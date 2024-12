Jihočeský Balzac i Kunderův posmrtný vzkaz v lahvi. Tipy z Knihy roku nejen pod stromeček

Život jako příběh českých dějin

Josefu Škvoreckému se přezdívalo Errol. A jmenuje se tak i jeho olbřímí životopis

Čítá více než sedm stovek stran, a přesto jde pouze o první díl z chystaných tří částí této biografie. Osobnost Josefa Škvoreckého si ovšem takovou pozornost zaslouží. Nejen pro jeho spisovatelské kvality, ale také proto, že se v jeho životopise odráží i celé české turbulentní 20. století se všemi svými dějinnými zvraty.

Errol. Josefa Škvoreckého život první, 1924–1969. Michal Přibáň.Vydalo nakladatelství Host, Brno 2024, 728 stran

Rozhodnutí napsat o jednom z nejlepších českých spisovatelů druhé poloviny 20. a počátku 21. století Josefu Škvoreckém (1924–2012) třídílnou monografii svědčí jak o významu samotného Škvoreckého v kontextu české domácí i exilové literatury a obecně kultury, tak o ambicích autora. První svazek, nazvaný Errol. Josefa Škvoreckého život první, 1924–1969, vydalo nakladatelství Host v letošním roce, kdy jsme si připomněli sto let od narození Josefa Škvoreckého. A ukázalo se, že Michal Přibáň napsal vynikající, detailní životopis, na jehož pokračování se už teď těší všichni, kdo mají Josefa Škvoreckého rádi.

Boj s oběma režimy

Autor se, zaplaťbůh, nepustil do žádných moderních metodologických experimentů. S nadsázkou řečeno, prostě „jenom“ krok za krokem (z)rekapituloval Errolův, jak zní Škvoreckého přezdívka, život od narození v roce 1924 až po odchod do exilu v roce 1969. Učinil tak detailně, pečlivě, na životopis nesmírně čtivě, s vynikající znalostí dětství, mládí a „české dospělosti“ svého hrdiny.

A hlavně – s vynikající znalostí moderních českých dějin. A to je právě to, oč tu jde, oč tu běží. Život Josefa Škvoreckého se totiž po víceméně idylickém dětství v maloměstském prvorepublikovém Náchodě změnil v drama nejprve za Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939 až 1945 a potom znovu po bolševickém převratu z února 1948.

Sledovat Přibáňovýma očima boj či „boj“, jak chcete, teenagera Dannyho a poté již dospělého spisovatele s nacisty a jejich přisluhovači za protektorátu, respektive po únoru 1948 s komunistickou cenzurou, boj s tupými úřady, s rigidními stalinistickými či neostalinistickými redaktory, jeho přátelství a přátele, lásky (právě o nich byl Josefův život a je o nich v nemalé míře i jeho životopis), „psaní do šuplíku“, autorské zrání, zrod Zbabělců a dalších knížek, které nejen my, čtenáři, ale spolu s námi i Michal Přibáň tolik milujeme – to všechno je věru strhující čtení, od kterého se takřka nejde odtrhnout.

Přibáňův první díl, a to musím opakovat a zdůraznit, pouhý první díl Škvoreckého životopisu, se zkrátka čte jako román jedním dechem, protože to „román“ svým způsobem byl a je, a navíc ne ledasjaký!

Podrobné kompendium

Osobně jsem měl a stále mám za to, že jsem o životě a díle Josefa Škvoreckého i díky osobnímu setkání s ním věděl a vím poměrně hodně. Životopis Michala Přibáně mě nicméně v řadě ohledů poučil a moje znalosti mnohdy upřesnil, ať už jde o některé životní peripetie Josefa Škvoreckého, anebo o interpretaci jeho díla, identifikaci některých povídkových/románových osob a jejich osudů, zdánlivě nedůležitých detailů, díky kterým se ale roztříštěná mozaika skládá v celek, jenž dává smysl.

Někteří z mých skvělých studentů, Češi i cizinci, si na moje doporučení přečetli některé Škvoreckého knížky jako Zbabělce, Příběh inženýra lidských duší a další. A poté mi řekli, že až díky němu konečně „pochopili příběh moderních českých dějin“, což byl jeden z důvodů, proč jsem jim je doporučoval, nejen pro autorovo literární mistrovství.

