Co má ohon, je kometa. Anebo ne?

Protože snímky observatoře SOHO jsou jen s malým zpožděním k dispozici online, může se tam na komety podívat každý. Tak se stalo, že SOHO je nejúspěšnějším objevitelem komet všech dob – už jich má na kontě více než pět tisíc!
Planeta Merkur je vystavena slunečnímu záření, tudíž materiál uvolněný z jejího povrchu vytváří slabý ohon. Je tedy Merkur největší kometou?
Co je to vlastně kometa? Hrouda zmrzlého bláta, která, je-li zahřívána slunečním zářením, uvolňuje plyn a prach, z nějž se vytváří ohon. Jenže jakýkoli objekt se v těsné blízkosti Slunce zahřeje natolik, že začne tát, rozpadat se a nakonec se vypaří… Stane se na chvíli kometou. Pojem kometa byl však problematický odjakživa. Původně nebyly považovány za vesmírná tělesa, Aristotelés je pokládal za suché plyny hořící v atmosféře. V moderní době se často stává, že těleso zařazené mezi asteroidy začne uvolňovat plyn a prach a ukáže se být kometou.
Známe i opačné případy: asteroid Phaeton se pohybuje po dráze typické pro komety a je mateřským tělesem padajících hvězd Geminid, tedy prachových částeček, které se z něj, když byl kometou, uvolnily. A pamatujete na 1I/’Oumuamua v roce 2017? První objekt, o němž jsme jistě věděli, že přiletěl z cizí planetární soustavy, se odchyloval od vypočtené dráhy, což „vědecký“ bulvár neváhal interpretovat tak, že jde o kosmickou loď mimozemšťanů, která manévruje. O kometě 3I/Atlas, jež proletěla okolo Slunce letos, někteří tvrdí totéž. K vysvětlení ale nepotřebujeme nadpřirozené jevy, uvolňování materiálu z tělesa má vždy raketový efekt, který může být nevyzpytatelný.
V pátek bude Zemi nejblíž vesmírný poutník, jenž nevznikl v sluneční soustavě
Aby toho nebylo málo, už před čtyřiceti lety se objevila hypotéza, že Merkur sice nemá atmosféru, ale je vystaven intenzivnímu slunečnímu záření a je bombardován nabitými částicemi slunečního větru, tudíž by měl materiál uvolněný z jeho povrchu vytvořit slabý ohon. Mezi lety 2011 a 2015 to potvrdila sonda Messenger, a dnes ohon Merkuru dokonce fotografují amatérští hvězdáři vybavení malým dalekohledem s digitální kamerou a filtrem propouštějícím jen záření vydávané sodíkem – hlavní složkou ohonu Merkuru. Je tedy Merkur největší kometou?
Také planeta Země má ohon, byť jiného typu – je tvořen nabitými částicemi zachycenými v magnetickém poli, protaženém směrem od Slunce. V tomto smyslu je největší kometou Jupiter, jeho magnetický ohon sahá až k dráze Saturnu.
Není kometa jako kometa. Zářící vlasatice známe dobře, o těch tmavých nevíme nic
Z toho plyne poučení, že se slovem kometa bychom měli zacházet opatrně. I proto mou nejoblíbenější kometou zůstává ta jediná, jejíž návrat dokážeme předpovědět se stoprocentní spolehlivostí. Objevuje se pravidelně rok co rok, spatříme ji snadno očima, aniž bychom potřebovali přístroje, filtry a digitální kouzla, a pozorovat ji můžeme klidně doma v obýváku. Ano, ta na vánočním stromečku.