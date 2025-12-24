Tichá noc v moderním kostele. Nové stavby mají společného nejen svatého, ale i moderního ducha

Litomyšl je svého druhu mekkou i inkubátorem moderní architektury. Právě tady, na hraně Čech a Moravy, ji od devadesátých let až dodneška konstantně podporuje vedení města a oproti zbytku republiky tu mají neuvěřitelný náskok.
Není proto divu, že jeden z moderních kostelů dneška je právě v Litomyšli. Zájem o dobré stavby je tady tak hluboký, že zaujal i samotné farníky. Ti vyhlásili architektonickou soutěž a přizvali do ní i největšího odborníka na moderní kostely: Zdeněk Fránek v té době měl za sebou návrh sedmi sakrálních staveb. Zhruba ve stejné době se podle architektova návrhu dostavěla například modlitebna pro Sbor Církve bratrské v Černošicích. Připomíná loď.
V Litomyšli jde o stavbu, která vyrůstá ze země nahoru. „Inspirace byla jako u každé mojí stavby mnohovrstevnatá. Zásadní bylo, že kostel se měl nacházet těsně u frekventované silnice, musel být tedy pod terénem,“ líčí Fránek.
Církev bratrská ve městě působí už od roku 1909. Obývala vilu, členů ale přibývalo, a tak už se sem všichni nevešli. Církev přitom na novostavbu měla jen milion korun. Prodala ale původní vilu a získala pozemek v samém centru města.
„Vstupte do Nového kostela a jako mávnutím kouzelného proutku se z venkovního hluku ocitnete v oáze klidu, v místě zasvěceném rozjímání. A je nad čím rozjímat. Nad velikostí Boží i nad neobyčejnou spoluprací s městem Litomyšl,“ zve do kostela církev, jež navazuje na Jednotu bratrskou ze šestnáctého století, která v Litomyšli působila.
Biblické origami
Další určující faktor, který ovlivnil podobu kostela, bylo vlastní fungování církve jako komplexního společenství. Kostel je malý a slouží nejen bohoslužbám, ale i společenskému, kulturně-vzdělávacímu programu, podobně jako je to třeba ve skandinávských zemích,“ říká Fránek. Programově tedy nešlo o důraz na tradiční symboliku.
Fránek navrhl na pozemek jakési origami, které představuje biblickou cestu vzhůru, a to vně i uvnitř. Kostel je z betonu. „Právě pro tu čistotu forem na principu origami,“ dodává architekt s tím, že jde o materiál používaný i ve starověku. „Nechtěl jsem repliku historických kostelů, ale soudobou stavbu,“ uvádí architekt a farníci k tomu dodávají: „Při pohledu z větší vzdálenosti zaujme zdánlivá protichůdnost. Na první pohled formální rozvrstvení stropních desek, připomínající rampy, a zároveň dojem celistvého objektu. Někteří za nakloněnými rovinami ramp tuší symbolické vyjádření cesty.“
Kromě Fránka se na podobě kostela podílel také sochař a malíř Karel Malich, který dotvořil interiér. Skleněný kříž je pak dílem skláře Václava Cíglera.
Kostel tu stojí od roku 2010, rozhodně ale nestárne. Ostatně stavba byla v roce 2012 nominována na prestižní cenu Miese van der Rohe. A jak dnes vnímá kostel samotný Fránek? „S farníky máme dobré vztahy, takže kostel asi funguje, jak má. Nedávno jsme v něm doplňovali vzduchotechniku, je využíván na 110 procent, tak aby neztrácel potřebný komfort. Ještě bych viděl jako vhodné jej časem doplnit o zelenou střechu,“ říká architekt.
Ten na sakrální stavby nezanevřel ani v roce 2025. V Neratovicích se podle jeho návrhu právě staví kostel, který bude vytištěn 3D tiskárnou. Stavba evokuje Noemovu archu.
Kostel Krista Spasitele
A teď se přesuňme do Prahy, kde se nové kostely nestavějí každý den. Tenhle vznikl v roce 2021 na Barrandově a podobně jako například bytové domy, i on je zateplený a má podlahové vytápění.
Stejně jako církvi v Litomyšli se ani hlubočepské farnosti nedostávalo místa, počet obyvatel na Barrandově narostl a farní kostel svatého Filipa a Jakuba na Zlíchově už praskal ve švech. Nový kostel, který stojí mezi paneláky, navrhli architekti Jakub Žiška a Pavel Šmelhaus.
