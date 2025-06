Švejkování neznamená to, co si myslíte. Co nám ještě po sto letech říká dílo Jaroslava Haška?

Je tady český román, o němž by se snad dalo říct, že skutečně uspěl ve světě – ale netvrdí to o něm ani jeho autor, ani jeho nakladatel. Abychom ale nebyli obviněni z dezinformování, dodejme to, co je dnes v literatuře považováno za podstatné. Takže zmíněný román nikdy nezískal žádnou prestižní cenu a ani recenze nebyly nijak skvělé, pokud vůbec nějaké byly. Toto dílo se taky neobjevilo v žádných přehledech nejlepších počinů dotyčné literární sezony. A už vůbec jeho tvůrce nezískal žádné stipendium, natož že by byl v delegaci české literatury jedoucí na některý z knižních veletrhů. Nakonec ještě to, co vypovídá nejjasněji: první díl románu hodnotilo na Databázi knih jen něco málo přes pět set lidí.

Tímto románem, který většina z nás stále nečetla, což ovšem neznamená, že si na něj necháme vzít jasný názor, se zabývá Sylvie Richterová (1945), česká spisovatelka a italská profesorka, mimo jiné žačka Angela Marii Ripellina, autora slavné Magické Prahy. Právě ona již dlouhá léta analyzuje a interpretuje Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války od Jaroslava Haška a výsledky nyní shrnula do svazku Humor jako zvláštní rozměr vědomí, vydaného nakladatelstvím Malvern. Esejistka je přitom menšinou v menšině. Nejenže jsou stále menšinou ti intelektuálové a akademici, kteří se Haškovým románem zabývají, kteří ho vnímají jako geniální explozi originálního umění, ale mezi nimi se Sylvie Richterová jeví být taky dosud jedinou ženou, jež ho dokázala plně docenit.

Vrozený kretenismus

To samozřejmě bude jistě brzy napraveno a ženy si vybojují rovněž právo na to, aby se mohly zabývat Švejkem, který byl dlouho mimo jiné považován za mužský román jen proto, že v něm jde o válku. Od nových generací akademiček se tak můžeme těšit na procítěné analýzy ženských postav. Například jak děsivě skončila paní Müllerová – ano, v koncentračním táboře. O tom, jak se manželka obchodníka s chmelem, jíž Švejk v bytě nadporučíka Lukáše během nepřítomnosti nadřízeného musel splnit opravdu veškerá přání, marně snažila osvobodit z pout patriarchátu. Či o nemístném přivlastňování si žen za pomoci jmen s -ová v pasáži, kde společensky unavený poručík Dub svému sluhovi Kunertovi písemně vyjeví tajemství ohledně jeho dalšího osudu: „Jméno vaší budoucí manželky zní: Paní Kunertová.“

Humor jako zvláštní rozměr vědomí: Eseje o Jaroslavu Haškovi Sylvie Richterová Vydalo nakladatelství Malvern, Praha 2025. 158 stran.

Je nesmírně přínosné, že Sylvie Richterová svou knihou budí zájem o Haškův román právě nyní. Neboť Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války jsou úžasným návodem před letošními volbami – nic takového vám žádný politolog neřekne, rozhodně ne tak vtipně. Postava Švejka je totiž skvělým nástrojem k tomu, abychom si ukázali, co je populismus, případně co znamená často opakované, že politici jsou jen odrazem společnosti. Nejprve bychom si měli říct, že ačkoliv Sylvie Richterová charakterizuje Haškův román jako „epopej blbosti“, samotný Švejk není blb a není ani lidový či proti válce. Ostatně není to dokonce ani člověk, jde o literární konstrukt: „Švejk je čirý, průsvitný, nevrhá ani stín, nemá vlastní přání, nekoriguje požadavky, které jsou na něho kladeny, subjektivním zájmem ani kritickým rozumem (…) Dovoluje, aby každý do jeho postavy projektoval vlastní představy: dovolí, aby byl pokládán za blba i za ruského špiona, za provokatéra, simulanta, hrdinného vojáčka chudáčka před tváří staré baronky v nemocnici atd.“

Komise soudních lékařů reprezentuje hroutící se mocnářství, takže její členové sami museli leckdy provolávat: „Ať žije císař František Josef I.!“ To jim však nebrání, aby došli k tomuto závěru: „Nížepodepsaní soudní lékaři bazírují na úplné duševní otupělosti a vrozeném kretenismu představeného komisi výše ukázané Josefa Švejka, vyjadřujícího se slovy jako ,Ať žije císař František Josef I.’, kterýžto výrok úplně stačí, aby osvětlil duševní stav Josefa Švejka jako notorického blba…“ Pro naše časy si můžete odvodit třeba to, že je rozdíl, když vlastizrádně konáte vy a když tak v Moskvě či v Pekingu činili naši nedávní prezidenti.