Když jsem některým z nich teď před nedávnem doporučoval i tento Přibáňův životopis jako jakýsi pendant ke Škvoreckého dílu, zarazila je skutečnost, jak je pouhý první díl obsáhlý, dva z nich mi již ale hlásili, že si knihu pořídili a že se do ní o vánočních svátcích pustí. Věřím, že by z toho měl stejnou radost jako já nejen již bohužel zesnulý Josef Škvorecký, ale i autor jeho rozsáhlého životopisu Michal Přibáň. Díky za vaši knihu, pane Přibáni, stojí ve všech ohledech za to. Už teď se, a jistě nejen já, těším na pokračování.

Autor recenze: Martin Kovář

Jak se to stalo

Proč se z Martina Pluháčka stal Martin Reiner

Reiner. Rozhovor Milana Ohniska. Milan Ohnisko. Vydalo nakladatelství Torst, Praha 2024, 502 stran

Nebo jak se z Homo difficilis stal Homo poeticus. I tak by se mohla jmenovat kniha Reiner. Rozhovor Milana Ohniska. Ten u Pluháčka pracoval v nakladatelství Petrov do roku 2005.

V tomto roce se Pluháček kromě zásadní redukce nakladatelství Petrov, které proměnil v malé nakladatelství Druhé město, rozhodl změnit i své jméno po adoptivním otci na Reiner, jak se jmenuje jeho skutečný otec, který emigroval do USA.

VÝSLEDKY ANKETY: 1. místo (15 hlasů) Nezval. Básník a jeho syn Krystyna Wanatowiczová (Kodudek) 2. místo (10 hlasů) Dům v Matoušově ulici Tereza Boučková (Odeon) 3. místo (8 hlasů) Letnice Miroslav Hlaučo (Paseka) 4.–6. místo (5 hlasů) Errol. Josefa Škvoreckého život první, 1924–1969 Michal Přibáň (Host) Český bestiář Jiří Padevět (Academia) Reiner Milan Ohnisko (Torst) 7.–12. místo (4 hlasy) Drak na polní cestě Jiří Hájíček (Host) Etologie: Mechanismy, ontogeneze, funkce a evoluce chování živočichů Marek Špinka a kolektiv (Academia) Jů a Hele David Zábranský (Větrné mlýny) Zuzana Čaputová: Neztratit se sama sobě Erik Tabery (Respekt) Šikmý kostel 3 Karin Lednická (Bílá vrána) Totožnost Milan Kundera (Atlantis)

Jde o důkladný a rozverný rozhovor dvou brněnských básníků a kamarádů, který vydalo pražské nakladatelství Torst v redakci svého editora Jana Šulce. Zřejmě chtěli, aby od textu měl redaktor větší odstup, proto knihu nevydal šedesátiletý Martin Reiner ve svém nakladatelství a nepožádal o spolupráci svého zkušeného redaktora Miloše Voráče, rovněž pravověrného Brňana.

Holt překousli v sobě teritoriální hrdost a usoudili, že i v metropoli se najde nějaký profesionál, za což mohl možná i devětapadesátiletý Milan Ohnisko, od roku 2005 žijící v Praze. Martin Reiner v Brně zůstal a v současnosti působí jako ředitel brněnského židovského muzea Malý Mehrin, což přeloženo z jidiš je Morava.

Reinerovo líčení životních peripetií doma i na cestách po Itálii, Austrálii a USA je detailní obrazově i situačně a bezmála každý odstavec končí zapamatovatelnou „tečkou“.

Na konečné verzi textu pracovali oba autoři evidentně soustředěně a úzkostlivě dbali na to, aby nikde nezůstaly argumentační či myšlenkové pahýly. Nepopisují jen děje, důležitější jsou pro ně jako pro básníky pohnutky k nim, což Reiner přiznává. Snaží se při úpravách vytloukat z jazyka co nejpřesnější a často nejpřekvapivější pointy, a proto se kniha dobře čte. Svým životem a způsobem psaní má blízko k ranému Bohumilu Hrabalovi.

Vytknout by se tomuto oknu do duše Martina Reinera snad dalo, že opomíjí jednu dimenzi při psaní vzpomínek: všichni lidé si víc pamatují informace, které potvrzují jejich současné názory. To znamená, že text vypouští možnost hrát si s tajemstvím toho, co interviewer i zpovídaný sdělují: nepřiznávají si nejistotu paměti zpovídaného, chybí mi tam dobrodružství z hledání vlastního nejistého já. Přesto je tato kniha příjemným obydlím kvůli snaze o věčný smír se sebou. Vzdáleně mi připomíná Jeruzalém, který se v hebrejštině řekne Jerušalajim, což znamená obydlí míru, protože i šalom neznamená v hebrejštině jen mír, ale i úsilí o mír, tedy mír celý a úplný.