„Moderními výrazovými prostředky jsme se snažili navázat na kontinuitu vývoje sakrální architektury. Záměrem bylo vytvořit jasně čitelnou stavbu, která svou symbolikou a formou nenechá nikoho na pochybách o svém účelu a poslání,“ popisuje Žiška. Velkými vzory byly podle něj funkcionalistické kostely, třeba ten zasvěcený svatému Václavovi od Josefa Gočára ve Vršovicích. „Určitou inspirací v konceptu byla také nová úprava střechy kostela v Neratově, která je výrazně prosklená a vytváří v interiéru zvláštní světelnou atmosféru,“ líčí architekt.
Práce se světlem je typická pro všechny kostely, tady je ale přece jen jinačí. Architekti do stropu nad presbyterium umístili prosklený zlatý světelný prstenec, výsledkem je proměna světla v závislosti na dráze slunce na obloze.
„S východem se vytváří postupně klesající zlatavé odlesky na stěnách, aby v poledne utvořily kruh kolem presbyteria a během odpoledne se zase vytrácely směrem vzhůru. V přechodném období pak na závěr dne slunce ozáří presbytář s oltářem prosklenými dveřmi vstupního portálu a další štíhlé linky slunečního světla doplňuje pás prosklení pod levitující střechou,“ popisuje Žiška.
Kostel má přitom ještě jednu zvláštnost a tou je jeho vnitřní uspořádání. Mše se slouží v kruhu věřících, kde je středem dění oltářní menza s ambonem. Společenství má tak větší sounáležitost a věřící mohou být aktivnější. To vše doplňuje dílo od sochaře Petra Váni.
Zvenčí je kostel bílý s hladkou fasádou. „Zdůrazňuje to čistotu tvarů a linii stavby, zároveň má působit kontrastně na pozadí barevné mozaiky postupně zateplovaných panelových domů v okolí. Broušením získala omítka při bližším pohledu jemnou mramorovanou texturu řemeslného zpracování, vytvářenou jednotlivými tahy hladítkem,“ popisuje architekt.
|
Vítězem ceny za architekturu se stal první dětský hospic. Nakoukněte dovnitř
Barrandovský kostel zahrnuje rovněž komunitní centrum se sálem, jsou tu také klubovny či kavárna. To proto, že kostel má sloužit všem obyvatelům Barrandova.
Žiška je s farností stále v kontaktu. Řešil například uměleckou výzdobu, úpravy okolí a jiné provozní záležitosti. „Přednedávnem proběhla mše k pátému výročí zasvěcení kostela Kristu Spasiteli, následně s farní kávou v komunitním centru pod kostelem. Bylo to velmi milé a příjemné setkání s mnoha pozitivními ohlasy na stavbu,“ dodává Žiška.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Správce farnosti kostela v Chrudimi Jiří Heblt chtěl ve svém kostele vytvořit důstojné prostředí pro bohoslužbu, která by respektovala charakter chrámu a zároveň přinesla současný, čistý a symbolicky srozumitelný výraz v duchu salvátorské tradice. Oslovil proto architekta Lukáše Pavlíka z ateliéru Med Pavlík Architekti. Ze tří návrhů liturgická komise biskupství vybrala právě ten jeho a Pavlík sem navrhl nový oltář, ambon a sedes.
Upravovaly se ale také kamenné podlahy, respektující podzemní kryptu, a rovněž truhlářské prvky, jako je lavice pro ministranty. „Celá kompozice je navržená tak, aby podtrhla centrální prostor bohoslužby a navazovala na historickou architekturu kostela,“ vypráví architekt, jenž s návrhem začal u analýzy prostoru, jeho historie, struktury i atmosféry. „Kostel je gotického původu, později přestavěný do novogotické podoby, dominuje mu barokní oltář s legendárním obrazem Chrudimského Salvátora. Tyto vrstvy bylo důležité respektovat,“ uvádí.
Nový oltář je dominantou prostoru. Vyroben je z bílé směsi betonu, na povrchu je zbroušený a následně napuštěný a jsou v něm také otvory vyplněné průhlednými, UV stabilními plexisklovými prvky. Ty propouštějí skrze oltář světlo a vytvářejí na jeho čelní straně světelné paprsky. „Jde o technologii, kterou vyvinula inovativní česká firma, která se specializuje na betonové kompozity. Díky nim mohl tento jedinečný světelný objekt vzniknout,“ líčí Pavlík. Ambon vytvořil z dubového dřeva.
|
Tep industriálního srdce v Holešovicích. Pražská Panelárna získala po rekonstrukci nový život
Architekt dodává, že hledal jednoduché a čisté řešení, které by nekonkurovalo bohaté historické výzdobě. „Zároveň jsem chtěl, aby nový prvek přinesl jasný současný výraz a měl hlubší symbolickou rovinu. Inspiroval jsem se biblickým tématem Proměnění Páně a myšlenkou světla, které přichází. Z toho pak vzešlo motto návrhu – verš z Lukášova evangelia 9,29: Jeho tvář zářila jako slunce – a také celá koncepce návrhu oltáře, který jemně odráží Salvátorovu zář a soustřeďuje pozornost k eucharistii,“ popisuje architekt.
