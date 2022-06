Knihovny anarchistické a na divoko. Knihobudky osvobozují knihy a najdete je skoro všude

Najdete je u zastávek, na nádražích, v parcích, u hřišť, na koupalištích, v nemocnicích, kavárnách, obchodních centrech či zoologických zahradách. V Pohořanech na Olomoucku mají zastřešenou skříňku s knížkami u studánky uprostřed lesa. Většinou jde o dřevěné budky na tyči podobné těm ptačím, přestavěné telefonní budky nebo prostě police s knížkami tam, kde na ně neprší.

S nápadem umisťovat knihy do veřejného prostoru přišel v roce 2009 americký umělec Todd Bol. Na jeho ideu Little Free Library navázal o čtyři roky později tuzemský projekt KnihoBudka, který rozmisťuje do ulic přístřešky, kde si lidé mohou knihy bezplatně půjčit, vyměnit či vzít. Jsou jich už stovky, mnohé vznikly spontánně z iniciativy místních nadšenců bez jakýchkoli subvencí a regulí.