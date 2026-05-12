Vznešená cesta kolem vznešené dámy. Co nabízí nová biografie královny Alžběty II.

Před pár dny jsme si připomněli 100. výročí narození britské panovnice, které s sebou přineslo očekávaný zvýšený zájem o její osobu. A mimo jiné tenhle zájem přinesl i knihu Podivuhodná cesta kolem královny, ve které si číst je nefalšovaná radost.
Craig Brown: Podivuhodná cesta kolem královny: Alžběta II. a její století.
Rozhodně totiž nejde jenom o další nudnou biografii do sbírky životopisných knih o této výjimečné ženě, která na ostře sledovaném trůnu strávila rekordních 70 let. Autorem téhle publikace je Craig Brown, novinář a satirik, který do novin a časopisů, jako jsou The Times, Daily Mail nebo Private Eye, pravidelně píše humoristické články, parodické komentáře nebo celé skeče, v nichž si dělá legraci z britské politiky.
Craig Brown proto přibližuje sedm dekád panování Alžběty II. z pozice esejisty i satirika. Čtenář se dočká reportáží ze zlomových okamžiků královniny kariéry i citátů jejích oddaných příznivců, stejně jako kousavých stanovisek odpůrců monarchie či rebelujících britských rockerů nebo punkerů, kterých bylo v Británii vždycky dost – a mnohým z nich navzdory jejich kritičnosti hlava státu přesto udělila nejvyšší britská vyznamenání.
Dočkáme se i řady dalších anekdot, jejichž je Alžběta II. hlavní hrdinkou, nebo třeba také psychoanalýzy snů spjatých s představami, že tato dáma ztělesňovala matku národa, oporu a zejména idol.
Za zmínku stojí i výtečný překlad Michaela Žantovského, který jako málokterý z českých překladatelů věděl, o čem mluví: s královnou Alžbětou II. se setkával od 90. let, kdy začal působit v diplomatických službách, a obzvlášť pak v letech 2009 až 2015, kdy zastával post českého velvyslance v Londýně.