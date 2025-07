Boha nesoucí národ. Politolog navrhuje rozpracovat Kodex Rusa, který musí každý občan studovat

Karaganov je velmi vlivný intelektuál, jehož názory kopírují vývoj názorů Kremlu. Ještě v nultých letech prosazoval koncepci jednotné Evropy „od Lisabonu po Vladivostok“ a zmiňoval možnost vstupu Ruska do NATO. Za podmínek Kremlu, přirozeně. To už je ale pryč. V roce 2023 Karaganov napsal článek, ve kterém navrhoval preventivní jaderný úder taktickou náloží na jednu z členských zemí NATO. Podle něj by cílem mohlo být například Polsko. Následně byl pozván jako moderátor hlavní diskuse na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru, kde hlavním hostem byl Vladimir Putin.

Karaganov navrhuje rozpracovat Kodex Rusa, který každý občan musí studovat od dětství. Rusko je podle autora „impériem asijského typu“, pro které je ideálním zřízením „vůdcovská demokracie s elementy autoritářství“, a Rusové jsou prý „Boha nesoucí národ“, který lidstvo zachrání od „kultu spotřeby“. Hlavním elementem ruské ideologie podle Karaganova je služba státu a jeho vůdci.

Autor navrhuje, aby součástí kodexu byly například následující body. „Nejvyššími hodnotami jsou pro nás čest, důstojnost, svědomí, láska k vlasti, láska mezi mužem a ženou, láska k dětem, úcta ke starším.“

Nebo: „Jsme za kolektivismus. Člověk může být svobodným pouze v případě, že slouží společným cílům.“ Náboženská víra je vítaná, ale pouze v případě, že „vyzývá ke službě rodině, vlasti a státu“.

Definitivní podobu kodexu má vypracovat nově zřízený Odbor světonázorové politiky v rámci prezidentské kanceláře. Jak píše Meduza, Karaganov se pravidelně setkává s ruským prezidentem, a jakkoliv jeho myšlenky vypadají poněkud ezotericky, svého posluchače v osobě Vladimira Putina jistě najdou.

Analytické centrum Re:Russia publikuje článek svého vojenského odborníka Jevgenije Antonova s názvem Rusko na Ukrajině zkouší model vzdušné války, kterou může využít v konfliktu se státy NATO. Reaguje tak na zvýšené útoky ruských dronů a raket na Ukrajinu, když každou noc útočí desítky, či spíše stovky strojů. Rusko zjevně nastartovalo průmyslovou výrobu dronů. Problém prohlubuje rozdíl mezi cenou kombinovaného útoku dronů a raket a cenou obrany.

Útočící ruské stroje jsou násobně levnější než cena protiletadlových prostředků. Obzvláště velký rozdíl je v případě balistických raket. Pro likvidaci každé takové střely může být potřeba několik drahých střel systému Patriot.

Problém, se kterým se letos Ukrajina potýká, má mnohem širší dopad. Rusko totiž nejen útočí na ukrajinská města, ale také zkouší scénáře a hrozby při možné přímé konfrontaci se zeměmi NATO. Přitom tempo výroby střel pro protileteckou obranu v Evropě výrazně zaostává za tempem výroby útočných raket v Rusku. Vzhledem k asymetrii mezi útokem a obranou Ukrajina a západní země mají jen málo šancí vyhrát v tomto závodu ve zbrojení.

Autor nabízí jen jediné řešení této kvadratury kruhu. Prudké posílení vlastní výroby útočných dronů a raket. To by podle Antonova mohlo Kreml odstrašit, protože by tentokrát Rusko mělo stejný problém jako dnes Ukrajina.

Žádné problémy ale nemají lidé z podolské skupiny, jedné z největších mafiánských skupin v Rusku. Dnes se tváří jako legální byznysmeni, jakkoliv jejich šéf Sergej Lalakin, spíše známý pod kriminální přezdívkou Lučok, byl důvodně podezřelý z organizace nájemných vražd a vydírání podnikatelů v Podolsku nedaleko Moskvy. Nicméně Lučok dokázal přežít divoká devadesátá léta a nyní patří k podporovatelům války na Ukrajině.

Server The Insider zjistil, že jeho firmy získaly kontrolu nad elektrotechnickými závody, které před Velkou válkou patřily francouzské společnosti Legrande. Nyní holding IEK, kontrolovaný podolskými mafiány, patří mezi nejdůležitější výrobce elektrotechniky v Rusku.

Další důkaz, že propojení státu a organizovaného zločinu je v Rusku zcela organické. Zejména když slouží cílům války.