Švejk je pouhým zrcadlem, jak říká Sylvie Richterová, a taky jsme již podotkli, že jakožto člověk z masa a kostí je nepředstavitelný. Což je zásadní rozdíl oproti politickému populistovi: ten čpí člověčinkou na sto honů, a tak chce moc, peníze a bůhvíco ještě. Zdá se, že předvolebním heslem by obecně mohlo být to, co pronáší ze spaní další nezapomenutelná postava z Haškova románu, páter Lacina: „Více omáčky!“

Nesmyslnost je důvod

Sylvie Richterová též operuje s termínem „sémantická slepota“, což lze označit za omezenost. Ale snad je to i technologie přežití, přizpůsobit si okolnosti tak, abychom z nich vyšli právě teď dobře, snesitelně. Znovu můžeme zmínit jako příklad poměrně aktuální tuzemskou politickou záležitost. Na konci roku 1989 nejdřív ještě komunistický parlament zvolil prezidentem Václava Havla, zatímco naposledy byl zase bývalý komunista a lampasák vnímán jako skvělá volba a byl lakován narůžovo.

Švejk je tedy nepříjemné zrcadlo, ale možná že rovněž i past. Haškův román neustále atakuje veškeré naše životní a politické pohodlnosti a tiché dohody. Jaroslav Hašek vytvořil postavu Švejka – víme, že to taky nebylo hned, několikrát se v kratších útvarech zastřeloval – jakožto důkladný zubní kartáček, který se opravdu dostane do všech mezizubních prostorů, je to všetečka.

Ne náhodou právě takoví lidé – mající rádi své pohodlí, svou verzi pravdy a své funkce – často a s gustem užívají slovo „švejkování“. Mají za to, že tím tepou nějaký nešvar a sami sebe naopak povyšují do role morálních sloupů společnosti. Jsou tady ovšem pouze dvě možnosti: buďto se jedná o manipulátory, nebo o pitomce: „Švejkova blbost je destruktivní, rozkládá smysl všeho, s čím přijde do styku: je však zcela čistá, nezištná a na ničem nezávislá, nepodřizuje se dokonce ani pudu sebezáchovy. Švejkování je naopak idiocie účelově předstíraná k vlastnímu prospěchu: proto se právem stalo synonymem bezcharakternosti, zbabělosti a vychytralosti, jejichž předlohou Haškovo dílo věru není,“ podotýká autorka a my můžeme dodat: když někdo mluví o švejkování, právě v tu chvíli činí to, co za projev švejkování pokládá a co se Švejkem nemá nic společného.

Švejkování je idiocie účelově předstíraná k vlastnímu prospěchu: proto je synonymem bezcharakternosti, zbabělosti a vychytralosti. Ale jejich předlohou Haškovo dílo není.

Čtení Osudů je totiž zábavné, ale zároveň může být bolestné, či dokonce nesnesitelné, neboť důrazně atakuje způsob života, případně svět, v němž mnoho lidí žije: „Bláboly opilého kuráta Katze nebo debilního Ibla jsou zcela prosté všeho duchovního či náboženského obsahu, nebrání to však, aby plnily předepsanou funkci v rámci spolupráce armády s církví. Důstojníci mohou být sebeneschopnější, a nikterak to neohrozí jejich vedoucí postavení. A tak dál v malém i ve velkém: nesmyslnost vedení války není žádným důvodem k tomu, aby nebyla vedena, historie naopak ukazuje, že důvodem válek je právě jejich nesmyslnost.“

Negramotné zastřelit

Haškův román potvrzuje, že se bez ustání dějí hrůzy: buďto tiše, častěji však za křiku, který to interpretuje jako – jedinou! – správnou cestu. Jen si představme takový malý hypotetický příklad: pitomci z parlamentu, o nichž někteří komentátoři říkají, že by měli mít ještě vyšší platy, aby se stali skutečnou elitou, zvolí do rady veřejnoprávního média pitomce. Pitomci z rady následně zvolí ředitelem tohoto média pitomce. Po čase si však povšimnou, že tento pitomec je pitomec, a tak ho odvolají. Pitomec za tuto újmu dostane dvanáct vysokých platů…

Dodejme, že by se ještě mohlo stát, že by existovali další pitomci, kteří by považovali označení pitomci za genderově nekorektní a požadovali, aby se říkalo pitomstvo. Nebyli by pak pitomstvem občané, kteří by to všechno platili?

