Pět zajímavých detailů, které by vám při korunovaci neměly uniknout

Já osobně mám ke královské rodině vřelý vztah jen proto, že mi kdysi můj tehdejší šéf řekl rázným hlasem: „Martine, budete pokrývat královskou svatbu.“ Tehdy šlo o sňatek prince Harryho a Meghan Markleové. „Tak si to pořádně nastudujte, ať to není ostuda,“ dodal.

A já si sednul a několik dní se hrabal ve všech detailech, zvycích, tradicích a nakonec jsem to zvládl. Nu a protože následně nikdo jiný nechtěl o královské rodině psát, to téma mi zůstalo. Ale nebudu lhát. Trochu mě to chytlo.

Takže si pamatuji naprosto zbytečné detaily o Firmě, jak rodině přezdívají. A jelikož tuto práci dělám právě proto, abych vám zmíněné detaily naservíroval, dostanete menší nálož. A třeba vám utkví více, než ty, které dostanete během dne v televizi či v jiných médiích.

Ostatně to můžete pojmout jako hru a sledovat, jestli si tyto drobnosti zachytíte při sledování průvodu či dalších akcí během dne. Například: rodina většinou volí jednotnou paletu barev oblečení. Naposledy při velikonoční mši se všichni oblékli do modré s růžovými doplňky, aby zvýraznili jednotu celého rodinného kruhu. Nevybočoval ani princ Andrew, který je jinak považován za kontroverzní černou ovci rodiny. Jaké barvy asi zvolí firma dnes? A bude mít stejnou barvu oděvu i princ Harry, který dorazí na akci z Ameriky bez své manželky Meghan?