Kaple Panny Marie Bolestné
I jeden z nejnovějších sakrálních přírůstků stojí na hře se světlem. Kaple v Nesvačilce nedaleko Brna byla dokončena loni, předcházela jí však stoletá touha po místě, ke kterému by místní lidé mohli vzhlížet. S touhou pak přišla i vize. Lidé spolu s farářem Reném Strouhalem chtěli svému kraji přinést stavbu, která by utvářela okolní krajinu, ale podílela se i na samotné kultuře, společnosti a dědictví místa.
„Přes místní farníky a svého otce jsem byl před třinácti lety osloven, a to ve chvíli, kdy už měli několik návrhů, se kterými nebyli spokojeni. Byl jsem tehdy ještě student, takže kreslit takovou stavbu byla velká výzva a zároveň i odpovědnost. Skica se jim ale líbila a rozhodli se, že budou v návrhu pokračovat,“ říká architekt Jan Říčný z pražského studia RCNKSK.
Podoba kaple vznikla na základě úvahy, co by mohlo na lidi působit a oslovovat je. Architekt se snažil vystihnout emoce, které cítili z příběhu Panny Marie a jejích bolestí, a to předat. Kaple, která se nachází na vrcholu kopce, tak tvoří oválný, elementární tvar.
„Stojí ve zvlněné krajině plné polí bez stromů. Je to ze všech stran jasně čitelný bod. Poučen historickými principy krajinotvorby jsem návrh koncipoval právě jako centrálu. Zvenčí má většina lidí dojem, že je čistě kruhová,“ popisuje Říčný. Má ale spíš vejčitý tvar, jenž vznikl z potřeby rozšířit interiér o sakristii, bezbariérové WC a kůr. Varhany tu zatím nejsou, lidé se na ně ale skládají ve sbírce. „Tvar zvenku působí staticky, vevnitř umožňuje využít efekt perspektivy, která užívá pěti trámů a okolní kruhovou konstrukci, aby člověka táhl vzhůru do prostoru,“ vysvětluje architekt.
Kapli tvoří dřevo, hlína a kamení. To proto, že se stavba snaží poučit z historie a principů, které se osvědčily spolu s časem. Zároveň je to podle architekta odkaz na tradici a víru samotnou.
„Je to princip, který ukotvuje kapli v místě. Snažili jsme se používat lokální suroviny. To znamená hlínu v podlaze, kámen z nedalekého lomu a rostlé, nelepené dřevo z nedalekých lesů. Důraz jsme pak kladli především na principy samotné konstrukce, na setkání historických a současných technologií. Zkrátka nás zajímalo propojení současného člověka s historickým odkazem v současné době,“ líčí Říčný. Podstatné podle něj je, že i přes rozsáhlé užití dřeva je kladen velký důraz na provedení detailů tak, aby stavba kvalitně stárla, a tak mohla obstát v čase.
|
Malá školní revoluce! Dost bylo ohavných budov, moderní architektura všechno mění
Pomoci s tím mají například vysokotrvanlivá fólie na střeše nebo šikmé spoje dřeva na fasádě, které zabraňují, aby na nich stála voda. „Snažili jsme se jednotlivé materiály opravdu ctít, a to i jejich vlastnosti i slabiny,“ dodává architekt Říčný.
Vysněné místo
Zvenku kapli obklopuje kruh z jabloní s křížovou cestou, dovnitř se vchází přes pětimetrová měděná vrata. A pak je tu ono světlo. To dopadá dovnitř malými okny ve fasádě a také vrchním světlíkem. Při pohledu nahoru mají lidé pocit, že koukají na hvězdné nebe, zvenčí světlo láká kolemjdoucí jako rozsvícený lustr můry. Okénka ale připomínají také slzy – utrpení Panny Marie, kterou má stavba ve jméně.
Letos získala kaple Národní cenu za architekturu. Reakcí na ni je pak hromada, a to nejen od katolíků, oslovuje prý lidi napříč společností. „Pan Lízal, který v kapli provádí, říká, že ještě od nikoho neslyšel negativní kritiku. Zdá se tedy, že celý proces měl smysl a kaple plní svůj účel poskytnout lidem duchovní útočiště, zklidnění či určité vytržení,“ líčí Říčný s tím, že na začátku si nikdo neuvědomoval, do čeho se pouští.
Trvalo to dvanáct let, než byla nesvačilská stavba dokončena, a to hlavně proto, že byla kompletně financována z darů. Inu, když si někdo něco vysní, musí to vypadat právě takhle.
Autorka je spolupracovnice LN.