Ve svých esejích se Sylvie Richterová rovněž věnuje vývoji Švejkovy postavy od první myšlenky napsat o pitomci u kumpanie až po samotné Osudy. Ukazuje souvislosti a nuance, a to i ve srovnání s dalšími Haškovými povídkami či s Dějinami strany mírného pokroku v mezích zákona. Díky tomu vidíme, že dlouho trvalo nejen dojít ke konečnému tvaru postavy, která teprve rozhýbala napsání velkého, byť nakonec nedokončeného románu. Protože Švejkova vnitřní prázdnota, jež zrcadlí ty kolem, se stala atraktivním a hlavně funkčním prvkem.

Ještě delší cestu musel ujít samotný román po vydání. Nejen proto, že byl dlouho vnímán jako cosi divného, povrchního, umělecky nehodnotného. Je tu též pokračování Švejkových osudů z pera jiných tvůrců – marná snaha. A je zde i další návaznost: Sylvie Richterová odkrývá vliv či spříznění týkající se tvorby Voskovce a Wericha či později Vodňanského a Skoumala. Najdeme tu dále srovnání s Posledními dny lidstva Karla Krause, se Souostrovím Gulag Alexandra Solženicyna či s marťanskou mystifikací Orsona Wellese. A co se týče přihlášení se k Haškovu odkazu, jistě je třeba vzpomenout na prvním místě dalšího velkého tvůrce české literatury 20. století, Bohumila Hrabala. Naopak v roli popletených mudrlantů zde vystupují „patetický“ F. X. Šalda a „moralistní“ Václav Černý.

Autorka Humoru jako zvláštního rozměru vědomí v neposlední řadě dovozuje, že od prvotního nápadu po samotnou realizaci musel Jaroslav Hašek projít po rakouské zkušenosti i tou ruskou, kde se stal dokonce načas vykonavatelem moci a propagandistou. Pokud někoho překvapilo srovnání Švejka se Solženicynovým dílem, potom v souboru Velitelem města Bugulmy lze vidět, že Jaroslav Hašek musel nutně dojít k tomu, že blbost je všude stejně obludná, univerzální: „Rozkazuji, aby všichni ti z celého města a újezdu, kteří neumí číst a psát, naučili se tak během tří dnů. Kdo po této lhůtě bude uznán jako negramotný, bude zastřelen. Velitel města Jerochymov.“

Bezpříkladná hrdinnost

Sylvie Richterová se však nespokojuje s rehabilitováním pohledu na Josefa Švejka, chce změnit mylné povědomí i o samotném Jaroslavu Haškovi. Proto cituje z hlášení z fronty, a to jak z doby, kdy byl ještě v rakouské, tak z doby, kdy byl již v ruské uniformě. Snad není „sémantickou slepotou“ brát tato hlášení vážně, a ne jako součást propagandy.

V této souvislosti zmiňme, že v Osudech nechybí postava jednoročního dobrovolníka Marka, který píše do zásoby dějiny batalionu a potom z nich předčítá vojákům o jejich budoucí smrti: „Telefonista Chodounský padl 3. září současně s kuchařem od bataliónu Jurajdou (…) Bezpříkladná hrdinnost (…) Krásná smrt obou (…) Oba hynou s výkřikem: ,Es lebe unser Batalionskommandant!’“ Esejistka každopádně dochází k přesvědčení, že Jaroslav Hašek „byl statečný, obětavý a věrný sobě. Bez těch prvních dvou vlastností by idiocii neprohlédl, bez té třetí by o ní nemohl napsat geniální román.“.

A na závěr: Sylvie Richterová se na jednom místě podivuje, proč v Praze ještě neexistuje knihovna věnující se životu a dílu Jaroslava Haška. Jistě, není literát, který by si to zasloužil víc. Ale raději ne… Takové instituce by se ihned zmocnily směšné figury, které jako by vypadly z Haškova románu. Ředitelem by byl určitě kadet Biegler a předsedou ediční rady Bedřich Kraus von Zillergut.