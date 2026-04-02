Naděje pro pacienty po celém světě? Životy by mohla zachraňovat umělá krev

V lidském organismu protéká krev 20 000 kilometry cév. Plní přitom řadu zásadních životních funkcí: roznáší kyslík a živiny, odstraňuje zplodiny látkové výměny, bojuje s infekcemi. Životadárná červeně zbarvená kapalina je ve skutečnosti pestrou směsí nejrůznějších buněk a nepřeberného množství biologicky aktivních látek. Jakou máme šanci při pokusech o výrobu její funkční náhražky?
Lidské tělo je tvořeno zhruba 36 biliony buněk a z nich 29 bilionů připadá na červené krvinky čili erytrocyty, kolující krevním řečištěm. Protože jsou to nejmenší buňky lidského těla, váží všechny dohromady jen kolem 2 kilogramů. V lidském těle sice přežijí pouhé čtyři měsíce, ale kostní dřeň vychrlí každou sekundu 2 miliony zbrusu nových erytrocytů.
Navzdory intenzivní krvetvorbě se mnoho lidí ocitá v kritické situaci, kdy se jim červených krvinek v důsledku nemoci či zranění nedostává. Nejednou to má fatální následky, ztráty krve si na celém světě každý rok vyžádají na dva miliony životů. Kromě jiného i proto, že k dispozici není vždy vhodná krev od dárce.
Erythromer snáší vysušení lyofilizací a v tomto stavu ho lze skladovat při běžné teplotě po dobu dvou let. Pro transfuzi se dá připravit zcela jednoduše rozpuštěním v solném roztoku.