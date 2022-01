‚Přicházím s principem tří kroků.‘ Kritička radí rodičům i učitelům, jak seznámit děti s uměním

„Výtvarní umělci netvoří primárně pro děti, na rozdíl od spisovatelů nebo filmových a divadelních tvůrců. Proto je potřeba dětem umění cíleně zprostředkovávat a dělat atraktivním. Nebojme se her ani technologií,“ říká kritička umění Silvie Šeborová.

Lidovky.cz: Kdy a jak je dobré začít dítě vystavovat umění?

Určitě bych se nebála toho – jako je to třeba u sportu –, že když nevezmete dítě do galerie ve čtyřech letech, později už to nepůjde. S uměním lze začít kdykoli, ale je pravda, že někteří lidé, kteří se s ním nepotkali v dětství, cítí v dospělosti bariéru, když mají jít na výstavu. Klidně tam lze vyrazit už s novorozencem – ten si to ještě neužije, ale dvouleté dítě už je svébytný návštěvník, jen je samozřejmě potřeba počítat s tím, že neudrží pozornost dlouho. Taky se dá začít na úplně jiném místě, než je galerie. V Česku v posledních letech vznikla řada zajímavých hřišť, která navrhují umělci a umělkyně. Nebo na sídlištích bývají sochy, které můžeme s dětmi prozkoumávat.