Autor recenze: Karel Hvížďala

Dávám si bacha

Jiří Padevět si nevzal pod drobnohled hrdiny, ale padouchy

Připomínat si geroje je skvělé a důležité, ale nikdy přitom nesmíme zapomínat na padouchy našich dějin. Ti nás totiž někdy mohou naučit víc než ti hrdinové. Jak se člověk stane konfidentem, zrádcem, tím, kdo zaviní smrt desítek, možná stovek lidí? Jak vypadá cesta idealisty k prospěcháři, vystrašenému kolaborantovi nebo prostě vypočítavému kariéristovi kráčejícímu přes mrtvoly v režimu, který je na tom postaven? Zkrátka a dobře, jak se z člověka stane bestie?

Český bestiář. Jiří Padevět. Vydalo nakladatelství Academia, Praha 2024. 416 stran

Jiří Padevět nikdy nebyl nudný historik. Vždy se dokázal hluboce ponořit do práce, již miluje a které rozumí. Vyrazit na místo, kde se příběh, po kterém pátrá, odehrává, probrat se archivy, novinami, informacemi zapadlými tak hluboko, že je dokáže vytáhnout jenom ten, kdo má pro každého hrdinu i padoucha vášeň zapáleného kronikáře minulosti.

Český bestiář je potřebné dílo. Nejen pro českou společnost, která možná někdy při upnutí se na hrdiny zapomíná, že nás vždy v minulosti provázeli i zbabělci, ale pro každého z nás osobně. Každý z nás se totiž může stát bestií.

Historie vždy stojí na nějaké křižovatce a společnost se vždy může vrátit do „temných časů“. A jsou to lidé, kteří tou historií mohou pohnout, je to každý z nás, kdo na té křižovatce stojí spolu s historií, každý z nás se může rozhodnout. A někdy se můžeme rozhodnout, že se staneme stejnou bestií jako ti, o kterých Padevět tak poutavě píše.

Český bestiář je v mnoha ohledech knihou o historii jenom tak na okraj, proto

že pro mě osobně je důležitá jako příručka pro to, jak se bestií nestát. Jak si dát pozor každý sám na sebe, nepropadnout snadnému lákání ideologie, která může člověku bez skrupulí dát nejen jistotu toho, co a jak vnímat a chápat, ale také mentální obezličku pro to, aby se zbavil ideálů humanity, zahrabal svou lidskost hluboko do podvědomí a chytil se „příležitosti“.

Každý příběh je v mnoha ohledech podobný a návodný pro každého z nás a ukazuje nám, kudy se v životě neubírat a jak se na těch historických křižovatkách, zvláště našich vlastních, zorientovat a rozhodnout.

Autor recenze: Leoš Kyša

Jihočeský Balzac

Četli jste něco od Jiřího Hájíčka?

Milý Jirko,

Drak na polní cestě. Jiří Hájíček.Vydalo nakladatelství Host, Brno 2024. 245 stran

nepřestává mě udivovat, s jakou neokázalostí se úspěšně pohybuješ v prostředí, jemuž je vlastní touha po uznání a slávě. Loni jsi to v jednom rozhovoru vysvětlil lakonicky poznámkou, že nepíšeš, abys měl peníze. Odpověděl jsi tak, myslím si, kladně i na nepoloženou otázku, jestli Tě tahle neambice osvobozuje.

A proto Tvé příběhy čtou a oceňují v neobvyklé shodě čtenáři i literární komisaři. Nemáš potřebu udivovat či oslňovat, a zřejmě také proto jsi přitažlivým, srozumitelným vypravěčem příběhů, do nichž se vejdou dramata velikánská, celospolečenská, politická i ta intimní, osobní. A jejich aktéři, hlavní či epizodní, jsou stejně reální jako my, Tvoji čtenáři. Nevymýšlíš efektní storky, píšeš o tom, co nás povznáší nebo sužuje.

