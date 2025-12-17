Kniha roku: co doporučují k četbě expremiér Fiala, ekonom Sedláček či psychiatr Honzák

Kniha roku Lidových novin již zná svého vítěze. Stal se jím Ztracený ráj Johna Miltona v překladu Martina Hilského. Lidové noviny letos oslovily na 300 respondentů – umělce, intelektuály, spisovatele, vědce, lékaře, kritiky, překladatele, nakladatele, ekonomy, právníky i politiky – s tradiční prosbou, aby jmenovali jednu až tři letošní knihy, které považují ze své četby za nejhodnotnější. Tady jsou odpovědi některých z nich. Třeba se inspirujete a některou z knih najdou vaši blízcí pod stromečkem.
Miroslav Bárta, egyptolog

Egyptolog a politik Miroslav Bárta (23. září 2025)

Zbyněk Hrkal: Voda, náš osud (Mladá fronta). Autorem je jeden z nejvýznamnějších českých hydrogeologů, který má za sebou již řadu významných knižních počinů a v tomto svižném a neotřelém opusu skvěle představuje a analyzuje principiální roli, již voda – především řeky – vždy hrála v osudech starověkých civilizací, v jejich vzestupech, pádech i vzájemných konfliktech.

Lenka Hrabalová: Neúrodný půlměsíc. Reportáže o klimatické proměně Blízkého východu (Host). Další skvělá kniha o vodě, tentokrát o jejím zásadním významu pro současné země tzv. Předního východu a jejím dopadu na tamní (vysychající) krajinu, geopolitiku a sociální poměry, a to z pera jedné z velkých českých znalkyň této oblasti. Její jméno si dobře zapamatujte!

Konečně posledním tipem pro čtenáře je Budoucnost geografie. Jak vesmírná politika promění náš svět britského novináře Tima Marshalla (Rybka Publishers, 2024). Kniha popisuje fascinující historii, současnost a budoucnost pronikání člověka do vesmíru a zamýšlí se nad politickými i ekonomickými aspekty těchto aktivit a projektů.



