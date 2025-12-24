Křesťané slaví narození syna Božího, jehož ctí i muslimové a říkají mu Ísá

Muslimové se s křesťany shodnou na tom, že se Ježíš (Ísá) Panně Marii (Maryam) narodil jako zázračné dítě, které nemělo otce. | foto: Kresba Lela Geislerová

Karel Černý
Muslimové se s křesťany shodnou na tom, že se Ježíš (Ísá) Panně Marii (Maryam) narodil jako zázračné dítě, které nemělo otce. Shodnou se i na tom, že se Ježíš během svého působení na zemi nedopouštěl hříchů, žil jako asketa, pomáhal ostatním, konal zázraky a své následovníky moudře přiváděl k víře v jediného Boha. Podle muslimů patří mezi největší z proroků.

Islám, který přišel po judaismu a křesťanství, si Ježíše láskyplně adoptoval a přitom převyprávěl po svém. Proto je věřícím křesťanům koránský Ježíš mnohdy tak důvěrně známý a zároveň cizí.

Muslimové totiž nevěří, že by byl Ježíš Božím synem ani že zemřel na kříži (“neukřižovali ho, jen si jim tak zdálo“). A už vůbec ne, že by na sebe vzal hříchy lidstva. Naopak věří, že Ježíš ještě neřekl poslední slovo a před koncem světa se na zemi vrátí.

Vztah muslimů k Ježíši do značné míry odráží vztah islámu ke křesťanství. Islám je totiž vedle křesťanství jediným světovým náboženstvím, které je Ježíšem fascinováno a podrobně se jím zabývá.

S podobnou úctou jako o Ježíši muslimové jedním dechem hovoří též o Panně Marii. Ježíš je totiž zmíněn celkem v devadesáti verších patnácti kapitol Koránu, a podle Marie se pak dokonce jedna z rozsáhlých kapitol Koránu jmenuje. Bůh zde říká: „Marie, Bůh si tě věru vyvolil a čistou tě učinil a vyznamenal tě mezi ženami lidstva veškerého.“

Jak tedy muslimové Ježíše chápou? V čem se jejich pohled od toho křesťanského liší? A může být téma Ježíše mostem pro lepší vzájemné porozumění, nebo se spíše stává vybuchujícím minovým polem?