S Drakem na polní cestě jsem si potvrdil přirovnání, které mi k Tvým knihám nejvíc pasuje. Jestli tu někdo dneska umí balzakovsky zachytit, jak tu žijeme, pak mě nenapadá nikdo, kdo by se tvorbě proslulého analytika francouzské společnosti a jejích mravů blížil víc. Přitom jsi svým životním stylem naštěstí jeho naprostým opakem.

Když občas čtu nebo slyším stýskání po velkém současném románu, říkám si: Oni nečetli nic od Hájíčka?

Autor recenze: Zdenko Pavelka

Zvířecí duše

Etologové představili dílo zdaleka přesahující jejich obor

Díky Marku Špinkovi a početnému týmu jeho spolupracovníků přibyla do fondu české naučné literatury kniha v řadě ohledů vynikající, ba výjimečná. Po klasických knihách prof. Veselovského jsme se dočkali moderně pojaté knihy o etologii, jež zohledňuje obrovský posun, který se ve vědách o chování zvířat odehrál v posledních desetiletích.

Etologie: Mechanismy, ontogeneze, funkce a evoluce chování živočichů. Marek Špinka a kol. Vydalo nakladatelství Academia, Praha 2024 668 stran

Čtenář zjišťuje, jak se zvířata chovají, a zároveň mu autoři odhalují také mechanismy stojící v pozadí mnoha úžasných dějů zvířecí říše. Dozvídá se o roli hormonů, genů nebo funkcích nervové soustavy. Autoři jej provedou životem rozličných tvorů od narození po smrt, představí mu i evoluční peripetie zvířecího chování.

Tak komplexní přístup je v naší knižní produkci výjimečný a snese srovnání s tím nejlepším, co vychází v prestižních světových nakladatelstvích. Kapitola o aplikované etologii demonstruje, jak důležité uplatnění nacházejí třeba v zemědělství či ochraně přírody informace, jež se nám na první pohled zdají ryze teoretické.

Poznatky z etologie člověka nám zase pomohou pochopit mnohé z toho, co se kolem nás dnes a denně odehrává. Etologie otevírá svět chování zvířat nejen studentům přírodních věd a má podstatně širší společenský dosah.

Autor recenze: Jaroslav Petr

Z deníčku román

S novým románem letos bodoval i David Zábranský

Jů a Hele. David Zábranský. Vydalo nakladatelství Větrné mlýny, Brno 2024. 396 stran

Už název je zvláštní, sebestředný autor není vůbec sympatický, jeho nitro je politováníhodné, neprožívá nic mimořádného, úvahy o světě nejsou nijak hluboké a ani v rozhovorech se neprojevuje jako někdo, komu je třeba věnovat pozornost. Ale mluví rád, to nemohu říci. A píše rád. Nemůže si pomoct, bez psaní není život.

Jeho deníček je akt zoufalství. Z něj čerpá svou sílu a vnitřní energii. Současně je to hra. Z ní čerpá svou lehkost. Ješitnost, sebelítost, málo poučené úvahy, provokace, všechno na jednu hromadu. Tak to má být, tak se mi to líbí. Klidně mohl být i ostřejší. Jeho naštvanost je spíš decentní, zato všudypřítomná. Ten zápas se sebou a se světem nemůže mít vítěze, snad jen čtenáře. S ním nezápasí ani mu nepodkuřuje, to je velké plus. Podařilo se mu z banálních deníkových záznamů vysochat románový text, který překvapuje svou soudržností, je čtivý a inspiruje k sebezpytu.

Chtěl by úspěch. Nějaký jistě přijde, jen ne tak velký, jak doufal. Vytvořil typ choulostivého bílého hetero intelektuála, jehož ambice přesahují jeho kompetence. Jsme jako on, je nás plno. Voyeuři svého zpovykaného nitra.

Autor recenze: Ladislav Šerý

U prezidentky

Knižní rozhovor Erika Taberyho se Zuzanou Čaputovou

Zuzana Čaputová: Neztratit se sama sobě. Erik Tabery, Zuzana Čaputová. Vydal Respekt, Praha 2024 248 stran

Ta kniha je mnohem víc než jen rozhovorem se známou političkou. Je autentickým záznamem z dělání prezidentky v době, o níž možná budou Slováci (a nejen oni) jednou mluvit jako o klíčové.

