Alespoň nějaký optimismus se pokusil najít Gonzalo Schwarz, ředitel politického think-tanku Archbridge Institut, na stránkách deníku The Washington Post. A spatřuje ho v tom, že stále poměrně velké množství Američanů věří v „americký sen“.
Co to vlastně je, takový americký sen? To je „sen o zemi, ve které by život měl být lepší, bohatší a plnější pro každého člověka, s příležitostmi pro každého podle jeho schopností nebo úspěchů“, jak zní definice spisovatele a historika Jamese Adamse, který tuhle frázi zpopularizoval. Ale tato myšlenka vznikla mnohem dříve, se základním slibem národa o rovnosti a nezcizitelných právech na život, svobodu a hledání štěstí – hodně tedy koresponduje s Deklarací nezávislosti.
Největší problém je, když konzervativci po lidech chtějí, aby se brali ve dvaceti, ale sami dělají něco úplně jiného. I Erika Kirk se vdávala za Charlieho, až když jí bylo 33.
A jak Gonzalo Schwarz píše, z průzkumu jeho Archbridge Institutu vyplývá, že celých 67 procent Američanů na americký sen stále věří. Ba co víc, ve výzkumu přímo uvedli, že buď si tento sen rovnou splnili, nebo alespoň jsou na cestě k jeho dosažení. 71 procent uvedlo, že mají více nebo zhruba stejné příležitosti, jako měli jejich rodiče, a naopak mezi rodiči 68 procent říká totéž o příležitostech, které mají jejich děti.
Ale Spojené státy zalité sluncem amerického snu rozhodně nejsou. Jak Schwarz v závěru článku trochu nerad připomíná, zatímco v roce 2022 jen 18 procent Američanů tvrdilo, že je americký sen nesplnitelný, letos jich je už 33 procent. Nemůže za to jenom ekonomická nejistota, jak autor upozorňuje. Mnoho Američanů prostě přestalo věřit. A dramatický nárůst takových lidí mnoho optimismu nevzbuzuje.
Jenže těžko být optimistou ve světě, který se tolik liší od našich ideálních představ. Těžkou hlavu s tím mají nejen progresivisté, ale i konzervativci. Píše o tom deník The New York Times.
Konzervativcům totiž leží na srdci problém porodnosti. Lidé málo a pozdě vstupují do manželství, rodí se málo dětí, rodina zažívá krizi. „Problém je v tom, že už se nepíše rok 1950,“ píše v New York Times novinářka a spisovatelka Jessica Grose. „Tehdy bylo typické ženit se a vdávat zhruba ve věku dvaceti let. Samozřejmě pouze s někým opačného pohlaví. A většina rodin měla mužského živitele rodiny s většími zákonnými právy, než jaká měla jeho manželka.“
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K plotně a rodit, aby bylo víc dětí! Anebo je to přesně naopak?
Tento model by konzervativci rádi dostali nazpět. Jak se nedávno na veřejnosti rozohnila Erika Kirk, vdova po kontroverzním aktivistovi: „Kdyby tu byl můj zesnulý manžel Charlie Kirk, povzbudil by vás, abyste se vdávaly a ženili v mladém věku. A také by řekl: Mějte více dětí, než si můžete dovolit.“
Jenže americká realita (a nejen americká, tento trend je patrný v celém vyspělém světě) je daleko zodpovědnější a míří zcela jinam. Američané jednoduše chtějí něco jiného. „Pouze 10 procent Američanů si myslí, že ideální je vdát se nebo oženit ve 20 až 24 letech, ale většina lidí se domnívá, že to je příliš brzy a je lepší počkat zhruba do třicítky, až budou více zakotveni v životě.“
A úplně největší problém je, když konzervativci cosi hlásají, ale sami dělají něco úplně jiného. Jak autorka totiž připomíná, samotná Erika Kirk se vdávala za Charlieho, až když jí bylo třiatřicet…
Ale co chtít od konzervativců, když jim tak prostý fakt, jako že newyorský starosta Zohran Mamdani doporučí obyvatelům „Big Applu“, jak si nastavit klimatizaci, připadá jako komunismus?
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Starosta New Yorku přísahal na korán. Románová dystopie je realitou
Už je to tak. Upozornil na to web Fox News. Když totiž teploty, podobně jako nedávno u nás, překračovaly čtyřicítky, Mamdani napsal na síť X: „Elektrická síť pracuje přesčas, abychom se ochladili. Nastavte si klimatizaci na 24 stupňů Celsia, vypněte světla/elektroniku, kterou nepoužíváte, a odpojte ze zásuvky, co můžete. Stabilní síť znamená, že klimatizace zůstane zapnutá a životy budou zachraňovány. Pojďme společně zmírnit poptávku – a překonat horko.“
A republikánští politici spustili palbu urážek: „Ukaž nám svůj termostat, komouši!“ nebo „Vítejte v komunismu, lidi! Doufám, že se vám to bude líbit!“
Jak zkrátka po lidech chcete, aby zkusili být aspoň trochu zodpovědní, a ne jen hloupí sobci, je to hned komunismus. A neplatí to jen o Spojených státech. Stačí se podívat do českých facebookových diskusí. V takové chvíli se onoho optimismu opravdu nedostává.