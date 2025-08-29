Koalové patří k nejoblíbenějším australským živočichům. Dost možná jsou nejpopulárnější vůbec. Podle jednoho staršího odhadu přinášeli australskému turistickému průmyslu zhruba miliardu dolarů ročně. Přibližně 75 procent evropských a japonských návštěvníků přiletí do země s úmyslem koalu vidět. V současnosti jde ovšem o poměrně ohrožený druh. Za poslední tři desetiletí klesly jejich počty o hrozivých 54 procent.
Zhruba ke dvěma třetinám úmrtí koalů dochází, když opustí koruny stromů a pohybují se po zemi. Stávají se oběťmi dopravních nehod, psů a dalších nástrah. Zoologové měli až dosud o pobytu zavalitých vačnatců mimo jejich hlavní životní prostředí jen málo informací.
Změnila to až skupina výzkumníků vedená Gabriellou R. Sparkesovou z Queenslandské univerzity. Vědci rozdali deseti koalům sledovací obojky. Kromě obvyklého GPS přijímače byly vybavené i přesnými akcelerometry. Závěry svého výzkumu zveřejnili badatelé na konferenci v belgických Antwerpách.
Koalové jsou aktivní zhruba od soumraku do svítání. Podle výsledků sledování slézají ze stromů dvakrát až třikrát za noc. Na zemi stráví jen asi deset minut, tedy méně než jedno procento svého života.
Pokud slezou, urazí obvykle pouhých 260 metrů. Většinu této doby se pohybují rychlostí jen 1,7 kilometru za hodinu. V případě potřeby mohou poskakovat rychlostí 10,4 kilometru v hodině.
Přibližně polovinu času na zemi tráví koalové opatrným sezením. Asi si uvědomují, že je pobyt v nezvyklém prostředí pro ně nebezpečný. Poznatky ze sledování by se mohly hodit ochranářům.
„Pokud se nám podaří identifikovat druhy stromů nebo podmínky prostředí, které koaly motivují k delšímu pobytu v jejich korunách, mohli bychom navrhnout nebo spravovat krajinu tak, aby se snížila potřeba jejich pohybu na zemi,“ řekla Sparkesová v tiskové zprávě k výzkumu.