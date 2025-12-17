Kniha roku: co doporučují k četbě expremiér Fiala, ekonom Sedláček či psychiatr Honzák

Miroslav Bárta, egyptolog
Zbyněk Hrkal: Voda, náš osud (Mladá fronta). Autorem je jeden z nejvýznamnějších českých hydrogeologů, který má za sebou již řadu významných knižních počinů a v tomto svižném a neotřelém opusu skvěle představuje a analyzuje principiální roli, již voda – především řeky – vždy hrála v osudech starověkých civilizací, v jejich vzestupech, pádech i vzájemných konfliktech.
Lenka Hrabalová: Neúrodný půlměsíc. Reportáže o klimatické proměně Blízkého východu (Host). Další skvělá kniha o vodě, tentokrát o jejím zásadním významu pro současné země tzv. Předního východu a jejím dopadu na tamní (vysychající) krajinu, geopolitiku a sociální poměry, a to z pera jedné z velkých českých znalkyň této oblasti. Její jméno si dobře zapamatujte!
Konečně posledním tipem pro čtenáře je Budoucnost geografie. Jak vesmírná politika promění náš svět britského novináře Tima Marshalla (Rybka Publishers, 2024). Kniha popisuje fascinující historii, současnost a budoucnost pronikání člověka do vesmíru a zamýšlí se nad politickými i ekonomickými aspekty těchto aktivit a projektů.