Tabery měl dobrý nápad scházet se s Čaputovou průběžně dva roky a vést s ní rozhovor v různých fázích jejího prezidentství, v jejím různém psychickém rozpoložení, pod tlakem různých politických či rodinných událostí. Při tom sledujeme pozoruhodný příklad vzájemné důvěry mezi novinářem a aktivní prezidentkou, která se spolehla na ediční plán a byla ochotná mluvit o věcech, jimž by se zřejmě v běžném politickém provozu vyhnula. Rozhovor tak dává detailní pohled na prezidentskou odpovědnost v časech pandemie, války na Ukrajině a především střetu o charakter slovenské demokracie, jehož součástí se prezidentka stala.

Čaputová přistoupila i na to, že její rozmluvy se známým českým novinářem mají mít výrazný osobní rozměr. Ostatně, tomu se šlo těžko vyhnout: čtenáři už v době vydání knihy věděli, že se rozhodla podruhé do čela státu nekandidovat. Stejně jako to, že tím chtě nechtě nahrává nepřátelům slovenského právního státu, o jehož posílení jako prezidentka a dříve jako advokátka usilovala. Kniha tak ve svých nejlepších pasážích popisuje dilema političky, které jí těžko bude někdo závidět.

Autor recenze: Marek Švehla

Hornická čest

V anketě bodoval i závěrečný díl ságy Šikmý kostel

V závěrečné části své třídílné románové kroniky autorka zachycuje léta 1945 až 1961. Dovršují se osudy několika příbuzensky spjatých rodin, ale také příběh ztraceného města Karviné, otřesná fáze jeho konečného zániku ve jménu „šťastných zítřků“.

Šikmý kostel 3. Karin Lednická. Vydalo nakladatelství Bílá vrána, Ostrava 2024. 696 stran

Lidské charaktery jsou drceny a pokřiveny tlakem doby. V minulosti poznamenaly životy zdejších horníků národnostní vášně i nacistický útlak; teď jsou najednou vyzdviženi do popředí jako „hrdinové práce“, jako zářný příklad pro všechny. Jenže brzy se ukáže, jak trpkou příchuť mají tyto pocty. Platí se za ně krutě; plán musí být plněn na úkor bezpečnosti horníků, krajina je devastována, obce ničeny a lidé ztrácejí kořeny, jejich úsilí pozbývá smyslu, lež je vydávána za pravdu… Pověst uhelného revíru a „hornická čest“ jsou těžce pošramoceny.

Třetí díl Šikmého kostela není jen dovršením vzrušující a dramatickými momenty oplývající rodinné ságy, ale i cenným dokumentem. A ovšem také je obžalobou – a to jak minulého režimu, s jehož důsledky se dosud vyrovnáváme, tak i současné pragmatické lhostejnosti, která přistupuje mnohdy velmi necitlivě k „bolavým ranám“ Karvinska.

Autor recenze: Otomar Dvořák

Samé otázky

I rok po smrti nám Milan Kundera poslal vzkaz v lahvi

Totožnost je útlá knížka, kterou je možné a zároveň nutné přečíst alespoň dvakrát, chceme-li odpovědět na otázky, které v závěru pokládá sám autor. Týkají se prolnutí snu, fantazie a skutečnosti: kde jedno končí a další začíná, čí sny žijeme, kde je ta hranice?

Text opřený o příběh tragikomického nedorozumění, dojemně směšné lásky stárnoucích milenců, klade i další otázky, takové, které nám Kundera poslal přes rokli času nesmlouvavou režií českých překladů svých francouzských textů. Tento vyšel ve Francii na sklonku minulého století, kdy svět byl v některých ohledech jiný než dnes.

Totožnost. Milan Kundera. V překladu Anny Kareninové vydalo nakladatelství Atlantis, Brno 2024, 136 stran

Jakkoli lze litovat, že jsme si Totožnost nemohli přečíst už dřív, mnohým z jejích otázek odstup jen dodal na naléhavosti: kolik tváří potřebujeme, abychom dokázali žít v tomto světě a sami se sebou? Kolik je druhů nudy a jak vyčerpávající boj svádějí její válečníci? A jak svůdné je pokušení připojit se cele, bez protestu a odboje k veselému a hlučícímu davu? Nemluvě o tom, že zde najdeme nekompromisní vysvětlení celého smyslu života, v duchu kunderovské ironie ale přichází z úst intelektuálního exhibicionisty a reklamního taškáře. Necháme se jím přesvědčit?

Autor recenze: Marcel Kabát