Byla, či nebyla, to je, proč tu leží. Klára Elšíková píše prostě jenom o životě, je to snad málo?

Představte si, že by dnes vyšel román, kde by nikdo nebyl obětí ani nepatřil k LGBTQ+. Představte si, že by dnes vyšel román, kde by nikdo nezpracovával žádné téma, o němž se údajně nemluví. Představte si román, o němž by autor netvrdil, že jde o autofikci.

Nebo si představte román, kde by nikdo nevytvářel literární bulvár tím, že by dělal románovou postavu z historické osobnosti, často přímo z proslulého spisovatele!

Nebyla by to velká úleva, zase jednou si moci přečíst něco, kde by člověk nemusel odrážet všechno tohle módní harampádí, jehož přítomnost znamená body, které jsou pro mnohé bohužel podstatnější než samotná estetická hodnota literárního díla?