Vznešená cesta kolem vznešené dámy. Co nabízí nová biografie královny Alžběty II.

David Lancz
Recenze   13:30
Stará anekdota z politicky turbulentního 20. století říkala, že v roce 2000 budou na světě existovat už jenom čtyři králové: srdcový, listový, žaludový a kulový… a britská královna. Rok 2000 nakonec přežilo víc monarchií, než autor anekdoty očekával, ovšem s britskou královnou Alžbětou II. se trefil. Její vláda opravdu vypadala věčně.
Královna Alžběta II. | foto: Reuters

Královna Alžběta II. na snímku z května 2022 pořízeném na hradě Windsor
Královna Alžběta II. na návštěvě Austrálie
Britská královna Alžběta II. zdraví davy při příležitosti oslav platinového...
Před pár dny jsme si připomněli 100. výročí narození britské panovnice, které s sebou přineslo očekávaný zvýšený zájem o její osobu. A mimo jiné tenhle zájem přinesl i knihu Podivuhodná cesta kolem královny, ve které si číst je nefalšovaná radost.

Craig Brown: Podivuhodná cesta kolem královny: Alžběta II. a její století.

  • V překladu Michaela Žantovského vydalo nakladatelství Prostor, Praha 2026. 763 stran.

Rozhodně totiž nejde jenom o další nudnou biografii do sbírky životopisných knih o této výjimečné ženě, která na ostře sledovaném trůnu strávila rekordních 70 let. Autorem téhle publikace je Craig Brown, novinář a satirik, který do novin a časopisů, jako jsou The Times, Daily Mail nebo Private Eye, pravidelně píše humoristické články, parodické komentáře nebo celé skeče, v nichž si dělá legraci z britské politiky.

Craig Brown proto přibližuje sedm dekád panování Alžběty II. z pozice esejisty i satirika. Čtenář se dočká reportáží ze zlomových okamžiků královniny kariéry i citátů jejích oddaných příznivců, stejně jako kousavých stanovisek odpůrců monarchie či rebelujících britských rockerů nebo punkerů, kterých bylo v Británii vždycky dost – a mnohým z nich navzdory jejich kritičnosti hlava státu přesto udělila nejvyšší britská vyznamenání.

Dočkáme se i řady dalších anekdot, jejichž je Alžběta II. hlavní hrdinkou, nebo třeba také psychoanalýzy snů spjatých s představami, že tato dáma ztělesňovala matku národa, oporu a zejména idol.

Za zmínku stojí i výtečný překlad Michaela Žantovského, který jako málokterý z českých překladatelů věděl, o čem mluví: s královnou Alžbětou II. se setkával od 90. let, kdy začal působit v diplomatických službách, a obzvlášť pak v letech 2009 až 2015, kdy zastával post českého velvyslance v Londýně.

