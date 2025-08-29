Koalové tráví na zemi jen jedno procento svého života. Je pro ně nebezpečné

Radek John
  10:00
Výzkumníci rozdali populárním vačnatcům zařízení připomínající lidské fitness náramky. Získali tak zajímavý vhled do jejich návyků. Mohl by pomoci s ochranou těchto tvorů.
Je poměrně složité nehybně odpočívajícího koalu v korunách stromů vůbec...

Je poměrně složité nehybně odpočívajícího koalu v korunách stromů vůbec rozeznat. Na snímku koala s mládětem. | foto: Profimedia.cz

Koala medvídkovitý
Koala se živí výhradně těžko stravitelnými listy eukalyptu, pak je dlouhé...
Hospitalizovaný koala v rukou záchranářů. (Austrálie)
Spící koala spoléhá na to, že ho větve udrží.
15 fotografií

Koalové patří k nejoblíbenějším australským živočichům. Dost možná jsou nejpopulárnější vůbec. Podle jednoho staršího odhadu přinášeli australskému turistickému průmyslu zhruba miliardu dolarů ročně. Přibližně 75 procent evropských a japonských návštěvníků přiletí do země s úmyslem koalu vidět. V současnosti jde ovšem o poměrně ohrožený druh. Za poslední tři desetiletí klesly jejich počty o hrozivých 54 procent.

Zhruba ke dvěma třetinám úmrtí koalů dochází, když opustí koruny stromů a pohybují se po zemi. Stávají se oběťmi dopravních nehod, psů a dalších nástrah. Zoologové měli až dosud o pobytu zavalitých vačnatců mimo jejich hlavní životní prostředí jen málo informací.

Změnila to až skupina výzkumníků vedená Gabriellou R. Sparkesovou z Queenslandské univerzity. Vědci rozdali deseti koalům sledovací obojky. Kromě obvyklého GPS přijímače byly vybavené i přesnými akcelerometry. Závěry svého výzkumu zveřejnili badatelé na konferenci v belgických Antwerpách.

Koalové jsou aktivní zhruba od soumraku do svítání. Podle výsledků sledování slézají ze stromů dvakrát až třikrát za noc. Na zemi stráví jen asi deset minut, tedy méně než jedno procento svého života.

Pokud slezou, urazí obvykle pouhých 260 metrů. Většinu této doby se pohybují rychlostí jen 1,7 kilometru za hodinu. V případě potřeby mohou poskakovat rychlostí 10,4 kilometru v hodině.

Přibližně polovinu času na zemi tráví koalové opatrným sezením. Asi si uvědomují, že je pobyt v nezvyklém prostředí pro ně nebezpečný. Poznatky ze sledování by se mohly hodit ochranářům.

„Pokud se nám podaří identifikovat druhy stromů nebo podmínky prostředí, které koaly motivují k delšímu pobytu v jejich korunách, mohli bychom navrhnout nebo spravovat krajinu tak, aby se snížila potřeba jejich pohybu na zemi,“ řekla Sparkesová v tiskové zprávě k výzkumu.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.