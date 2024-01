S plným žaludkem se líp kolaboruje. Na opus magnum vlámského velikána Clause jsme čekali příliš dlouho

Můžeme se do toho pustit pěkně zhurta. Tedy pokud přeskočíme otázku, proč vlastně existuje stát jako Belgie. Stejně jako otázku, proč se Evropa druží v hlavním městě země, která by se nejraději rozdělila. To sem ale skutečně nepatří, takže začínáme.

„Kousavá Dalle: ,Co je vrcholem lásky k vlasti, Wantene?‘ Humpolácký Wanten: ,Copak já vim.‘ Fúrie Dalle: ,Vysrat rudou prdelí žlutý hovno na černej kámen!‘“ Takže to bychom měli Belgii a její vlajku.

Ale Belgie, to je Vlámsko a Valonsko. Když jste pro samostatné Vlámsko, tak jste flamingant: „,Co je vrcholem lásky k Vlámsku?‘ ,Copak já vim.‘ Umřít hlady s francouzskou bagetou v podpaždí.‘“ A když nejste pro samostatné Vlámsko, tak jste zas franskiljon: „Francouzský mrchy, táhněte za vrchy!“

Chtělo by se tak říct, že není nikdo, kdo by se do belgického pocitu dokázal vžít lépe než český čtenář, že Belgie je vlastně něco podobného jako Čechy a Morava či bývalé Československo včetně rozkošného boje o pomlčku.