a titulní báseň. Jsou zde anekdotické hříčky, ale i sociální motivy a reflexe války. V roce 1928 Biebl sbírku výrazně přepracoval.

Bohuslav Reynek (1892–1971) vydal první básnickou sbírku Žízně roku 1921, po ní přišel se dvěma svazky básní v próze Rybí šupiny (1922) a Had na sněhu (1924), následovanými Smutkem země (1924) a Rty a zuby (1925). Tímto pátým souborem uzavřel své první tvůrčí období, charakteristické silnými pocity smutku, nicoty a zániku, jakož i poetikou expresionismu a vlivem Georga Trakla. Ve Rtech a zubech je už viditelná i autorova zakotvenost v rodném Petrkově na Vysočině a jistá proměna sakrální tematiky.

Zdeněk Kalista (1900–1982) je dnes znám jako autor historických prací a překladatel, ale na počátku své literární dráhy psal poezii. V letech 1922 a 1923 vydal sbírky Ráj srdce, Zápasníci a Jediný svět, k nimž roku 1925 připojil dvoudílnou sbírku Vlajky. Barevná romance, uvedenou předmluvou kritika Františka Götze. V první části najdeme poetistické miniportréty jihoamerických a evropských zemí, Austrálie i Japonska, zatímco druhou část vyplňují kratší i delší básně, jež jsou tematicky dost různorodé.

FOTO František Bidlo, Adolf Hoffmeister, Antonín Pelc, Archiv LN / Koláž Šimon

Knihy prózy

V roce 1925 vyšly nové knihy jak uznávaných spisovatelů, tak autorů méně významných a dnes pozapomenutých. To se týká například prózy K. J. Beneše, Miloslava Nohejla, Lva Blatného, J. V. Rosůlka či A. C. Nora. V naší anketě je však zastiňuje toto patero:

1. Vladislav Vančura: Pole orná a válečná

2. Benjamin Klička: Divoška Jaja

3. Emil Vachek: Pán světa

4. Rudolf Medek: Ostrov v bouři

5. Jaroslav Durych: Sedmikráska

Vladislav Vančura (1891–1942) knižně debutoval sbírkou povídek Amazonský proud (1923), po níž mu vyšel další povídkový svazek, Dlouhý, Široký, Bystrozraký (1924), a román Pekař Jan Marhoul. V září 1925 vydal svůj druhý román, Pole orná a válečná. Prostřednictvím charakterů i osudů svých postav (zejména „chlapa bez rozumu“ Františka Řeky, barona Danowitze a jeho synů Ervína a Josefa), řady obrazů naturalistické či expresionistické ražby či básnického jazyka v něm zobrazil odpudivost, ničivost a absurdnost války. Ač je tento román chápán jako významné protiválečné dílo, před sto lety byl přijat rozporuplně.

Benjamin Klička (1897–1943) na počátku své literární dráhy psal básně a povídky, ale více se prosadil až románem Divoška Jaja (1925, v tomto roce vydal i prózy Vzpoura nosičů a Tulák Jeroným a jiné osudy). Je to tragický příběh černošské dívky, která se z Konga dostane do Paříže, kde dělá služku a chůvu. Posléze prožije nešťastný milostný vztah a nakonec se ocitne zcela na dně. Román je napsán metaforickým stylem vančurovské ražby a byl kladně posouzen řadou významných kritiků.

Emil Vachek (1889–1964) psal do poloviny 20. let kratší prózy i romány, ale víc se prosadil až s humoristickým románem Bidýlko (1927) a zejména se sérií detektivek s inspektorem Klubíčkem. Bohatý, varovně pojatý děj „fantastického románu“ Pán světa, zalidněného mnoha postavami, situoval převážně do Německa ve 30. letech. „Pán světa“ – finančník Robert Beer – zde vytvoří diktaturu a zároveň nadnárodní společnost, jež ekonomicky ovládne celý svět. Po řadě válek a revolucí se však její světovláda zhroutí.

Rudolf Medek (1890–1940) se proslavil hlavně jako autor děl s legionářskou tematikou. V polovině 20. let už měl na svém kontě téměř dvacet knižních titulů, k nimž v roce 1925 přidal třetí díl románové pentalogie Ostrov v bouři (v letech 1921 a 1923 mu předcházely díly Ohnivý drak a Veliké dni, v letech 1926 a 1927 následovaly Mohutný sen a Anabáze). Zobrazil v něm občanskou válku v Rusku, konsolidaci legií a bitvu u Bachmače. Celá pentalogie se těšila velké přízni čtenářů i oficiálních kruhů, kritika k ní však měla značné výhrady.

Jaroslav Durych (1886–1962) do poloviny 20. let vydal dvě desítky básnických sbírek, próz, dramat či esejů. Roku 1925 rozšířil svoji bibliografii hned třemi tituly: svazky veršů Balady a Žebrácké písně a novelou Sedmikráska, nejprve otištěnou na pokračování v Lidových novinách. Tvoří ji milostné příběhy mladého muže a chudé dívky, jež mladíkovi – jsouc nepoznána – stále uniká. Nakonec se odhalí její totožnost a novela končí šťastně. V soudobých periodikách o této próze psala řada renomovaných kritiků.

Jak by vypadala kniha roku 1924? Dominují autoři slavní, ale místo mají i ti zapomenutí

Knihy dramatu

Ve dvacátých letech se na českých jevištích objevovaly hry expresionistické, historické, legionářské či sociální, ale nechyběly ani komedie. Z roku 1925 pocházejí například dramata Jaroslava Durycha, Lva Blatného, Stanislava Loma nebo Olgy Scheinpflugové a samozřejmě i následující pětice.

1. František Langer: Periferie

2. Jiří Mahen: Husa na provázku

3. Edmond Konrád: Komedie v kostce

4. Otokar Fischer: Otroci

5. Jan Bartoš: Vzbouření na jevišti

Periferie Františka Langera (1888–1965) autora proslavila i v zahraničí. Toto „drama o patnácti obrazech“ je zasazeno do pražského předměstí a soustředí se na problematiku lidského svědomí a světské spravedlnosti. Vzbudilo velký ohlas a dostalo též rozhlasovou, televizní a filmovou podobu.

Husa na provázku Jiřího Mahena (1882–1939) je zase soubor šesti textů označených jako „filmová libreta“ (známé divadlo v Brně je po něm pojmenováno od roku 1967). Jsou to experimentální inspirativní útvary narušující hranice mezi divadlem, literaturou a filmem, z nichž však divadelní ráz mají jen tři.

To Komedie v kostce Edmonda Konráda (1889–1957) se odehrává během dvou dnů v Praze v zahradě u velkého domu, v němž bydlí tři manželské dvojice. Je to groteskní komedie pranýřující vyprázdněnost manželských vztahů a pokryteckou měšťáckou morálku. Ve své době byla vcelku úspěšná.

Otroci Otokara Fischera (1883–1938) jsou veršované drama odehrávající se ve starověkém Římě v době Spartakova povstání: představuje obraz vzpoury utlačovaných a ponížených lidí proti mocným vládcům světa. Ve své době bylo přijato dost rozporuplně.

A konečně vznik Vzbouření na jevišti Jana Bartoše (1893–1946) je inspirován hrou Luigiho Pirandella Šest postav hledá autora (1921); je divadlem na divadle a tvoří ho tragický milostný trojúhelník. Soudobé přijetí bylo dost kritické.

Autor je literární historik, působí na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.