„Já jsem Lacl. Jako ty kalhoty s laclem.“ Jak se představujeme a jak nám ostatní komolí naše jména?

Své o tom vědí třeba nositelé nepříliš frekventovaného, z němčiny vycházejícího příjmení Steyer (vyslovováno obvykle /štajer/), kteří jsou již zvyklí na nutnost náležitou grafickou podobu diktovat po jednotlivých hláskách, přičemž ani tehdy není zaručeno, že výsledkem nebude např. Steier, Stayer, Stejer, Šteyer, Štejer, ba dokonce Steiner či Štajner. Podobně se např. příjmení Hochmal často zaměňuje za Hofman, Hofmal, Hochman, případně Hochmál. Z paní Berdychové pak udělali při svatbě Bedrychovou a z její maminky při smutečním obřadu Bezdrychovou.
Kolegovi, jehož příjmení zní /skarnycl/ a píše se Skarnitzl, se zejména při telefonické rezervaci míst v restauraci opakovaně stává, že je – možná kvůli známému českému cyklistovi – přejmenován na Škarnitzla, případně si obsluha poznamená jméno zcela jiné, např. Kadlec. Také herec Roman Štabrňák nasbíral různých zkomolenin nepřekvapivě velmi mnoho, např. Šťabrňák, Šambrňák či Šťobrňko.
V časopise Acta onomastica nedávno vyšel článek věnující se právě různým potížím, které může užívání jmen v praxi přinést. V jeho názvu byl použit citát „I mému dědovi říkali pan Vejkrychta, asi se jim to lépe vyslovovalo…“. To dokládá jednu z úprav původem německého příjmení Vegricht, které bylo ovšem ve starších matrikách zapisováno jako Wegricht nebo Wägrich. Zkušenosti s tímto fenoménem má ovšem téměř každý, a to dokonce i lidé s tak „fádními“ a častými českými příjmeními, jaká máme s kolegyní, spoluautorkou daného textu ve zmíněném odborném periodiku: stejně jako ze Štěpánové je často Štěpánková, tak z Dvořákové totiž bývá rovněž zdrobnělá Dvořáčková.
Paní Kopečková při představování prý rovnou uvádí „jako kopečková zmrzlina“ a pan Lacl je zvyklý dodávat „jako kalhoty s laclem“.
Z materiálu získaného z jazykové poradny Ústavu pro jazyk český a korespondence posluchačů rozhlasového pořadu O původu příjmení vyplývá, že někteří lidé se již při představování snaží předejít komolení vytvářením vlastních mnemotechnických pomůcek, které pomáhají druhým si jméno zapamatovat. Příjmení Sasková tak bylo dáváno do souvislosti s názvem hry Sportka, paní Senjuková charakterizovala své příjmení slovy „jako když se juká ze sena“ a paní Kopečková při představování prý rovnou uvádí „jako kopečková zmrzlina“. Pan Lacl je zvyklý dodávat „jako kalhoty s laclem“, aby se vyhnul záměnám za Laco, Laci, Macl či Vacl, a nositelka jména Balásková se naučila představovat „jako láska a před tím ba“, aby předešla komolení na Balášková.
Půvabnou rodinnou historku pak poskytla paní Buryšková, jejíž rodina se potýkala s častou záměnou za frekventovanější příjmení Burýšek: „Můj taťka, když se někde představoval, říkal: S tvrdým a krátkým, nemůžu mít všechno. A když se tomu lidé smáli, já jako děcko nevěděla proč.“
Autorka působí v ÚJČ AV ČR.